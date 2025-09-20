La diseñadora leonesa María La Fuente al finalizar su desfile en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

Castilla y León pisa fuerte en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week con catorce diseñadores Diez de ellos muestran sus creaciones en el stand de la Comunidad y otros cuatro llevarán sus colecciones a los desfiles de la cita madrileña

Catorce diseñadores de Castilla y León llevarán hasta la Mercedes-Benz Fashion Week, la cita de la moda nacional por excelencia, sus creaciones, reforzando la presencia que la Comunidad había tenido hasta la fecha en este evento celebrado en Madrid.

Diez de los creadores mostrarán sus colecciones durante estos días en el stand que bajo el nombre 'Uniendo Moda' han puesto en marcha la Junta de Castilla y León y la CEOE. Otros cuatro diseñadores, como las ya habituales María Lafuente o Fely Campo, y Baro Lucas o el joven Guillermo X llevarán sus colecciones hasta la pasarela con sus propios desfiles.

Este sábado ha sido el turno de la leonesa María Lafuente, que ha llevado hasta la capital madrileña su colección ULLĀSA, que, según destacan desde el certamen, se expresa a través de una paleta que «evoca la conexión con lo natural: blanco, beige, mandarina, amarillo, verde, rosa y negro».

Mantiene la diseñadora su apuesta por la sostenibilidad y sus piezas de algodón, lino, tul y encajes incorporan también un biomaterial compostable creado a partir de naranjas amargas de Sevilla, «transformando un problema ambiental en recurso circular y cultural» o lana merino impermeable y transpirable de Añino, «innovación textil que une tradición y funcionalidad».

También este sábado desfilará la salmantina Fely Campo, que se sumará así al vallisoletano Baro Lucas, que presentó ya este sábado su colección en la Sala Mercedes-Benz. Finalmente, el domingo 21 de septiembre, el burgalés Guillermo X presentará su propuesta con la que competirá de nuevo en el apartado reservado para los jóvenes talentos.

Tras el éxito de la edición anterior, en la que Castilla y León tuvo una destacada participación en el Cibelespacio, creadores de la Comunidad regresan con fuerza a esta cita internacional para mostrar el «potencial creativo y la calidad de la moda que se diseña y produce en el territorio», han destacado por otra parte desde la Junta de Castilla y León.

En esta ocasión, mostrarán sus colecciones Ainhoa Salcedo, Ángel Iglesias, Bordados Azahar, Santiago García – Didesant, Raquel Tomillo, Lucía Jurado – Alta Artesanía, Tocados Zeleste, Concha Ceballos, Natacha Arranz Atelier y Mónica Fuentetaja Atelier.

Desfile de María La fuente ICAL

El espacio 'Uniendo Moda Castilla y León', impulsado también desde la CEOE de la Comunidad, se renueva este año con un formato «más dinámico e interactivo», que permitirá a los diseñadores participantes disponer de más tiempo para presentar sus colecciones y conectar directamente con profesionales del sector, medios especializados, compradores y público.

La intención del stand autonómico es reforzar el «posicionamiento dentro del circuito nacional de la moda», ofrecer a sus diseñadores «una plataforma estratégica de alta visibilidad, con repercusión en medios generalistas, especializados y redes sociales».