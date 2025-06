Illa pide humildad a Aznar porque «presidió el gobierno de la guerra y la corrupción»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicado este domingo a las críticas del expresidente José María Aznar a su sucesor Pedro Sánchez y le ha pedido humildad, porque «presidió el gobierno de la guerra, el de la corrupción y el de la mentira». «Otra vez Aznar haciendo declaraciones. El pasado, pasado que no olvidamos», ha dicho el líder del PSC al clausurar este domingo en Castellnou de Bages (Barcelona) la 'Escola de Formació, Debat i Reflexió Guillermo Vidaña' de la JSC, las juventudes del partido.

El exlíder popular ha declarado a 'El Mundo' en alusión a Sánchez: «Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales? No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen». Todo ello, después de que un informe de la Guardia Civil desvelase que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pidió ayuda a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que Sánchez pudiera ganar las primarias de 2014 del Partido Socialista. Dicho informe recoge que Cerdán le solicitó directamente a García que «cuando termine, apuntas que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas».

El presidente del Gobierno ha replicado este domingo a la afirmación de Aznar a través de redes sociales, donde ha dicho que «solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan». A través de un apunte en 'X', Sánchez ha reprochado que desde el PP están «siempre igual» y que su estrategia es la de «deslegitimar los resultados electorales y, por ende, al Gobierno de España». Por su parte, Illa ha añadido que «el presidente del pasado dijo hace unos meses 'El que pueda hacer que haga'. Y algunos han hecho y algunos siguen haciendo», en defensa de la gestión de los socialista.

«Ante 'El que pueda hacer que haga' es el momento de decir que el que pueda dar un paso al frente, que lo dé. Todos aquellos progresistas que puedan dar un paso al frente, es momento de que lo den», ha insistido. Y ha añadido: «Es momento de que el que pueda explicar la obra del Gobierno, del principal gobierno progresista de Europa, es momento de que lo explique».