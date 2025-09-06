Detenido un joven de 20 años por amenazar de muerte con un arma blanca a su madre

El joven de 20 años acusado de amenazar de muerte a su madre con un arma blanca en Lerma (Burgos)

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años de edad por presuntamente amenazar de muerte con un arma blanca a su madre en la vivienda familiar en la localidad burgalesa de Lerma. El varón está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los agentes recibieron una llamada en la noche de este viernes en la que se alertaba que en el domicilio podría estar produciéndose una agresión. Hasta el lugar se desplazó de inmediato una patrulla de Seguridad Ciudadana y a su llegada comprobaron que el varón ahora arrestado se encontraba ya en el exterior del edificio portando «dos cuchillos de grandes dimensiones», según ha informado este sábado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

La patrulla lo abordó y procedió a su «inmovilización», según han indicado las mismas fuentes. Fruto de las primeras indagaciones, los investigadores pudieron conocer que el detenido, esgrimiendo un arma blanca, profirió «vehementes amenazas de muerte contra su madre, llegando a clavar el arma en repetidas ocasiones sobre la puerta del baño tras la que la mujer se refugió para evitar el ataque».

La víctima fue atendida en el mismo domicilio y, aunque no presentaba lesiones físicas, «sí mostraba un notable estado de nerviosismo, por lo que recibió apoyo y asistencia inmediata».

El varón fue trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de diligencias, que posteriormente han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma, junto con el detenido.