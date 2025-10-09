Suscribete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas
El húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

Pacma volverá concentrarse en Medinaceli (Soria) contra el Toro Jubilo tras autorizarlo un juez

El partido animalista convoca la movilización en la localidad soriana el 15 de noviembre

El TSJ levanta la medida cautelarísima que impedía celebrar el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria)

El Toro Jubilo de Medinaceli (Soria), en una imagen de archivo
El Toro Jubilo de Medinaceli (Soria), en una imagen de archivo ICAL
M. A.

M. A.

Valladolid

El Partido Animalista Pacma ha anunciado este jueves que volverá a concentrarse el próximo 15 de noviembre en la localidad soriana de Medinaceli (Soria) contra el festejo del Toro Jubilo, después de que un juez anulara las medidas cautelarísimas que impedían celebrarlo.

Fue ... en 2024 cuando la organización animalista acudió a los tribunales y se paralizó el festejo al dictar una sentencia que se antepusiera «el bienestar del animal, vulnerado durante la celebración hasta el punto de haber costado la vida a varios toros a lo largo de la historia», según ha relatado Pacma en un comunicado.

