Riaza le 'echa el lazo' a su décimo Huercasa Country Festival

Diez veranos. Un pueblo. Un sonido que ya forma parte del paisaje. Lo que comenzó como un sueño para acercar la música country a la meseta castellana cumple este mes de julio diez ediciones. Este fin de semana, del 18 al 20 de julio, el Huercasa Country Festival regresa a Riaza (Segovia) con «un cartel cuidado, el entorno rural como escenario y una experiencia cómoda y cercana que sigue apostando por los detalles, la honestidad y el respeto por el entorno», promete la organización.

En esta edición tan especial, el cartel alcanza «un equilibrio perfecto» entre figuras clave de la música americana, nuevos talentos y propuestas propias, bajo el lema 'Ten Years On The Country Side' y con «melodías que hablan de volver, de quedarse, de sentirse parte de algo».

El viernes 18 de julio, el campo de fútbol Las Delicias recibirá a Jason Scott & The High Heat, desde Oklahoma, «con su energía directa y su sonido de raíces sin artificios». Le seguirá el regreso de Myron Elkins, la joven promesa del country rock que dejó huella en su última visita a Huercasa y que ahora aterriza con nuevo disco bajo el brazo, 'Nostalgia For Sale'. A continuación, el escenario recibirá a Twanguero, alter ego de Diego García, virtuoso de la guitarra y creador de un estilo propio que mezcla 'western', surf, flamenco y folk latino con una ejecución impecable. El broche lo pondrá Son Volt, liderado por Jay Farrar, pionero del 'alt-country' y referente indiscutible de la americana contemporánea, «con un directo sobrio y magnético», refiere el festival.

El sábado 19 de julio, el Huercasa vivirá su jornada «más ambiciosa» con The Jayhawks, que vuelven una década después de cerrar la primera edición, reafirmando su estatus como una de las bandas más queridas del 'alt-country', explica la organización. También de la mano de The War and Treaty, con su mezcla de góspel, soul, folk y «una fuerza escénica desbordante»; y de la de Rob Leines, que aportará «su potente sonido sureño» y sus historias de asfalto y trabajo físico. La programación del sábado se completa con Germán Salto, que presentará en formato ampliado su 'Country Thunder Revue', creada específicamente para esta edición del festival, y Al Dual, guitarrista murciano considerado «uno de los máximos exponentes europeos del 'rockabilly' y el sonido vintage norteamericano».

El escenario Harvest, dentro del recinto y al atardecer, acogerá los conciertos de The Barroom Buddies Band, desde Barcelona, con versiones del 'outlaw country' y «un espíritu festivo impecable»; Back to the Hills, con su mezcla de power pop y «alma» americana; y Jodie Cash, «una de las voces más reconocidas del country en España», con una propuesta que combina actitud y tradición.

Por su parte, la Plaza Mayor de Riaza se convertirá un año más en el corazón del festival durante la mañana de ese sábado, con dos conciertos gratuitos: Noel McKay & The Spanish Cowboys, que traerán su folk narrativo tejano, y Juáner Domínguez, habitual del circuito alternativo madrileño con su mezcla de 'spoken word', canción de autor y honestidad escénica. Ambas actuaciones estarán acompañadas de una sesión de 'country line dance', abierta al público, que llenará la plaza de pasos sincronizados (al estilo de aquel 'No rompas más' de Coyote Dax). El domingo, como broche final, la plaza volverá a convertirse en una gran pista de baile con una nueva sesión para todos los que se animen a calzarse las botas.

Durante este fin de semana, el recinto contará también con la zona 'Pioneertown', pensada para los más pequeños. Inspirada en los antiguos poblados del Oeste, este espacio incluirá una selección especial de actividades que han marcado estos diez años de festival, con un mix de las propuestas más aplaudidas por el público familiar.

La oferta gastronómica volverá a ser uno de los grandes atractivos del festival. A las habituales camionetas de comida, se suma el ya emblemático Espacio de degustación Huercasa, donde se podrán probar productos como sus mazorcas a la brasa o legumbres. Este año, además, la propuesta se amplía con la incorporación de Fuera de Carta, un proyecto de Valladolid que traerá «una cocina fresca, sabrosa y basada en el producto local».