Nueva jornada de retrasos en trenes AVE entre Andalucía y Madrid por un robo de cable

Los trenes de Alta Velocidad de larga y media distancia de Andalucía han vuelto a tener un inicio de mañana con incidentes. Los trenes AVE, que circulan entre Córdoba y Guadajoz, en el municipio sevillano de Carmona, han registrado retrasos a primera hora de este martes 16 de septiembre debido una avería en los sistemas de comunicación provocada por un robo de cable que ya ha sido resuelta.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en sus redes sociales, los trenes afectados por esta incidencia han experimentado retrasos de entre 10 y 40 minutos.

A las 08.00 horas, Adif ha comunicado a través de X que «una vez repuesto el material robado se normalizan los sistemas y se restablece la circulación con normalidad».

✅️ Una vez repuesto el material robado se normalizan los sistemas y se restablece la circulación con normalidad. https://t.co/YyJkAtxzKa — INFOAdif (@InfoAdif) September 16, 2025

Más temas:

Trenes

AVE

Andalucía