Muere un hombre de 47 años en el choque entre un turismo y una moto en Palencia El siniestro se produjo a la entrada de la localidad de Bustillo del Páramo

Un hombre de 47 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado en la noche de este jueves al chocar un turismo y una motocicleta a la entrada de la localidad palentina de Bustillo del Páramo.

El siniestro se ha producido en la carretera PP-2419 y ha dejado además otras dos personas heridas de diversa gravedad que fueron trasladadas al hospital.

Hacia las diez y cuarto de la noche, la el centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada que alertaba de un accidente en el que el ocupante de la moto está herido grave.

Se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal médico ha confirmado el fallecimiento del varón, de 47 años, además de atender y trasladar a dos heridos más, un varón, de 77 años, en UVI móvil, y una mujer, de 76, en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.