Un muerto y una herida tras chocar su furgoneta contra un árbol en Susinos del Páramo (Burgos) El personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del varón

Un hombre ha perdido la vida y una mujer ha resultado herida de gravedad tras la salida de vía de una furgoneta que ha chocado contra un árbol en la carretera BU-V-6063, a la entrada de Susinos del Páramo (Burgos), según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 09.15 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para dos personas heridas de gravedad, una de ellos atrapada.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Burgos, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Vllladiego.

El personal sanitario ha confirmado en el lugar el fallecimiento de un varón, y ha trasladado a una mujer en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos.