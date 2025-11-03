Suscribete a
juicio histórico al fiscal general del estado

García Ortiz, blindado por el Gobierno, se aferra a la toga y se resiste a declarar desde el banquillo

El Supremo resolverá este lunes su petición de responder desde estrados, a la altura de los magistrados que le juzgan; sí entrará por la puerta principal del Tribunal

Arranca la histórica vista en la que afronta cárcel e inhabilitación por la revelación del mail del novio de Ayuso

OPINIÓN: Al servicio de la garantías constitucionales

Seis magistrados, seis jornadas y 40 testigos para un juicio histórico al fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Un año después de que el Tribunal Supremo le abriera una investigación por revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta este lunes en el banquillo de los acusados blindado por el Gobierno, sin haber renunciado al cargo y ... obviando los reiterados llamamientos de la mayoría de la carrera sobre la necesidad de dar un paso al lado para no perjudicar a la institución, inmersa en la mayor crisis de credibilidad de su historia.

