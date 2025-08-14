Suscribete a
ABC Premium

Un grupo de militantes de ERC recoge firmas para revocar el acuerdo con Illa

El Col·lectiu 1 d'octubre considera que los socialistas han incumplido el pacto de investidura, sobre todo, en los asuntos de «soberanía fiscal» y como afrontar «la resolución del conflicto político»

Rufián no tiene apoyo en ERC para formar un frente común a la izquierda del PSOE

Oriol Junqueras, presidente de ERC
Oriol Junqueras, presidente de ERC EFE
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un grupo de militantes de ERC, organizados en el Col·lectiu 1 d'octubre, está recogiendo firmas para que la cúpula del partido, que preside Oriol Junqueras, convoque una consulta a toda la militancia con la intención de revocar el apoyo de los ... independentistas al PSC en el Parlamento de Cataluña porque consideran que el acuerdo de investidura no se está cumpliendo, sobre todo en lo relacionado a la «soberanía fiscal» y a la hora de afrontar «la resolución del conflicto político».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app