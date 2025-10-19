Suscribete a
Mujeres rurales: alma y «motor» de los pueblos

Viven en pequeños municipios y están convencidas de sus «posibilidades», pero piden para ellos «servicios básicos» que animen a la población a quedarse

Los bares son el último bastión que resiste en la España rural

Arriba, Nazaret Marcos, emprendedora rural en Paredes de Nava (Palencia); Marisa Gil, alcaldesa de Fuente de Santa Cruz (Segovia); Rocío Sahelices, sargento de la Guardia Civil en Cármenes (León); Cristina Valles, alguacil de Castrodeza (Valladolid): María Herranz, ganadera en San Juan de Molinillo (Ávila) y Ana Isabel González, auxiliar de Ayuda a Domilicio en Dueñas (Palencia)
Arriba, Nazaret Marcos, emprendedora rural en Paredes de Nava (Palencia); Marisa Gil, alcaldesa de Fuente de Santa Cruz (Segovia); Rocío Sahelices, sargento de la Guardia Civil en Cármenes (León); Cristina Valles, alguacil de Castrodeza (Valladolid): María Herranz, ganadera en San Juan de Molinillo (Ávila) y Ana Isabel González, auxiliar de Ayuda a Domilicio en Dueñas (Palencia) ABC
Miriam Antolín

Valladolid

Convencidas firmemente del papel que aún pueden desempeñar los pueblos, las mujeres rurales han celebrado esta semana su día. Una conmemoración de carácter internacional con fecha 15 de octubre que, además de festejar, sirve para concienciar y que ese día el foco se ponga en ... especial en ellas. «Piedra angular», «pilar fundamental» o «motor» que «sostiene comunidades enteras» han sido algunas de las definiciones que han usado desde las instituciones y asociaciones para definir su importante labor en los pequeños municipios.

