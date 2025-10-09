Suscribete a
ABC Premium
Directo
Trump: «Todo el mundo se ha remangado para alcanzar este acuerdo, países que no se llevaban bien»

Dimite el alcalde socialista de Saldeana (Salamanca) tras denunciar «amenazas de muerte» ante la Guardia Civil

El PSOE ve «inconcebible» que el regidor Pedro Martín tenga que marcharse después de recibir «continuos» ataques «verbales y físicos»

El socialista José Luis Vázquez renuncia a su acta de procurador en las Cortes tras la investigación del TSJ por prevaricación

Puente situado a mitad de camino camino entre las localidades de Bermellar y Saldeana
Puente situado a mitad de camino camino entre las localidades de Bermellar y Saldeana Wikicommons

ABC

Salamanca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de la localidad salmantina de Saldeana, el socialista Pedro Martín, ha dimitido como primer edil tras recibir «varias amenazas de vecinos» que ya conoce la Guardia Civil.

El PSOE de Salamanca ha mostrado «su repulsa, estupor y condena» por « ... la obligada» dimisión o renuncia del regidor, «que ha tenido que dejar su cargo por las continuas amenazas, incluso de muerte, que ha recibido», como ha asegurado dicha formación en un comunicado recogido por Europa Press.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app