Once detenidos en Soria y Madrid tras ser pillados 'in fraganti' por robos de cable y traviesas

Los sospechosos durante uno de los robos, desde un dron

Un robo de cable por valor de 13.000 euros en Villamuriel de Cerrato (Palencia) puso en marcha la investigación el pasado mes de noviembre de 2024. Ahora, esta culmina con la detención de once personas en las provincias de Soria y Madrid acusadas de esa y de otras sustracciones.

Los investigadores identificaron a varios vecinos de Madrid de los que se sospechaba que viajaban a distintas provincias para saqueos contra el patrimonio en instalaciones fotovoltaicas y ferroviarias, entre otras. Por otro lado, y al mismo tiempo, la Guardia Civil de Soria -que también iba detrás de los responsables de robos en instalaciones ferroviarias- había intensificado las labores para investigar este tipo de ilícitos penales.

Fruto de esta labor preventiva, la tarde de este pasado 28 de agosto, componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria pillaron 'in fraganti' a ocho individuos en instalaciones ferroviarias de Torralba del Moral (Soria) con vehículos industriales de grandes dimensiones y herramientas específicas para robar en ella traviesas y otro material ferroviario. Las ocho personas fueron detenidas.

Noticia Relacionada Seis detenidos de una banda itinerante que robaba jamones, vinos y licores en bares ABC A los arrestados se les considera responsables de casi cuarenta delitos y entre el material incautado se encuentra también bebidas alcohólicas y dinero en efectivo

A estas personas les fueron intervenidos cuatro furgonetas, tres botellas de oxígeno, tres bombonas de butano, una lanza térmica, dos eslingas y otros efectos.

La coordinación policial entre ambas provincias concluyó entonces que este grupo criminal participaría de los hechos tanto de Palencia como Soria, de modo que 'tiraron' del hilo para esclarecer los hechos e identificar a sus potenciales autores.

El 3 de septiembre se practicó así una inspección en un establecimiento de gestión de residuos metálicos situado en Fuenlabrada (Madrid), localizándose e interviniéndose 12.800kgs de vías férreas. Por ello se detuvo a tres personas, en tanto que responsables del establecimiento de gestión de residuos metálicos.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo de manera coordinada y conjunta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria, que respectivamente habían abierto las operaciones Orcasitas y Darkankle.