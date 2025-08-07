Las mociones de censura ya han 'tumbado' a una docena de alcaldes en Castilla y León

Sin que los vecinos hayan tenido que volver a pasar por las urnas y juzgar con sus votos la labor de su Ayuntamiento, ya hay un buen ramillete de consistorios en los que los ediles han emitido desde dentro su veredicto y 'puesto' al ... nuevo alcalde y al equipo de gobierno. Lo han hecho a través de una moción de censura que lograba sumar los suficientes apoyos que, pasados los meses, sí tenía, pero de los que carecían cuando constituyeron las corporaciones en virtud de los resultados de las elecciones municipales de 2023.

El caso de Béjar (Salamanca) consumado este martes es el último de la lista en el que esta figura contemplada en la legislación ha permitido poner otro nombre al regidor sin nueva votación de los ciudadanos de por medio. En más de una docena de ayuntamientos –trece, ninguno de ellos capital, aunque la posibilidad ha sobrevolado sobre más de una dadas las minorías y coaliciones– el bastón de mando ha cambiado de manos y de partido. Y con pactos incluso que unen a rivales teóricamente incompatibles y que demuestran que en los pueblos la política va más allá de las siglas y permiten trenzar alianzas casi inconcebibles en un nivel superior, como sumar a Partido Popular e Izquierda Unida. También han sido claves los considerados tránsfugas, es decir, aquellos que concurrieron en una lista, pero avanzado el mandato, cambiaron de bando, como en el caso de Béjar, donde el PSOE recupera el mando con el apoyo de dos ex del PP. O que el partido que entonces se decantó por respaldar a uno, pasado el tiempo lo hizo por el otro con posibilidades de gobernar.

Los mayoritarios, PP y PSOE, son los que más han ganado y perdido en estas maniobras, repartidas por casi todas las provincias. Aunque en los movimientos, formaciones más locales también han sacado partido a los cruces de siglas. E incluso Ciudadanos, prácticamente borrado del mapa en las municipales de 2023 –logró 174 concejales entre los 2.248 municipios– ha conseguido alguna alcaldía.

Si la ciudad textil es la última en la que ha logrado cuajar el pacto entre concejales, hay pueblos en los que no se tardó en ejecutar la maniobra para desalojar del sillón a su alcalde. Casi cuando estaba sentándose, el socialista Maxi Pérez se quedaba en minoría en el Ayuntamiento de Soto de Vega (León), donde prosperaba la moción de censura por la que PP y Ciudadanos –con apoyo sin entrar en el gobierno de UPL– se repartían un tercio de la legislatura cada uno. Era noviembre de 2023. Seis meses habían pasado de la cita con las urnas.

También en León y antes de acabar ese año de estreno, los populares se hacían con el mando en Villamañán, apartando a Higinio García (UPL), en el poder desde 2015 y que había conseguido sumar para el nuevo mandato el apoyo del PSOE. Pero un edil socialista que fue expulsado del partido por su giro dio la espantada y se posicionó con el PP para entregar de nuevo el bastón a Marcos Fernández. Maniobra similar en la también localidad leonesa de Encinedo, donde el popular José Manuel Moro recuperó el poder con el apoyo en marzo de 2024 del único concejal que había logrado el PSOE y que fue expulsado de las filas socialistas tras anunciar que apoyaría la moción de censura contra los leonesistas en este municipio de la comarca de La Cabrera.

Antes de llegar a 2024, en Candelario, una alianza PP-IU situaba a la popular Elvira Fernández al frente de este ayuntamiento salmantino, que hasta entonces gobernaba el PSOE.

Y en vísperas de cumplirse un año de haber pasado por las urnas, cambio en Carcedo (Burgos). El PP –con tres concejales– y la única edil de Ciudadanos sacaban adelante una moción de censura que despojaba del bastón al PSOE, que, empatado a tres actas con los populares, se había hecho con la alcaldía en una extraña votación en la que el que fuera cabeza de lista del Partido Popular votó en la sesión de constitución al candidato socialista. Murió poco después y, cumplidos los plazos, llegó la moción.

Y va a cumplirse un año del cambio en Guisando (Ávila), donde una inesperada alianza había aupado a la Alcaldía al único concejal del PSOE merced a un pacto a tres entre el PP (dos ediles), Por Ávila (uno) y el socialista, que asumía el mando los dos primeros años para luego traspasar el bastón a los populares. Dejaban en la oposición a Guisando Avanza, la fuerza más votada (tres concejales), que gracias al apoyo del bloque abulense en agosto de 2024 se hacía con la Alcaldía.

Renuncia

Junto a Béjar, la localidad de mayor tamaño en la que ha habido cambio es Toro (Zamora), donde los resultados de las urnas dibujaron un complejo panorama para arma mayorías y dejaron la Alcaldía en manos del PP como fuerza más votada. Al año y medio, el acuerdo que en principio parecía imposible se logró, y PSOE y Nos movemos por Toro –con respaldo de Futuro– sumaron fuerzas para apartar al popular Rafael Jesús González, y repartirse a medias lo que quedaba de legislatura. Justo tras votar, renunciaba al acta quien fuera alcalde socialista, Tomás del Bien, expulsado del partido e impulsor de la plataforma que ahora tiene el mando, ostentado por Ángeles Medina. El calendario de cambios en Zamora este año lo estrenaba Gallegos del Pan, donde el PSOE quitaba como regalo de Reyes el poder al PP, que se había quedado en minoría tras las dimisión de un concejal.

Cambalache también en Sepúlveda (Segovia): una moción de censura presentada el pasado abril por el PSOE (cuatro ediles) lograba el apoyo de parte de los concejales de la bancada del PP (había logrado cuatro actas) para quitar el bastón a la popular Irene Michelena. Con siete de nueve votos a favor, ahora el 'poder' es de signo socialista, para ceder los bártulos a sus ahora coaligados en mayo de 2026, a un año vista de las próximas elecciones.

Hace un mes, los socialistas también se hacían por esta vía con el Ayuntamiento de Espejón (Soria). Con cinco concejales electos y listas abiertas, entran a formar la Corporación los más votados. En junio de 2023 lo hicieron los tres del PP más respaldados y los dos del PSOE con más apoyos, decantando la Alcaldía para los populares. Pero el pasado septiembre dimitió una edil del bloque mayoritario, dando paso al siguiente: socialista. Y ahí la bandeja para servir la moción de censura.

Y para acabar el mes, doblete en un día que apeaba al PP del poder en Melgar de Yuso (Palencia) y Vega de Tera (Zamora). Zamora Sí se hacía la segunda con apoyo de dos concejales no adscritos. En la localidad palentina, tras un tenso pleno, Ciudadanos amarraba el voto en un ex de los populares para sentarse en el sillón de mando.