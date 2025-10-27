Suscribete a
La Iglesia de Dani Alves, fundada por un telepredicador tras un escándalo con una prostituta

Este templo en Gerona sigue las enseñanzas de Jimmy Swaggart, líder religioso especialmente famoso en la televisión estadounidense en los 80

Dani Alves se convierte en predicador evangelista tras ser absuelto de agresión sexual

Marina Ortiz Cortés

La Iglesia Elim de Gerona ha protagonizado titulares este lunes porque Dani Alves, exfutbolista del F.C. Barcelona, estuvo este fin de semana dando un sermón. Un templo de creencia cristiana evangelista liderado por el pastor Jimmy Martin y que organiza ... todo tipo de encuentros entre jóvenes -como al que acudió el exdeportista-, así como estudios de la Biblia, reuniones de mujeres o talleres para aprender de Inteligencia Artificial. Jimmy es el segundo pastor general de esta división catalana, que se fundó en 1990 con diversos grupos familiares y que contó primero con Valeria y John Knox como líderes espirituales.

