Última hora
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

La prohibición de mover ganado deja en el aire la celebración del Toro Jubilo en Medinaceli

Debido a la Dermatitis Nodular Contagiosa (DCN) en la cabaña ganadera

El Pacma volverá a concentrarse en Medinaceli contra el Toro Jubilo

Toro Jubilo en Medinaceli
Toro Jubilo en Medinaceli ICAL

ABC

Soria

Las medidas de bioseguridad aprobadas por la Junta para evitar la propagación de la Dermatitis Nodular Contagiosa (DCN) en la cabaña ganadera deja, de momento, en suspenso la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria).

El pasado 25 de octubre la Junta determinó que, en ... un plazo de dos semanas, se prohibían la celebración de todas las ferias, mercados y cualesquiera concentraciones de ganado de la Comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la DNC que afecta al ganado vacuno.

