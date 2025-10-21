Expertos nacionales e internacionales reflexionarán sobre el patrimonio español disperso en un «ambicioso» encuentro en Burgos

Expertos nacionales e internacionales en Historia del Arte, hispanistas, conservadores y arqueólogos se darán cita del 21 al 23 de enero en el Congreso Internacional 'La Resistencia de las Sombras. Memoria y Ausencia del Patrimonio Disperso', enmarcado en el proyecto cultural 'Nostra Mundi', que ... pretende difundir el patrimonio cultural de Castilla y León que se encuentra fuera de España y animar a emprender este trabajo a otras comunidades autónomas, un «ejercicio justo, necesario y saludable de autoestima nacional», en palabras de Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación Castilla y León, entidad que está detrás de la iniciativa. Según ha detallado el máximo representante del Parlamento regional, el objetivo de la cita científica es «analizar el recorrido, transformación y significado de las obras y bienes patrimoniales que, en algún momento de su historia, fueron desplazados de su lugar de origen».

«Es un congreso con una envergadura impresionante», ha destacado la catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Burgos, Cristina Borreguero, directora científica del evento. Será el Paraninfo de la citada institución académica burgalesa el lugar que acoja el congreso, que se extenderá a más salas debido al número de ponencias recibidas para su presentación, actualmente 55, lo que ha colmado las «expectativas» puestas en la cita, ha admitido la catedrática. Al evento científico se sumará un completo programa cultural que incluye visitas a la Catedral de Burgos y a la Cartuja de Miraflores, ha detallado.

El evento se articulará en torno a tres grandes áreas temáticas: 'Memoria y Legado', en torno a la Historia de la dispersión del patrimonio cultural; 'El patrimonio y su descontextualización', sobre las muchas vidas de los bienes culturales; y 'Propuestas de futuro', que propondrá un diálogo constructivo entre los lugares de procedencia y los espacios de acogida. Entre los participantes confirmados, están el catedrático Fernando Marías Franco, profesor emérito de la Universidad Autónoma y Académico de número de la Real Academia de la Historia; Mariam Rosser-Owen, conservadora de la sección de Oriente Medio del Victoria & Albert Museum de Londres, o José María Luzón, catedrático de Arqueología y ex director del Prado y del Arqueológico Nacional.

Borreguero ha explicado ahondar en «la memoria y la ausencia de aquello que ha desaparecido», a la vez que trata de «ir tras la huella investigando», para «traer todo ese patrimonio a nuestro presente». Ha recordado, a modo de ejemplo cómo durante la guerra de la independencia desapareció una parte decisiva del patrimonio español, incluido «hasta un patrimonio bovino», ya que «se llevaron miles de rebaños a Francia».

Richard L. Kagan, historiador de la cultura hispánica y del coleccionismo del arte español en Estados Unidos, será el responsable de la conferencia inaugural. Presente hoy en la presentación de la cita, el profesor emérito de la Universidad John Hopkins, en Baltimore (EE.UU.) ha avanzado parte del contenido de su intervención, en la que se remontará a la década de los ochenta del siglo XIX cuando la norteamericana Isabella Stewart Gardner supuso un «referente» para otros coleccionistas de su país, aumentando el interés entre los nuevos ricos estadounidenses nacidos de una «galopante industrialización», por adquirir obras de arte española. Suponía entonces un punto de inflexión pues, ha recordado este experto, que hasta esa fecha los críticos descartaban el valor de la escuela española del arte que s u juicio «sufría de un carácter demasiado religioso e individualista».

La norteamericana abrió la veda a lo que luego se conocería como la Spanish Craze (locura española), que llevó a otros «nuevos ricos» como William Randolph Hearst, Raymond Pitcairn o John D. Rockefeller Jr. a adquirir incontables bienes de la escuela española de arte, a la que hasta entonces nadie había prestado especial atención a esa orilla del Atlántico. «Esa inversión representaba sus éxitos financieros. Fue una forma de demostrar su cosmopolitismo», ha concluido.