Detenido el presunto autor de una docena de robos en viviendas en municipios del Bierzo

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Cuco Lindero', detuvo a un hombre como presunto autor de una docena de robos cometidos desde finales del pasado año en viviendas unifamiliares de los municipios de Borrenes y Priaranza del Bierzo, en la provincia de León, lo que había generado una gran alarma social entre los vecinos.

El varón aprovechaba su conocimiento de la zona y de las rutinas de los residentes para acceder a los domicilios en ausencia de sus moradores. Para ello, vigilaba los accesos a las localidades desde un punto estratégico, especialmente los días de mercadillo en Ponferrada, cuando cometía los robos tras forzar puertas o ventanas. Una vez en el interior sustraía dinero, joyas y herramientas de valor.

Las investigaciones, llevadas a cabo desde el mes de junio por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada, culminaron con la detención del presunto autor, en cuyo poder se intervinieron numerosos objetos robados que aún no había logrado enajenar. Dichos efectos, de gran valor económico y sentimental, fueron devueltos a sus legítimos propietarios, informa en un comunicado la Benemérita.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los objetos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Ponferrada, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.