Debate Elecciones Barcelona, en directo: última hora de Colau, Collboni, Trias, Maragall, Sirera, Grau y Parera, hoy

Todas las noticias de última hora sobre el debate electoral de las elecciones municipales de Barcelona antes de los próximos comicios del 28M. Participan los candidatos y candidatas Ada Colau (BCN En Comú), Ernest Maragall (ERC), Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (Junts), Anna Grau (Ciudadanos), Eva Parera (Valents) y Daniel Sirera (PP) hoy.

Los siete principales candidatos a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall (ERC), Ada Colau (BCN En Comú), Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (Junts), Anna Grau (CS), Eva Parera (Valents) y Daniel Sirera (PP), participan este martes en el debate que ofrecen TV3 y Catalunya Ràdio. Las encuestas apuntan que Vox, con Gonzalo de Oro-Pulido a la cabeza, también podría entrar en el Ayuntamiento de Barcelona, pero esta formación no tiene derechos electorales para participar en el debate.

En las elecciones de 2019, en la capital catalana se registró una participación del 66,2%. Un porcentaje que, según algunas encuestas, no será superado el domingo. Una baja participación podría ser uno de los elementos claves para decidir el ganador de la contienda electoral y, también, la parte baja. Vox y Valents podrían beneficiarse de una baja participación, ya que, según algunos especialistas en la materia, tienen el voto más consolidado. En 2015, la participación en Barcelona fue del 60,6% de los barceloneses con derecho a voto, en 2011 se quedó en el 53% y en 2007 no superó el 50% al quedarse en el 49,6%.

Las dos presentadoras presentan a los siete candidatos de los siete partidos con presencia en el pleno municipal. Arranca el debate Ernest Maragall con un ataque a Jaume Collboni , al que considera supeditado a los intereses de La Moncloa. "Me dispongo a liderar esta ciudad", apunta un Maragall que se pasa de tiempo.

El modelo de ciudad es el primer bloque del debate. Tras un arranque de Maragall , visiblemente nervioso y mirando a la cámara que no le tocaba, Colau y Collboni han defendido sus propuestas generales para la ciudad “para seguir avanzando” la actual alcaldesa y para “recuperar el orgullo de ser barcelonés” por parte de Collboni . Grau , por su parte, ha reprochado a estos dos que utilicen el español y el catalán para pedir el voto pero no en el día a día del Ayuntamiento.

Maragall le recrimina que haga urbanismo desde apriorismos ideológicos. El candidato de ERC apunta al traspaso de Cercanías y la construcción de un tercer túnel que alivie la saturación de los actuales. Sirera: "Colau piensa que es muy guai hacer carriles bici. Lo que hacen las superislas es pacificar unas calles y 'guerrear' otras". El popular saca a relucir los mejores índices de contaminación de la ciudad de Madrid. Sirera cuestiona a Collboni por prometer lo que no ha hecho en ocho años gobernando.

Jaume Collboni, por delante en las encuestas, centra el ataque de todos los candidatos. Trias le reprocha que sea el "monaguillo" de Colau, en alusión a los ocho años de gobierno conjunto de ambos. Maragall por su parte, le cuestiona su gran fracaso, que es no haber logrado más inversión en Cercanías por parte del Gobierno.

La alcaldesa sube el tono y defiende a capa y espada las superislas y el proyecto para la ciudad. Más superislas. Collboni se revuelve: “No estoy de acuerdo con los 22 consejos de ciento. Es inviable y no se ha aprobado en el consejo de gobierno”. Colau asegura que con su modelo de pacificación de la ciudad se ha reducido la contaminación un 30% en Barcelona.

Los contrarios a los procesos de peatonalización toman la palabra. El primero, Daniel Sirera (PP) que asegura que los ciudadanos con "cobayas" de sus plan para cargarse el plan Cerdà. "Hacen carriles bici para fastidiar al conductor", apunta Sirera en relación por ejemplo al carril bici de Vía Augusta. También contraria al proceso contra el coche, Eva Parera (Valents) enumera todos las negativas del gobierno municipal a las ayudas a la movilidad. "Esto es una guerra al coche. Esto no es para evitar la contaminación: con más congestión, más contaminación". En la misma línea se pronuncia Anna Grau (Cs), que cuela en el debate de la movilidad el apoyo de Valents y abstención a los presupuestos del gobierno municipal.

