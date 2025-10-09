Pacma volverá concentrarse en Medinaceli (Soria) contra el Toro Jubilo tras autorizarlo un juez

El Partido Animalista Pacma ha anunciado este jueves que volverá a concentrarse el próximo 15 de noviembre en la localidad soriana de Medinaceli (Soria) contra el festejo del Toro Jubilo, después de que un juez anulara las medidas cautelarísimas que impedían celebrarlo.

Fue ... en 2024 cuando la organización animalista acudió a los tribunales y se paralizó el festejo al dictar una sentencia que se antepusiera «el bienestar del animal, vulnerado durante la celebración hasta el punto de haber costado la vida a varios toros a lo largo de la historia», según ha relatado Pacma en un comunicado.

Sin embargo, a mediados de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó el auto del juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria que suspendía la celebración del evento y levantaba la medida cautelarísima que lo impedía, «lo que deja abierta la puerta a que vuelva a celebrarse en 2025». Según la organización, con esta decisión se ignoran los «argumentos muy firmes presentados en defensa de la integridad física y emocional del toro», y «se vuelve a priorizar una tradición» que, según indican, «implica sufrimiento, miedo y estrés extremos para el animal según los expertos». Noticia Relacionada Los pueblos con festejos taurinos tradicionales «señalados» exigen «respeto» Isabel Jimeno Las celebraciones con el astado como protagonista desde hace siglos reivindican el «arraigo», conscientes del reto frente a los antitaurinos El partido considera que el Toro Jubilo es «uno de los festejos taurinos más crueles de España», y que su celebración se mantiene «amparada por razones culturales y festivas que no pueden justificar el maltrato». PACMA considera que las autoridades autonómicas y locales «tienen la responsabilidad de proteger a los animales y no de permitir y jalear su tortura bajo el pretexto de la tradición». La concentración del 15 de noviembre coincidirá con la fecha en que está prevista la celebración del Toro Jubilo, «con la diferencia de algunas horas de por medio», y «Pacma organizará autobuses desde Madrid para facilitar la participación de todas las personas que deseen sumarse a la protesta». El siguiente paso dado por el partido animalista en su lucha judicial contra este festejo ha sido el de presentar una solicitud de recusación contra el magistrado ponente designado en el recurso de casación relativo al Toro Jubilo.

