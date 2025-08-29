Un hombre muere y una mujer sale herida en el choque entre dos motos y una ambulancia
El varón fallecido tenía 55 años y la fémina, de 53, ha sido trasladada al hospital de Zamora
Un hombre ha muerto y una mujer ha resultado herida este viernes tras un accidente que ha tenido lugar poco después del mediodía. En la colisión, que ha ocurrido en el kilómetro 169 de la CL-605, en Zamora, se han visto implicadas dos motos y una ambulancia.
La sala de operaciones del 1-1-2, tras recibir aviso, ha alertado a Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, según indica el propio 112.
Al llegar al lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de uno de los heridos, un varón de unos 55 años. También ha atendido y trasladado en UVI móvil a una mujer de 53 años al Complejo Asistencial de Zamora.
