Javier Madrigal: «La regeneración natural de Las Médulas va a ser buena. Sus especies están adaptadas a los incendios»

Al frente del equipo del CSIC que ha evaluado la zona, sí advierte de sus «inminentes» riesgos: deslizamientos y llegada de cenizas a los acuíferos

Javier Madrigal, en uno de los laboratorios del CSIC
Henar Díaz

Valladolid

Desde el pasado 17 de septiembre, una veintena de profesionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre personal técnico e investigador, han estado trabajando en el paraje natural de Las Médulas para evaluar sobre el terreno los efectos provocados el pasado agosto por ... el incendio que se inició en Yeres (León) y afectó a este enclave Patrimonio de la Humanidad. A su frente está el ingeniero de Montes Javier Madrigal, coordinador de Riesgos Forestales. Vaticina que «en tres, cuatro o cinco años» el entorno natural tendrá «un paisaje suficientemente vegetado para que la visita sea agradable», pero advierte riesgos «fundamentales» a los que se debe hacer frente de forma «inminente: el deslizamiento de terreno y la contaminación de los acuíferos con cenizas.

