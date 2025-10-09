Dimite el alcalde socialista de Saldeana (Salamanca) tras denunciar «amenazas de muerte» ante la Guardia Civil

El alcalde de la localidad salmantina de Saldeana, el socialista Pedro Martín, ha dimitido como primer edil tras recibir «varias amenazas de vecinos» que ya conoce la Guardia Civil.

El PSOE de Salamanca ha mostrado «su repulsa, estupor y condena» por « ... la obligada» dimisión o renuncia del regidor, «que ha tenido que dejar su cargo por las continuas amenazas, incluso de muerte, que ha recibido», como ha asegurado dicha formación en un comunicado recogido por Europa Press.

La dirección provincial del PSOE, en palabras de su secretario general,David Serrada, ha hecho público «el aprecio, apoyo y agradecimiento» hacia la figura de Pedro Martín. El líder de los socialistas salmantinos ha achacado a la «polarización de la política que desde algunas personas y algunos sitios se está fomentando» y que trae sucesos como éste.

«Es triste decirlo, pero no se puede tolerar que algunas personas, honradas, dedicadas al servicio público, sirviendo veinticuatro horas a sus vecinos, trabajo por el que no reciben ni un solo euro, tengan que dejar su cargo porque algunos energúmenos se dedican a amenazar y a utilizar la violencia», ha lamentado Serrada.

«Es lamentable e inconcebible», ha manifestado también en este mismo sentido el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio, «que un alcalde se tenga que ir porque ha recibido una amenaza de agresión con un horcón por parte de un vecino».

La situación que ha vivido el alcalde de Saldeana, localidad perteneciente a la comarca de Vitigudino, desde el comienzo de su legislatura ha sido «irrespirable, con continuas amenazas tanto físicas como verbales. Una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a su pueblo», ha continuado Rubio en el comunicado.

Tras esta repulsa, el PSOE de Salamanca muestra «un total compromiso y disponibilidad para facilitar la gobernabilidad en el Ayuntamiento de este municipio, restablecer la convivencia, que nunca debería haberse roto, y que situaciones tan reprobables e injustificables como la vivida por Pedro Martín nunca vuelvan a producirse«.

Con la renuncia al acta de concejal de Pedro Martín, la Alcaldía del pequeño municipio salmantino de cien habitantes pasará a manos del PP, formación con más representantes, con Jesús Ortiz a la cabeza, junto a los ediles Jesús Miguel Hernández y Trinidad Barrientos.