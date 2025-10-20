Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 20 de octubre

La Universidad de Salamanca en el 'top 5' de las «más sostenibles»

La institución académica vallisoletana está en el 15 de una clasificación que mide las vertientes «ambiental y social»

Mujeres rurales: alma y «motor» de los pueblos

Paneles solares instalados en el techo de uno de los edificios de la Universidad de Salamanca
Paneles solares instalados en el techo de uno de los edificios de la Universidad de Salamanca USAL
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sistema universitario ha pasado un nuevo 'examen' de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. En este caso, la organización ha evaluado por primera vez la dimensión sostenible de las instituciones de educación superior españolas. En este caso, ha medido el compromiso ambiental y social de ... más de ochenta centros académicos -públicos y privados-. Así, en el que desde la fundación aseguran que es el primer ranking de este tipo elaborado en el país, la Universidad de Salamanca figura en la quinta posición, por detrás de la de Valencia, la de Girona, Málaga y Almería.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app