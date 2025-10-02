Suscríbete a
Leila Slimani: «La nostalgia y el romanticismo del pasado son muy peligrosos, siempre generan frustración»

La escritora cierra su trilogía de 'El país de los otros' con la novela 'Me llevaré el fuego', (Cabaret Voltaire) una mirada inmisericorde a los años 80 y 90 de la sociedad marroquí, cuando podías ser como tú querías, pero sólo en casa y de puertas a dentro

La escritora Leila Slimani
La escritora Leila Slimani

Carlos Sala

Barcelona

Cuando Leila Slimani tenía 8 años, sentía verdadera fascinación por su abuela. En realidad, no entendía de dónde salía aquella mujer tan alta, rubia y con un extraño acento, que no dejaba de contarle historias de la guerra. Slimani era parte de una familia burguesa marroquí ... y aquella figura no encajaba del todo en el cuadro prototípico de la familia que tenía en la cabeza. «Siempre fue un personaje literario para mí, desde el principio, y me ayudó a abrirme a la imaginación para contar mi propia historia», señala la autora. Tanto es así, que la convirtió en Mathilde, protagonista, junto al resto de su familia, de su proyecto más ambicioso, la trilogía de 'El país de los otros'.

