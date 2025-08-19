Castilla y León recibe sólo «una parte» de los medios reclamados al Gobierno

Fue el pasado día 15 de agosto cuando el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó en conversación telefónica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diera una «respuesta excepcional» ante la ola de incendios que sufre el oeste de España y que pusiera a disposición de las comunidades autónomas «más medios del Ejército» para reforzar la «importante labor» que están desarrollando los operativos autonómicos y la UME. Una vez que desde el Gobierno regional se concretó hace tres días las peticiones que consideraban necesarias este mismo martes Fernández Mañueco ha publicado en X un mensaje en el que ha señalado que «están empezando a llegar parte de los medios del Ejército que solicité al Gobierno de España» sin hacer más valoraciones. Sin embargo, la publicación ha ido acompañada por un gráfico en el que se visualiza, entre otros aspectos concretos, que de momento no se han trasladado a Castilla y León los 25 bulldozer con maquinista solicitados, mientras sí trabaja en la zona uno de los veinte helicópteros ligeros de transporte de personal reclamados.

En la misma línea, de los diez helicópteros pesados tipo bombarderos reclamados han llegado dos. Donde no hay avances es en la petición de vehículos nodriza para enfriar el contorno de los incendios ni en los drones con visores térmicos para detección de puntos calientes que también reclama la Junta. Sí cuenta esta Comunidad con el refuerzo de dos bases logísticas -en Cistierna y en Bembibre, ambas en León- y con dos Puestos de Mando Avanzado de los quince pedidos.

Noticia Relacionada La lucha de Castilla y León contra el fuego, en imágenes M. A. Las llamas no dan tregua a la Comunidad, que se enfrenta a más de una veintena de incendios activos con más de 5.000 personas desalojadas

Este martes, el presidente del Gobierno regional ha insistido en descartar la petición de la declaración del Nivel 3 de emergencia porque «no» aporta más recursos al operativo, puesto que la UME, perteneciente al Ejército, ya está integrada en el dispositivo de extinción en colaboración con la Dirección General de Protección Civil. En este sentido, ha explicado que la llegada de un millar de soldados para labores de vigilancia no cubre aún todas las peticiones realizadas por la Junta, pero ha aclarado que «no se necesita el Nivel 3» para que estos medios se desplieguen en la Comunidad. El lunes, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, iba más allá al asegurar que solicitar esta declaración «no supondría más medios, sino sólo reportar al ministro Marlaska, que no es la que más está sobre el terreno y la que mejor puede orientar».