Acaba el primer bloque. El debate está siendo de guante blanco, con acusaciones directas que sobre todo se dirigen a Colau y Collboni . Pero algo lioso. No se aprecian las propuestas concretas. Un debate a siete busca, quizás, la frase ingeniosa o la presentación de una medida concreta de manera clara. Empieza el segundo bloque.

Entramos en el segundo bloque del debate. Collboni reivindica los 3.500 agentes de la Guardia Urbana, como "policía de proximidad" que tendrá la ciudad gracias al aumento de la plantilla. Parera , por su parte, se pone seria y pone el acento en los delitos sexuales “que han aumentado un 39%” y en las “11.500 denuncias por okupación” durante el mandato de Colau-Collboni. La alcaldesa, que recuerda a Collboni que era su lugarteniente hasta hace una semanas, reconoce que “hay una preocupación” por la seguridad pero no quiere que este tema sirva electoralmente para “la derecha y la extrema derecha”.

Colau se revuelve y acusa a Collboni de "dejar tirada" la ciudad al dejar el gobierno municipal para hacer campaña. "Lo que no haremos los progresistas es hacer como la derecha y la extrema derecha politizando el debate de de la inseguridad". Cierra la ronda Xavier Trias, que recuerda que la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos. "Esto es un desastre", zanja el exalcalde.

"Ustedes han generado impunidad", le reprocha Maragall al bipartito en el gobierno municipal. Collboni recuerda el aumento de 1.000 agentes de la Guardia Urbana, un aumento que, con las bajas y jubilaciones, no es neta. El candidato del PSC devuelve el reproche a Maragall y le recrimina que la Generalitat no ponga más mossos en la calle.

Parera : “Queremos la Barcelona de los 10.000 policías”. Ha reprochado a Trias que su Govern quiso impedir la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la pandemia. Trias no responde. La candidata de Valents defiende que se aumenten las plantillas de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Benemérita.

Maragall, propositivo, recuerda, que la contrata de limpieza cuesta unos 300 millones al año a la ciudad. Collboni reprocha a Sirera que dé una imagen castastrofista de Barcelona. No convence a Grau, que a ratas y cucarachas suma el problema de los jabalíes que desde Collserola colonizan los barrios de la zona alta.

El voto anti Colau en el centro derecha está en juego. Grau insiste en que solo CS ha votado en contra de todos los presupuestos de los comunes y enseña un gráfico con las votaciones de los ocho años de gobierno Colau . Se lo entrega a Sirera por si no sabe qué ha votado el PP en el ayuntamiento. "Yo sé lo que ha votado mi partido. No como usted, que no tiene partido", responde el candidato popular.

Maragall, casi desaparecido en el debate al no entrar en el cuerpo a cuerpo, le pide a Collboni que le diga a su "jefe" Sánchez que ayude a recuperar las empresas fugadas. El republicano trata de introducir datos, aunque con intervenciones trompicadas.

No estaba muerto, estaba de parranda. Una década después, el 'procés' vuelve a escena, aunque solo haya sido de manera accidental, como complemento al debate del retorno de las empresas fugadas. Trias denuncia las presiones que sufrieron, PP, Cs y Valents le responden recordando que en 2017 se dio un golpe de estado. Trias, que durante la campaña ha evitado el tema en todo momento, saca a relucir su flanco Waterloo y alude a las presiones y la guerra sucia, recordando que en las municipales de 2015 se le atribuyó una falsa cuenta en Suiza. Veremos si tras la pausa para la publicidad, el secesionismo regresa o sigue como una pesadilla olvidada.

Collboni defiende la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, iniciativa a la que se opone el Ayuntamiento liderado por Colau y la Generalitat de Cataluña por Pere Aragonès (ERC). El asunto del aeródromo Josep Tarradellas es uno de los puntos calientes que separa al PSOE con Podemos, y también a sus terminales catalanas. Por su parte, Colau asegura que limitará los pisos turísticos y quiere regular más el turismo de Barcelona. En esta línea, se opone a la ampliación del aeropuerto porque eso supone "más turistas" y dice que: "No caben más".

La alcaldesa Colau entra de lleno en el debate turístico. Sin matices, lo deja claro. "No caben más turistas", insiste Colau, que aboga de nuevo por limitar el número de cruceros y mantener la moratoria hotelera. De manera paralela, cuestiona la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, porque traerá "millones de turistas más". Como novedad, lo que ha generado la alarma de los propietarios, Colau defiende revocar licencias turísticas legales: "No pueden ser indefinidas".

