Reivindican el «grandísimo momento» de la poesía española como 'antídoto' a la «banalización» de la cultura

La lírica y su relación con el periodismo ha centrado una de las conversaciones vespertinas de la Feria del Libro de Valladolid, protagonizada por los periodistas y poetas Julián Quirós e Ignacio Elguero de Olavide, director de ABC y director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de RTVE, respectivamente. En una mesa titulada 'Poesía de rigurosa actualidad. Conversación entre poetas periodistas', moderada por el director de la Fundación Vocento, Carlos Aganzo, los ponentes coincidieron en que actualmente «no existe ese trasvase» entre la poesía y el periodismo, aunque sí que lo hubo inicialmente cuando «el poeta acababa siendo periodista». Un perfil que según Quirós se mantuvo hasta los años 50 del siglo pasado, cuando quedó «debilitado» por una nueva figura, la del escritor de periódicos o columnista.

De esta manera, el «fenómeno de poeta y periodista» ha quedado como «algo singular» y «lo normal» es que «venga antes la poesía», ha defendido Julián Quirós, aunque no ocurrió en su caso. «A mí el periodismo me ha dado herramientas para hacer un determinado tipo de poesía», ha explicado el director de ABC, que recientemente ha publicado su segundo poemario 'Antes de que Google nos alcance' (Reino de Cordelia, 2024). No obstante, ha reconocido «antagónico» la «dinámica diaria» que necesita el periodismo «con la calma» de la poesía.

Durante su intervención, Quirós ha explicado que entiende este género como «la posibilidad de escribir con otro lenguaje totalmente distinto» aquellas cosas que han pasado por sus manos «profesional o vitalmente» y que, de hecho, su primer poemario, 'Pérdidas y ganancias' (Ars Poética, 2021), «vino de una noticia» y de la necesidad que tuvo de contarla con «otros códigos diferentes».

Aganzo se ha referido a su perfil, ambos directivos en ABC y RTVE respectivamente, para cuestionarles cómo actualmente se trata la cultura en los medios de comunicación. «Siempre he dicho que RTVE tiene que ocuparse de la cultura por obligación y por devoción», ha sostenido Ignacio Elguero de Olavide, aunque ha reconocido que no siempre tuvo el apoyo de los que se encontraban por encima. Por contra, Quirós ha negado haber tenido problemas en ese sentido, tanto en los diarios locales y regionales que anteriormente dirigió como actualmente en ABC, «el gran periódico de la cultura española desde que nació»: «Lo que siempre he hecho es dar las máximas facilidades, fichar a gente y dejar hacer con libertad, ambición y sin miedos», algo que no es difícil si se favorece algo que está en el 'adn' del medio.

Ambos han coincidido en que uno de los 'peligros' que ha llegado hoy a muchos medios es la «banalización» de la cultura y que es «responsabilidad de todos» hacerla frente y no caer en la «trampa». En este sentido, el director de ABC ha defendido mantener una «actitud profiláctica» ante determinados temas y personajes que pueden tener cabida en otras secciones pero no en el espacio que los medios de comunicación dedican a la cultura.

Preguntados por el moderador acerca del estado de salud actual de la poesía, el director de ABC ha recordado que es un género que siempre ha vivido «al margen de las cifras» y que por eso no ha padecido la espectacular caída que han sufrido otros. A su juicio, los versos tienen una «vitalidad razonable» frente a la «depreciación» que vive parte del mundo artístico: «La poesía ha quedado un poco al margen de esa crisis general que estamos viviendo por su condición periférica». Ello, unido a las «nuevas estéticas» que están atrayendo a generaciones de lectores más jóvenes, ha llevado a su compañero de mesa a destacar el «grandísimo momento» que a su juicio vive la poesía española, lo que ha considerado también como una especie de 'antídoto' o «rechazo» a la citada banalización de la cultura.

