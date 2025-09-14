Milagros Marcos, nueva coordinadora del PP en materia de medio rural, despoblación y política forestal

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció la designación de la diputada palentina Milagros Marcos como coordinadora popular en materia de medio rural, despoblación y política forestal.

Marcos acompañará a Carmen Crespo como coordinadora de la Política Rural del PP, a Mercedes Morán (PAC y Alimentación) y a Rosa Quintana (Pesca) para trabajar con el sector en las diez áreas prioritarias.

Así lo trasladó en la mañana de este domingo el líder popular en el marco de un acto en Membrilla (Ciudad Real), donde también ha anunciado la elaboración de un Libro Blanco por el futuro del medio rural de España, acordado con los principales representantes del sector, para que la política agraria se diseñe junto al quienes lo componen y no «desde los despachos de Bruselas o de la Castellana».

La designación de la diputada palentina fue celebrada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien destacó su «gran conocimiento y experiencia» en la materia.

«Enhorabuena por tu nueva responsabilidad como coordinadora de Medio Rural, Despoblación y Política Forestal», ha expresado el líder popular a través de un mensaje publicado en 'X'. Un mensaje en el que también ha deseado «muchos éxitos» a la diputada palentina.

Por su parte, Milagros Marcos, manifestó Núñez Feijóo le ha puesto un reto «muy importante», ya que el mundo rural tiene «futuro» si se sabe gestionar y no se le aplica la «ideología, la pancarta o el grito» y se trabaja con «responsabilidad, escucha y respeto».

En este sentido, aseguró a Ical que trabajará para buscar el equilibrio y proporcionar al medio rural la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental que requiere.

Milagros Marcos agradeció a Feijóo y también al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el nombramiento, y señaló que a corto plazo trabajará para elaborar el citado Libro Blanco por el futuro del medio rural en España. Contará con diez grandes retos y abordará un nuevo Plan de Política Forestal en España, que se elaborará junto a las comunidades autónomas y expertos. «Creo que estar al frente de la Secretaría para impulsar el mundo rural, la lucha contra la despoblación y la política forestal es un reto muy importante», indicó.

Asimismo, señaló que Castilla y León es un referente en materia forestal en España, por su extensión y por el abordaje que se ha hecho durante todos estos años por parte de la Junta con respecto a la política forestal y al compromiso con el medio natural.

Por último, avanzó que este lunes preguntará al Gobierno por qué no ha remitido a Bruselas cómo está la situación de protección del lobo en España, ya que es uno de los «grandes» problemas y una de las razones por la que ha desaparecido la ganadería y los bosques no están cuidados.

«No acepto lecciones de quienes protegen más al lobo que al ganadero, ni de quienes se aprovechan del campo para hacer política, pero luego no lo defienden cuando tienen la oportunidad. No acepto lecciones de aquellos que lo más verde que han visto en su vida son los jardines de la Complutense», subrayó el líder popular al respecto.