El movimiento 'Adolescencia Libre de Móvil' despega con más de 600 familias

¿Cuándo deberían los jóvenes tener un teléfono móvil? El debate ha vuelto esta semana a la palestra después de que el Gobierno central aprobase en Consejo de Ministros un informe de cincuenta expertos que recogía como recomendaciones que de los ... 12 a los 16 años los chavales regresen, si es que tienen que utilizar algún dispositivo de estas características, al teléfono analógico con el que no existe la posibilidad de conectarse a internet y que hasta los seis años el uso de las pantallas sea muy limitado.

La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo central, que deberá regular o no lo que son por el momento consejos de especialistas en la materia. Castilla y León no escapa a esta disyuntiva y en su territorio, fundamentalmente en Valladolid y Soria, ha despegado ya el movimiento denominado 'Adolescencia Libre de Móviles. Espera a los 16', que celebra los planteamientos recogidos por los expertos en el informe que tiene sobre la mesa el Gobierno.

Por ahora, son entre 600 y 700 familias, destaca su portavoz, Noelia Muelas, pero esperan seguir dando pasos para su extensión en la Comunidad de la misma forma que se expande «cada vez más» entre los padres la idea de que en el uso de los móviles no todo son ventajas y también hay «riesgos» para los menores. Siguen la estela de Cataluña, donde comenzó el movimiento con una gran acogida y creen que en tierras castellano y leonesas también el aterrizaje está «siendo positivo».

Ya se han reunido con algunas administraciones públicas y han contactado, dicen, con la Consejería de Educación para recabar apoyos, aunque son conscientes de que existe la importante «disyuntiva» y un gran debate abierto sobre cómo y si existen beneficios en utilizar pantallas y este tipo de dispositivos en el ámbito escolar. Sin embargo, explica, hay profesores que ya están dando marcha atrás porque creen que «dificulta y empeora el aprendizaje», pero «nos queda mucho camino por andar».

Noticia Relacionada ¿Cuándo puedo darle el móvil a un niño o dejarle usar redes sociales? Las claves del informe del Gobierno Rodrigo Alonso El Gobierno aprobó ayer un informe elaborado por expertos que próximamente será empleado para regular

En Castilla y León, actualmente solo está permitido el uso del teléfono móvil en el entorno educativo en Secundaria siempre y cuando sea con fines pedagógicos y siempre que el profesor lo autorice y lo supervise, unas recomendaciones que también ha planteado después el Ministerio de Educación.

Muelas asegura que hay familias que están pidiendo «ayuda» para que el uso de este tipo de teléfonos móviles «no sea obligatorio» entre los adolescentes y, en ese sentido, recuerda que el Procurador del Común de Castilla y León se pronunció en 2019 y pidió que se abriera un «debate» en torno a este asunto en el que se sopesaran los pros y los contras. Tomás Quintana pedía entonces más concreción sobre las posibilidades de uso y hablaba de que pueden tener «ventajas pedagógicas», pero posibles «inconvenientes» y «riesgos», como el uso «excesivo» de estos aparatos, el acceso a contenidos inapropiados, amenazas a la privacidad e, incluso, la «adicción».

Ciberbullying

Es esto lo que resaltan precisamente los padres de la recién creada plataforma en Castilla y León porque consideran que los chavales «no están preparados» para móviles a edades muy tempranas. Más allá de que ya están apareciendo «problemas relacionales», tiene además un importante impacto en la salud, «tal y como explican muchos pediatras y la OMS». «Afecta también al descanso, al rendimiento escolar y da lugar en ocasiones al cyberbullying, algo que preocupa mucho a las familias», subraya.

Conscientes de que las 107 medidas recogidas en el documento son por el momento recomendaciones y que habrá que esperar a que el Gobierno las convierta o no en normas -como han hecho otros países-, la asociación apuesta por ir avanzando en «un pacto social» entre las familias en el que sean los propios progenitores los que se comprometan a no facilitar un móvil de última generación a sus hijos hasta los 16 años.

Hacer presión mediante la unión y que todos los jóvenes estén en las mismas condiciones para que «ninguno se sienta discriminado» por no tener un teléfono es su objetivo. Se trataría de plasmar una firma en un documento, con el que esperan que el movimiento gane adeptos.

