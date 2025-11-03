Planas considera que no se puede perseguir al que va tras la corrupción y que no hay pruebas contra García Ortiz

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que no hay «ninguna prueba, nada» contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a lo que ha añadido que «no se puede perseguir al que persigue la corrupción».

Planas, ... que ha inaugurado una bodega en la localidad vallisoletana de La Seca, ha apuntado que hay una prueba «muy clara» y es que el fiscal general «es una persona absolutamente motivada profesionalmente en su trabajo contra la corrupción» y ha recordado que el juicio al que se enfrenta desde hoy «tiene su origen en el compañero de Ayuso».

Asimismo, el ministro ha aseverado que «la verdad resplandecerá» y se pondrá claridad a este asunto, ya que, según ha insistido «no se puede perseguir al que persigue la corrupción».

Planas también se ha referido a Carlos Mazón, para calificar de «lamentable» las declaraciones del hasta este lunes presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por ser «un insulto a las víctimas (de la DANA) y a toda la sociedad».

«Me ha parecido auténticamente lamentable bajo todos los puntos de vista», ha afirmado Planas en declaraciones a los medios antes den ha inaugurar, en la localidad vallisoletana de La Seca, de las nuevas instalaciones de la bodega 'Cuatro Rayas'.

Al respecto, el ministro ha aseverado que «un responsable público tiene siempre que asumir la responsabilidad de su cargo, de sus acciones y de sus inacciones» y ha recordado que estuvo presente la pasada semana en el Funeral de Estado y comprendió que Carlos Mazón «no podía resistir ni una hora más en la presidencia de la Comunidad».

Asimismo, Luis Planas ha lamentado que no haya convocatoria «inmediata» de elecciones pero lo que «más preocupa» al ministro es la situación del principal partido de la oposición, el PP, que no ha conseguido que Mazón, «ante las verdades apabullantes» no haya dimitido hasta más de un año después.

«Es un problema interno para el PP... lo que no se puede hacer es que el primer partido de la oposición, que gobierna en muchas comunidades de España, no asuman la responsabilidad de esa actividad y de este hecho«, ha explicado Luis Planas, quien ha concluido al decir que »aún no se abre una nueva etapa«.

Sobre la decisión de Mazón de no renunciar a su acta en las Cortes Valencianas, Luis Planas ha afirmado que «mucho tiene que temer» el ya expresidente cuando no ha renunciado a su escaño de diputado, lo que lleva al ministro a una reflexión.