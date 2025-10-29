Suscribete a
Alves, la fe del renacido y su camino en la iglesia evangélica: «Su anhelo es predicar, es innato»

Los pastores de la Iglesia Elim en Gerona celebran el paso dado por el exfutbolista

Los fieles le acogen con los brazos abiertos: «Todos somos pecadores»

Dani Alves da un giro a su vida tras hacer «un pacto con Dios»

Fieles de la iglesia Elim, durante el culto del pasado martes inés baucells
Àlex Gubern

Gerona

Entre Gerona y Sant Gregori, un polígono de naves como el de cualquier otro punto de España acoge la sede gerundense de la Iglesia Evangélica Elim Pentecostal, la misma en la que el pasado sábado, un renacido para la fe Daniel Alves intervino ... durante un encuentro con jóvenes. Las imágenes de su testimonio, de su 'pacto con Dios', se hicieron virales a través de las redes sociales, las mismas que usa la propia iglesia para proyectar su labor.

