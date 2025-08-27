Ada Colau se une a la flotilla internacional hacia Gaza que parte el domingo de Barcelona

La exalcaldesa Ada Colau ha anunciado que se unirá a la Global Sumid Flotilla, el conjunto de barcos internacional que partirá desde el Puerto de Barcelona hacia Gaza este domingo.

Así lo ha dicho en una publicación en 'Instagram' recogida por Ep este miércoles y en la que ha afirmado que «acabar con el genocidio en Gaza es el deber de todos y todas» y que hará lo que esté en su mano para conseguirlo.

«Lo que estamos haciendo miles de activistas en Europa y todo el mundo lo deberían hacer los gobiernos, pero mientras sigan siendo cobardes, incluido el gobierno de España, la población debemos actuar y no podemos rendirnos ante el peor genocidio que ha vivido nuestra generación», ha añadido.

Decenas de barcos con cientos de activistas de 44 países de todo el mundo zarparán el domingo 31 de agosto desde Barcelona en la «mayor misión humanitaria de la historia» hacia Gaza para llevar todo tipo de material, comida y agua.

Así lo explicaeon en declaraciones a los medios este viernes los miembros del grupo de coordinación de la 'Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek' y Thiago Ávila, que han evitado dar muchos detalles de la expedición para evitar posibles sabotajes.

La expedición prevé contar con la participación de activistas como Greta Thunberg, que en otras ocasiones ya ha intentado -sin éxito- romper el cerco israelí, y de diferentes artistas y representantes políticos, que harán pública su participación, como ahora Ada Colau, informa Ep.

El pasdo octubre, el eurodiputado de los comunes Jaume Asens, y la exalcaldesa de Barcelona denunciaeon el lanzamiento de gases lacrimógenos y balas ensordecedoras por parte del ejército israelí contra la delegación internacional que se encuentra aquellos días en Nablús (Cisjordania).