La candidata de Valents acusa a Colau de proponer medidas típicas de Nicolás Maduro en materia de turismo y los pisos turísticos. Sobre las indemnizaciones que los comunes quieren evitar pagar a los afectados en esta materia, Parera le dice a la alcaldesa: “Usted quién se cree que es, ¿ Maduro ?". Collboni vuelve a sacar pecho: “He tenido que hacer de alcalde en muchas ocasiones. Y por eso hemos salido con más fuerza de la crisis. Por la responsabilidad del PSC. Usted ha defendido la Barcelona del no y yo la del sí”. Y Grau interpela a Collboni sobre sus éxitos, le reconoce que el Mobile World Congress y la Copa América es gracias a él, pero también que Colau es la alcaldesa gracias al pacto con el PSC.

Collboni, que se presenta casi como "nuevo alcalde", defiende que la ciudad sea la primera ciudad de España en que se aplique la nueva ley de Vivienda que limita los precios de las rentas de alquiler. Colau, exactivista en la defensa de la vivienda asequible, reprocha a Collboni que no la haya ayudado precisamente en este campo. Se saca un as de la manga: plan Ámsterdam, en alusión al modelo holandés que limita la venta de pisos de fondos buitre a otros fondos buitre. Maragall (ERC), como Collboni y Colau, atribuye a su partido la nueva ley de Vivienda que se acaba de aprobar.

Trias reprocha a Colau del aumento en un 50% del precio de la vivienda durante sus dos mandatos, siguientes a los del candidato de Junts, que fue alcalde de 2011 a 2015. Trias asegura que lo que ha pasado en Barcelona con el tema de la vivienda es “un escándalo”. Un nuevo enganchón entre la alcaldesa y el ex primer edil. La vivienda fue uno de los asuntos clave de Colau cuando era aspirante a alcaldesa. En ocho años no ha mejorado la situación de acceso a la vivienda en la capital catalana y para esto todas las administraciones tienen que regular y/o legislar sobre la materia.

El candidato del PP abre la última ronda, minuto de oro para lanzar el último mensaje. Sin andarse por las ramas, va al grano: "Somos la ciudad más insegura de España, sucia, líder en ocupaciones y con los impuestos más altos". " No podemos aguantar cuatro años más de Colau".

Reivindicación de Ciudadanos: "Hace 17 años que tratan de matar a Cs, y aquí seguimos". Contra la "inseguridad, la suciedad, el infierno circulatorio y la corrupción. El único voto útil para un gobierno limpio y honrado es el de Ciudadanos. No todo el mundo está dispuesto a venderse".

"Barcelona necesita un nuevo alcalde", asegura el candidato del PSC, que asegura que "los mejores años de Barcelona ha sido los del PSC".Promete una ciudad "ordenada que recupere el orgullo". Ya no solo se ve ganador, sino que el candidato del PSC pide una "amplia mayoría"

“Quiero enviar un mensaje a los miles de barceloneses que ven la ciudad en decadencia, con inseguridad y con la okupacion ilegal que campa a sus anchas. Lo partidos no han dado respuesta. Valents nace para garantizar que tu voto se respeta. Valents lleva cuatro años en la oposición dando la batalla. Es nuestro sello de garantía. Si quieres que Barcelona vuelva ser grande otra vez, vota a Valents”.

“Ya me conocéis y sabéis cómo soy. Toda la vida la he dedicado a Barcelona y Cataluña. y Ahora vuelvo. Tenemos una gran ciudad. Hay que recuperar la autoestima. No será fácil pero lo haré. Una Barcelona, capital de Cataluña. Hacemos una apuesta por el bienestar de la gente. El cambio será Xavier Trias”.

“Este 28M hay mucho en juego: la ciudad que dejaremos a nuestros hijos tras múltiples crisis. Hay mucho por hacer: una ciudad más verde, saludable y justa, que priorice las escuelas, la cultura, la ciencia… Una ciudad antirracista y diversa. Extiendo la mano a los votantes progresistas para que me den la confianza y eviten el pacto del retroceso”.

Los siete candidatos han defendido sus ideas, no sin tensión y ciertos momentos agrios, por lo que es complicado ver quién ha sido el vencedor. ¿Quién opinas tú? ¡Vota en nuestra encuesta!