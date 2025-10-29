Alves, la fe del renacido y su camino en la iglesia evangélica: «Su anhelo es predicar, es innato»

Entre Gerona y Sant Gregori, un polígono de naves como el de cualquier otro punto de España acoge la sede gerundense de la Iglesia Evangélica Elim Pentecostal, la misma en la que el pasado sábado, un renacido para la fe Daniel Alves intervino ... durante un encuentro con jóvenes. Las imágenes de su testimonio, de su 'pacto con Dios', se hicieron virales a través de las redes sociales, las mismas que usa la propia iglesia para proyectar su labor.

Alves, durante el culto del pasado sábado rrss

Tres días después de la estelar aparición, el 'fichaje' de Alves -condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual, y luego absuelto por el TSJC por falta de fiabilidad de la víctima-, no parecen modificar demasiado la vida de la congregación, que anoche celebraba un 'culto' solo alterado por la presencia de varios periodistas.

Sammy Thomas, el martes por la noche, ante la puerta de la nave que acoge la iglesia de la que es segundo pastor I. B.

«¿Qué necesitan?», pregunta franco y amigable Sammy Thomas, segundo pastor de la iglesia, que invita a la prensa a asistir a la ceremonia y satisfacer su curiosidad sin entrar, eso sí, en el terreno privado de Alves. Tanto Thomas, como luego Jimmy Martin, pastor principal, ya desde el púlpito, se felicitan por el paso dado por el futbolista, convencidos de que «ayudará a llevar la palabra de Dios a España y otras naciones». «Tiene un gran testimonio para ayudar a los jóvenes. Pedimos que viniera a compartir. Dani ama a Dios», explica Thomas.

Por ahora, a Dani Alves no puede considerársele «predicador», un camino que no es corto, apunta el copastor, quien, según uno de los fieles, fue con quien contactó el exfutbolista para trasladar su compromiso con la fe y su deseo de usar su popularidad para difundir su testimonio. Alves contactó primero con Thomas, pero es Jimmy Martin quien guía al futbolista en ese camino, explican en Elim. «Su anhelo es predicar, pero para poder llegar a ser predicador, primero se tiene que aprender, estudiar», añaden en la congregación. «Pero hay gente a la que les sale, es un predicador nato», explica el copastor en alusión al exazulgrana. «Empiezan primero dando su testimonio, y luego, cuando conocen bien la palabra de Dios, pueden predicar, es un proceso», precisa Thomas.

«¿Algún resquemor entre los parroquianos con respecto al pasado de Alves?» Ninguno, según todos los testimonios recogidos por ABC. «Todos somos pecadores», explica Osmán, entregado, como todos los asistentes, en su mayoría latinoamericanos, a una ceremonia que siguen con devoción, entre cánticos y brazos extendidos. «Aquí venimos con todo el amor. Una vez dentro de la Iglesia, todo queda atrás», añade Cinthia, hondureña, otra fiel de este culto que, además de incorporar a Alves, presume de una intensa labor social: Banco de Alimentos, ayuda a Ucrania, a Valencia por la Dana...