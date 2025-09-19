De Isabel Sanchís a Hannibal Laguna y Custo Barcelona, lo mejor de la tercera jornada de desfiles de MBFWMadrid

La tercera jornada de desfiles de la edición 40º aniversario de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, - segunda jornada celebrada en el pabellón 14.1 de Ifema-, nos trae una vez más una sesión de propuestas de la mano de seis diseñadores consagrados. De la Cierva y Nicolás, Isabel Sanchís, Hannibal Laguna o Custo Barcelona son algunos de los nombres del calendario de hoy para presentar sus colecciones para la próxima temporada primavera/ verano 2026.

El 'Ímpetu' de De la Cierva y Nicolás

Desfile de De la Cierva y Nicolás Gtres

Inspirada en fuerzas naturales como tormentas, volcanes y movimientos tectónicos, esta colección «captura la esencia del impulso inevitable hacia el cambio, hacia una nueva etapa, hacia el futuro«, explican desde la marca. Una propuesta que celebra la valentía de enfrentarse a lo desconocido, »la pasión por avanzar pese al miedo y la rabia que impulsa la revolución personal« con diseños que reflejan esta energía interna mediante siluetas audaces, tejidos dinámicos y cortes dramáticos, simbolizando la ruptura de las barreras internas para revelar la autenticidad y la fuerza interior.

La gama cromática explora tonalidades inspiradas en la lava y la oscuridad: rojos volcánicos, negros profundos, reflejos metálicos y texturas que evocan piedra y humo. Los tejidos, escogidos por su impacto visual y versatilidad, abarcan desde plisados definidos hasta lanas técnicas, organzas rasgadas, tules rígidos y gasas deshilachadas. Las siluetas, con dinamismo y asimetría, evocan el estallido del ímpetu: volúmenes que emergen, estructuras que giran o se abren paso. «Ímpetu no viste, interpreta», cuentan desde la firma.

La escultura propuesta de Isabel Sanchís

Modelos del desfile de Isabel Sanchís durante la jornada de MBFWMadrid Gtres

La colección para el próximo verano 2026 es ecléctica, basada en dos pilares fundamentales para la firma: los volúmenes de la arquitectura y la convivencia propia de la cultura japonesa, que explora los valores opuestos como la tradición y la modernidad, la estructura y la fluidez, la disciplina y el desafío y el pasado y futuro.

"Hemos creado tejidos con estampados y bordados basados en fresnos y murales nipones, una colección creada con tonalidades de verdes, naranjas y rosas suaves que impregnan el repertorio de prêt-à-porter y vestidos vaporosos con algunos micro plisados artesanales", explican desde la marca. El blanco y negro, colores de referencia y símbolo de la firma también está presente con piezas que envuelven toda la parte final de la colección, la cual consta de piezas mucho más vanguardistas y volumétricas, que se ven reflejadas en bordados geométricos, vestidos moldeados sin costuras, flores hechas con impresión 3D o prendas de silicona impresa que simulan haberse parado en el tiempo.

Hannibal Laguna

Desfile de Hannibal Laguna Gtres

'Lazuliflow' es la nueva colección que navega entre lo real y lo simbólico de Hannibal Laguna. La propuesta emerge en la historia de la Antigua Grecia, encontrando en las siluetas helénicas un punto en el horizonte para reinterpretar, bajo una visión contemporánea, capas, túnicas y vestidos etéreos y asimétricos que parecen flotar en una propuesta en la que los ornamentos bordados sobre transparencias, envuelven el torso y se convierten en huellas de flores y coral.

"Es un recorrido donde las gasas emergen como la espuma marina; las transparencias cristalinas insinúan e invitan a contemplar la belleza; las organzas se abren como velas al viento y los cristales bordados trazan flores de ultramar con relieves a modo de escamas", cuentan desde la marca. “Lazuliflow es una colección que susurra nostalgia y tradición, allí donde el mar y el cielo se tocan, evocando el vaivén de las mareas y el elegante silencio que habita bajo la superficie del mar; donde la costura se convierte en rito, donde la elegancia no es norma, sino destino”, cuenta el diseñador.