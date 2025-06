Festivales clásicos de Castilla y León que nunca fallan

Si la inestabilidad suele ser una de las características comunes a los pequeños festivales, no ocurre lo mismo con los que ya se han convertido en 'clásicos'. Consolidados, continúan ganando adeptos cada verano si su aforo lo permite. Este fin de semana Palencia Sonora ... ha llevado la música de artistas consagrados -León Benavente, Viva Suecia, Zahara...- y emergentes por toda la ciudad, mientras que a más de doscientos kilómetros de distancia, en un bello enclave de la Sierra de Gredos, icónicos artistas y bandas de largo recorrido como Bryan Adams y Texas ponían a sus incondicionales a bailar y corear sus temas. Han sido un excelente aperitivo de lo que llegará en los próximos tres meses.

Con la entrada de la nueva estación, del 27 al 29 de julio tendrá lugar la siguiente cita: Conexión Valladolid, que esta edición tienen como «gran novedad» el rapero argentino Trueno. El festival no ha dejado de crecer desde que comenzó en 2018, pero «conserva su marca, que es la de seguir brindando apoyo a los artistas vallisoletanos», defiende su director, Álvaro Vidal. Define la propuesta como «ecléctica» y este año le hace «especial ilusión» contar con Mikel Izal y Shinova, artistas con los que ya «hemos trabajado hace muchos años, cuando estaban empezando».

Más que rock e indie

Que este tipo de eventos no viven solo del rock y del indie lo saben bien propuestas como el Zurbarán Rock de Burgos, el Festival de Blues de Béjar (Salamanca) o el Huercasa Country de Riaza (Segovia). El segundo reunirá los días 11 y 12 de julio a ocho prestigiosas bandas del panorama internacional, entre las que destacan Joanne Shaw Tylor, The Kings of Blues y Rick Estrin & The Nightcats. El tercero, volverá a convertirse del 18 al 20 de julio en un encuentro imprescindible para los amantes de la música americana en España. Los asistentes tendrán que calzarse sus botas y calarse su sombrero de 'cowboy' para bailar al son de Son Volt, el dúo The War and Treaty o la mítica banda de Minneapolis The Jayhawks.

Ese tercer fin de semana de julio, el Parque del Oeste de Ponferrada acogerá una nueva edición delPlaneta Sound. Entre sus atractivos, nombres como Izal, Shinova, Nil Moliner o Duncan Dhu. El calendario festivalero de julio se cerrará los días 24, 25 y 26 en Soria, a orillas del Duero, con Enclave de Agua. Desde 2012 esta singular cita tiene como protagonista a la música afroamericana, desde el blues al hip hop, pasando por el soul, funk, el rhythm & blues, afrobeat o reagge. Este año contará con el reclamo de 'Fantastic Negrito', el intérprete de blues estadounidense que atesora tres 'Grammy'.

Habrá que esperar al 6 de agosto para que Aranda de Duero vuelva a bullir y convertirse en el epicentro de la música en directo, de nuevo con un cártel ecléctico con nombres como Franz Ferdinand, Arde Bogotá, Carolina Durante, Carlos Ares, Delaporte, El Nido, La Raíz... Son algunos del más de un centenar de artistas que suma Sonorama. En Miranda de Ebro, en la recta final del verano, pondrá el broche a los grandes eventos festivaleros Ebrovisión. La cita, que en su 20 aniversario reunió a 20.000 fieles sin dar a conocer su programa, tendrá entre sus platos fuertes a la banda francesa Rinôçérôse.