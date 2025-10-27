La Iglesia de Dani Alves, fundada por un telepredicador tras un escándalo con una prostituta

La Iglesia Elim de Gerona ha protagonizado titulares este lunes porque Dani Alves, exfutbolista del F.C. Barcelona, estuvo este fin de semana dando un sermón. Un templo de creencia cristiana evangelista liderado por el pastor Jimmy Martin y que organiza ... todo tipo de encuentros entre jóvenes -como al que acudió el exdeportista-, así como estudios de la Biblia, reuniones de mujeres o talleres para aprender de Inteligencia Artificial. Jimmy es el segundo pastor general de esta división catalana, que se fundó en 1990 con diversos grupos familiares y que contó primero con Valeria y John Knox como líderes espirituales.

Tal y como ha podido observar Dani Alves, esta iglesia evangelista está centrada en crear comunidad y predicar con la palabra del evangelio mientras sigue la doctrina del fallecido Jimmy Swaggart (1935-2025). Así lo dejan claro en sus redes sociales, donde explican que forman parte de su Ministerio, que se identifica -especialmente desde la muerte de su líder hace solo unos meses- como JSM. Aunque este nombre no signifique nada a simple vista fue todo un referente de los telepredicadores que en los años 80 hicieron carrera en Estados Unidos a base de sus discursos emitidos por la pequeña pantalla.

Jimmy Swaggart, que falleció el pasado 1 de julio en su Louisiana natal, era un evangelista y ministro pentecostal estadounidense que fue pionero del «televangelismo». Creció en un hogar especialmente religioso, puesto que su padre también era predicador, y se ordenó en en la asociación Asambleas de Dios, una organización de iglesias pentecostales con más de 50 millones de miembros.

Consideraba el catolicismo como una religión falsa

La música formaba una parte muy importante de su vida, aprendió piano y disfrutaba de la música góspel, con la que creció en situación de pobreza pero muy bien acompañado junto a los artistas Jerry Lee Lewis y Mickey Gilley, que eran sus primos. En los años 60 empezó con un programa de radio, después participó en una revista y finalmente en 1971 desembarcó en la televisión local, convirtiéndose con el tiempo en todo un referente. En 1983 más de 250 cadenas estadounidenses emitían su sermón televisado de una hora, alcanzando millones de hogares, y en 1986 su patrimonio se estimaba en más de 140 millones de dólares.

@chacon2178 la fe que transforma, Dani Alves! de futbolista a predicador de la palabra la gloria solo es para Dios ♬ sonido original - Camila y Josué

Algunos de sus mensajes pasaban por calificar al catolicismo romano como «una religión falsa» y aseguraba que el sufrimiento histórico de los judíos se debe a «su rechazo a Cristo». También consideraba que la salvación venía de la muerte de Jesús, que ha pagado por la redención, por lo que los creyentes deben pagar un diezmo a su iglesia, además de aportaciones económicas paralelas porque «cuanto más le damos a Dios más nos devuelve».

Su caída en desgracia

El imperio millonario de Jimmy Swaggart se desmoronó cuando en 1988 fue fotografiado en un hotel con Debra Murphree, prostituta que confesó que no habían tenido relaciones sexuales, pero que el predicador le había pagado por posar desnuda para él. Fue entonces cuando pronunció su más famoso discurso, llorando ante las cámaras, pidiendo perdón y diciendo que había pecado. Sin embargo, no fue suficiente, puesto que fue expulsado de la asociación Asambleas de Dios y empezó a ejercer en su propio nombre, creando el Ministerio Jimmy Swaggart.

La cosa no quedó ahí, porque en 1991 fue detenido con otra prostituta, conduciendo en dirección contraria y con un Jaguar no registrado. En el interior del vehículo había revistas pornográficas, según explicó después su copiloto, Rosemary García. Desde entonces, se convirtió en un objeto de burla para la sociedad estadounidense, y se mantuvo fuera del ojo público pero ofreciendo sus sermones junto a su hijo en los años posteriores.

En el año 2004, volvió a protagonizar titulares cuando dijo que si un hombre gay le miraba con interés sensual le mataría. Y lo dijo entre risas. La polémica fue tal, que tuvo que pedir perdón.