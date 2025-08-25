Detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molinaseca (León) al encender una hoguera

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, ha detenido este lunes a un varón de 75 años de edad, como presunto autor del incendio forestal declarado el domingo en el término municipal de Molinaseca (León) por una supuesta «imprudencia grave» al «encender una hoguera».

Una vez trasladados los investigadores al lugar del inicio del fuego, se comprobó, tras realizarse la correspondiente inspección técnico ocular, que el origen del incendio «pudiera tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar por la persona ahora detenida».

Por parte del Seprona, una vez «identificado plenamente el presunto responsable» y recabadas las «pruebas incriminatorias de su origen», instruye las correspondientes diligencias penales para su remisión al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de la localidad berciana, según ha informado este lunes la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Noticia Relacionada Los vecinos de Molinaseca (León) se movilizan contra el fuego Montse Serrador La cercanía de las llamas a las viviendas de las urbanizaciones ha hecho que sus habitantes se equipasen con cubos y mangueras para intentar parar el incendio

Las mismas fuentes han explicado que la Guardia Civil se encuentra estos días desplegada en los territorios afectados por el fuego en los que se requiere su presencia «para prestar el auxilio necesario, evacuando los pueblos que se determinan, regulando el tráfico en las carreteras afectadas, y, en definitiva, cumpliendo las instrucciones que dictamina el Cecopi sobre el avance de los focos, teniendo constantemente en el mismo una persona de enlace».

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha explicado que durante todo el año se investigan todos los incendios forestales, arrojando una cifra hasta el momento de un detenido y diez investigados. Referente al mes de agosto, se ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otras cinco.