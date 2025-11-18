Un incendio y varias explosiones calcinan un asentamiento chabolista de Barcelona

Un gran incendio se ha declarado durante la madrugada de este martes en un asentamiento chabolista en Barcelona, en el puente de Bac de Roja, esquina con la calle Huelva.

Hasta 10 dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el lugar para extinguir las llamas, ... que han obligado a desviar el tráfico en la zona, así como las líneas de autobuses que hacen parada.

Se desconoce aún el alcance del fuego, que según testigos ha ido acompañado de varias explosiones. Llevo meses exigiendo el desalojo del asentamiento de barracas en el puente de Bac de Roda esquina calle Huelva.

Esta noche se ha producido un grave incendio, espero que sin víctimas.

¿Hasta cuándo tanta dejadez? ¿Cuántos avisos más hacen falta?

Basta ya de la desidia del PSC. pic.twitter.com/qmuaW1wMsC — Dani Sirera (@danielsirera) November 18, 2025 El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​Daniel Sirera, ha denunciado en sus redes sociales la «dejadez» del consistorio, puesto que su partido lleva meses «exigiendo» el desalojo de esta zona, en la que viven personas sin hogar. Noticia en ampliación...

