Greta Thunberg: «Más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel»

La activista sueca Greta Thunberg ha afirmado este domingo en Barcelona, poco antes de partir a Gaza la Global Sumud Flotilla, que cada día «más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel». En rueda de prensa junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa, ha añadido textualmente que lo más importante no es la misión de la flotilla, sino como el mundo puede estar en silencio y no responder ante la opresión a los palestinos, ha dicho. La flotilla superará los 20 barcos y las 300 personas.

Considera que «Israel es muy clara sobre su intento genocida» y se ha mostrado asustada al ver como la gente puede seguir su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo, según ella. Para Thunberg, «no hay alternativa» ante eso, y ha explicado que vuelve a participar en una misión después de haber sido detenida por Israel hace unos meses.

El actor irlandés Liam Cunningham (Juego de Tronos) también ha dicho que lo más importante es la gente de Gaza y ha querido recordar con un vídeo a una niña palestina «asesinada por Israel» hace unos días. También ha hablado el cómico y escritor irlandés Tadhg Hickey, para decir que los civiles no tendrían que planear este tipo de misiones «si el Gobierno irlandés actuara», junto con el resto de gobiernos.

El actor catalán Eduard Fernández ha asegurado que no tiene «palabras para hablar de Gaza», que ha definido como un espejo que refleja a todos, quieran o no. «Cada barco que parte hacia Gaza es un grito de dignidad y un recordatorio del que el mar no debería ser ni cárcel ni prisión», ha añadido.

Uno de los organizadores de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila, ha dicho que la misión de la flotilla hacia Gaza «es el mundo entero contra el genocidio».

También ha asegurado que cualquier ataque contra la comitiva será «un crimen de guerra» y que confían en romper el bloqueo, en declaraciones a los medios junto con Saif Abukeshek y Mohamed Nadir Al-Nuri, también organizadores de la flotilla. «De verdad creemos que romperemos el bloqueo, llevamos más barcos que en todas las misiones anteriores juntas», ha puntualizado Ávila.

«No es solo una misión en barco, estamos articulando un movimiento global de masas», ha dicho, y ha querido recordar que ya ha habido misiones «que han roto el bloqueo». También ha añadido que «Los regímenes opresores se creen invencibles hasta que son derrotados».

Noticia Relacionada Ada Colau se une a la flotilla internacional hacia Gaza que parte el domingo ABC La iniciativa reunirá a decenas de barcos con cientos de activistas de 44 países, incluida Greta Thunberg

Sif Abukeshek, también coordinador de la flotilla, ha recordado que el foco no está en ellos: «no somos los héroes», y ha acusado al estado de Israel de generar una hambruna en Gaza, a su parecer, intencionada. «No estamos aquí para salvar a los palestinos», ha afirmado Abukeshek, que ha asegurado que todas las personas que viven bajo ocupación tienen derecho a decidir como responder.

En este sentido, ha aprovechado para agradecer a Barcelona su cooperación, una ciudad que ha dicho es «referencia» en esta lucha. El tercero de los organizadores, Mohamed Nadir Al-Nuri, ha asegurado que este día «marca el inicio de una Palestina independiente», además de pedir a todo el mundo que juegue su parte en esta misión.