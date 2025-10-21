Suscribete a
ABC Premium

Expertos nacionales e internacionales reflexionarán sobre el patrimonio español disperso en un «ambicioso» encuentro en Burgos

Acogerá del 21 al 24 de enero el Congreso Internacional 'La Resistencia de las Sombras', que se enmarca en el proyecto cultural 'Nostra et Mundi'

Tras la pista del patrimonio español descuartizado y disperso

Presentación del I Congreso Internacional 'Nostra Mundi'
Presentación del I Congreso Internacional 'Nostra Mundi' ICAL
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Expertos nacionales e internacionales en Historia del Arte, hispanistas, conservadores y arqueólogos se darán cita del 21 al 23 de enero en el Congreso Internacional 'La Resistencia de las Sombras. Memoria y Ausencia del Patrimonio Disperso', enmarcado en el proyecto cultural 'Nostra Mundi', que ... pretende difundir el patrimonio cultural de Castilla y León que se encuentra fuera de España y animar a emprender este trabajo a otras comunidades autónomas, un «ejercicio justo, necesario y saludable de autoestima nacional», en palabras de Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación Castilla y León, entidad que está detrás de la iniciativa. Según ha detallado el máximo representante del Parlamento regional, el objetivo de la cita científica es «analizar el recorrido, transformación y significado de las obras y bienes patrimoniales que, en algún momento de su historia, fueron desplazados de su lugar de origen».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app