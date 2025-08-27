Fallece una mujer de unos 75 años tras ser atropellada por un turismo en Cembranos (León)

Suscribete a
Una mujer de unos 75 años de edad ha fallecido la mañana de este miércoles tras ser atropellada por un turismo en la carretera de Banuncias, en la localidad leonesa de Cembranos.

El siniestro se ha producido sobre las 10.20 horas, cuando el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamaba de alertaba de un turismo había atropellado a una mujer que había quedado en la cuneta, como recoge Ical.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil. Sin embargo, una vez que los servicios de emergencias llegaron al lugar, confirmaron el fallecimiento de la mujer.

