«Es imposible tener medios en todos los sitios a la vez», subrayan los bomberos de Ponferrada

«Es imposible tener medios en todos los sitios a la vez. Este incendio no permite planificaciones, lo que te conduce a que no hay medios suficientes». Es la afirmación que han hecho este lunes los bomberos de Ponferrada, que intervienen en el incendio localizado en varias zonas del municipio, bajo la supervisión del Puesto de Mando Avanzado.

Actúan «cuando las condiciones de seguridad son apropiadas y ahora la acción se centra en la protección de los pueblos» han recalcado antes de comentar las difíciles condiciones en las que se desarrollan las labores de extinción. «Se llega a un lugar y luego salta en otro. Hay que mover los medios constantemente y lo que está más o menos estabilizado de repente se comporta de forma disruptiva», han detallado a Ical, antes de lamentar que el comportamiento del fuego «rompe cualquier estrategia».

También han incidido en pedir que «se hagan, se realicen y se respeten» los desalojos que se decretan. «Primero tenemos que proteger las vidas» han recalcado antes de remarcar que «hay que poner en valor la vida de las personas, no de los bienes» y de señalar que la desobediencia a esas evacuaciones provoca situaciones como el salvamento de emergencia que hubo que llevar a cabo en un pueblo del municipio de Oencia.

Así se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en la que han comparecido el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el jefe del Servicio de Bomberos de Ponferrada, Olivier Bao, el intendente Jefe de la Policía Municipal, Arturo Pereira y el bombero y especialista en incendios forestales, Roberto García.

Accidente mortal

Respecto al accidente que la pasada noche le ha costado la vida a un integrante del operativo contra incendios de la Junta en Espinoso de Compludo y en el que ha resultado herido otro trabajador, han comentado que según los testimonios de los compañeros del fallecido el siniestro se produjo durante una maniobra convencional. Al parecer, uno de los apoyos del vehículo autobomba se hundió en el terreno, lo que provocó el vuelco del camión y el fatal desenlace.