El texto de los expertos se refiere en algunos de sus puntos al ámbito educativo y, aunque no cierra del todo las puertas a los dispositivos móviles y digitales en el aula, habla de que en Infantil y en Primaria no deberían utilizarse de modo privado o individual, primando también lo analógico y que en Secundaria serían una «herramienta didáctica, debidamente justificada y supervisada, y atendiendo a la edad del estudiante».

La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de los centros educativos públicos de Castilla y León (Confapacal) está de acuerdo en líneas generales con el informe, aunque recuerdan que los «móviles y las tablets están ahí, en la sociedad», pero deben ser una herramienta que se utilice «para crecer y no decrecer», explica su presidenta, Soledad Alegre.

Por ello, desde la agrupación trabajan ya en dar «formación» a las padres con un mensaje en la necesidad de «control», ya que a día de hoy no existe por parte de las instituciones «ninguna herramienta de supervisión técnica» para evitar que los menores accedan a «contenido inapropiado» o hagan un mal uso del teléfono. Piden, además, que se establezca por parte de la Junta una «edad mínima» para que se pueda utilizar como recurso educativo, aunque no ponen un límite. «Nosotros no sabemos de psicología evolutiva ni cuándo es mejor que se utilice, por eso pedimos que se estudie este aspecto y se concrete», precisa la presidenta de la agrupación.

Otro asunto, señala, son las tablets, que son propiedad de los centros y se las ceden a los alumnos para determinadas actividades educativas. «Lo apoyamos como recurso en momentos puntuales», explica antes de indicar que lo que no respaldan es que esos dispositivos sustituyan a los libros de texto. En líneas generales están de acuerdo en la parte del informe que 'veta' los smartphones antes de los 16 por las «consecuencias» que ya están teniendo entre los menores. «Afecta a la concentración, al aprendizaje y a las maneras en las que buscan información», indica.

Psicólogos

En lo que ambas representantes confían es en que los datos del INE, que reflejaban un descenso en el número de adolescentes de entre diez y quince años con teléfono móvil sea la tendencia a partir de ahora. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje ha pasado de rozar el 80 por ciento en 2013 a estar en el 63 diez años más tarde, el segundo más bajo de la serie desde 2006, cuando estaba en la mitad.

El dato de niños de diez a quince años con móvil de 2024 supone una bajada de 3,8 puntos respecto al 66,9 por ciento de 2023. La tendencia en España también es a la baja, con un 69,6 este año, frente al 70,6 del ejercicio anterior. Sigue siendo aún elevado, pero desde la plataforma 'Adolescencia Libre de Móviles' creen que ya se están dando pasos firmes. «Queda camino por recorrer», expresan convencidos de que se adoptarán medidas en este sentido.

Noticia Relacionada Desplome de los niños de diez a quince años con móvil en la última década ABC El 63,1 por ciento de estos menores tiene acceso a un terminal en Castilla y León, mientras que en 2013 rozaban el 80%, según una encuesta del INE

También han percibido ese descenso desde el Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Su secretario en funciones y coordinador del Grupo de Nuevas Tecnologías, David Cortejoso, se ha dedicado en los últimos años a informar a padres y en colegios sobre el uso de estos dispositivos en los menores.

También estos profesionales son partidarios del retraso de la utilización de los smartphones en los adolescentes y de que hasta los seis años no se utilicen las pantallas de manera habitual. Y es que, según dice, comienzan a publicarse «evidencias científicas» de que impactan «negativamente» en su «desarrollo y también en su educación».

«Su cerebro no está preparado para ciertos estímulos y el uso excesivo se está vinculando ya a asuntos como el TDAH, a problemas en la atención y les afecta también a la calidad y cantidad de sueño. Otros aspectos como el tipo de iluminación pueden repercutir en su manera de fijar los recuerdos y lo aprendido en el día anterior», manifiesta. «También estamos ya viendo casos de ansiedad, muy baja autoestima y dificultades en la concentración», sobre todo a finales de Primaria y principio de Secundaria, relata.

Por todo ello, dice, son partidarios de retrasar el uso y cuando no se pueda hacer, de «restringir» en el sentido de controlar los tiempos de utilización y también los contenidos a los que se accede. «Muchas veces no están preparados ni tiene madurez para todo lo que se van a encontrar», detalla. Y es que aunque no duda de que los smartphones pueden tener aspectos positivos también tienen «sombras» cuando se entregan a edades muy tempranas y «sin control» o «conocimiento» por parte de los progenitores de los riesgos.