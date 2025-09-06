Buscyl coge velocidad con más de 175.000 usuarios

Buscyl cumple mañana lunes sus primeros ocho días de rodaje. Más de 175.000 usuarios tienen ya la posibilidad, con su código QR, de hacer de forma gratuita alguna de las 284 rutas de transporte en autobús metropolitano e interurbano que ... ya están en marcha en la Comunidad, según fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.

Un nuevo modelo para todos los ciudadanos empadronados en Castilla y León que culminará el próximo 30 de septiembre con la incorporación de todas las rutas, hasta 2.610. «Abrimos la puerta a una nueva etapa de modernización en la gestión pública en la que la Junta demuestra que puede ser pionera en soluciones digitales útiles para todos», señala el consejero José Luis Sanz Merino.

La iniciativa acaba de completar su primera etapa al comenzar con la gratuidad el pasado lunes en las 83 líneas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid y 201 de Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En semanas posteriores, concretamente el 15 de septiembre, será el turno del transporte interurbano de las nueve provincias, 444 en total y 78 concesiones. Y ya el 30 de septiembre, otras 1.882 y 245 concesiones.

El acceso al servicio se articula a través de la tarjeta Buscyl, que se distribuye de forma digital en formato QR, enviada directamente al correo electrónico de cada solicitante. Para quienes no dispongan de correo, la tarjeta se envía, con el mismo código, en formato físico.

Más eficiencias

La apuesta por lo digital supone un paso adelante en la transformación de los servicios públicos, permitiendo extender la gratuidad de manera inmediata y homogénea en todo el territorio. Además, esta tecnología facilita el control en tiempo real y una gestión más eficiente de la red de transporte, destacan fuentes de la Consejería.

La respuesta de la población ha sido muy positiva, con más de 280.000 solicitudes registradas desde que comenzó el proceso hace varios meses. Las cifras reflejan «el interés de los ciudadanos por una medida que conecta directamente con sus necesidades cotidianas y que elimina una de las principales barreras de acceso a la movilidad».

Además, la idea trasciende el ámbito de la movilidad para convertirse en una herramienta de igualdad social y territorial. De hecho, en una Comunidad extensa y dispersa y con numerosos núcleos rurales, garantizar un transporte gratuito y universal supone reforzar la cohesión, mejorar la calidad de vida y facilitar la fijación de población gracias a unas mejores comunicaciones.

Con esta decisión, «Castilla y León se coloca a la vanguardia en la gestión del transporte público, ofreciendo un modelo que conjuga tecnología, sostenibilidad y justicia social», insiste el consejero. Un referente que demuestra que «las políticas públicas innovadoras pueden transformar la vida de las personas y convertirse en palanca de modernización en todo el país».

Áreas metropolitanas

En este proceso de transición, desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital se ha tenido especialmente en cuenta a los usuarios habituales del transporte metropolitano, de forma que los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital. Así, los primeros se prorrogarán durante un periodo transitorio hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte.

«Este modelo rompe barreras y conecta de verdad a toda la Comunidad», señaló Sanz Merino, para quien «hablamos de políticas reales que mejoran la calidad de vida de las personas». Y es que, a su juicio, «esta medida sirve para luchar contra la despoblación, facilitar el ahorro a las familias, avanzar en sostenibilidad ambiental y generar oportunidades en todo el territorio». «Hemos querido ir más allá de medidas parciales o temporales y en Castilla y León el transporte autonómico será gratuito para todos los empadronados, sin distinción de edad ni condición.

Noticia Relacionada Buscyl echa a rodar con 150.000 usuarios y dispondrá de una 'app' Henar Díaz Sanz Merino defiende el uso del QR tras «la experiencia con los menores de 15 años»

Es un derecho que fortalece la igualdad», clamó el consejero. Para el titular de Movilidad y Transformación Digital, «no se trata de un gasto, es una inversión en cohesión social, en sostenibilidad y en futuro» y, para ello, «apostamos por un modelo de Comunidad donde nadie quede aislado y donde la movilidad sea un derecho garantizado». Sanz Merino insiste en que «Castilla y León vuelve a situarse en la vanguardia de las políticas públicas» y, sobre todo, «con esta medida enviamos un mensaje claro: es posible gestionar con eficacia, apostar por la igualdad y liderar un cambio que debería inspirar a toda España».

Aunque en un primer momento se optó por una tarjeta física, la experiencia positiva con los menores de quince años, que ya tienen transporte gratuito desde el 15 de julio al que acceden mediante un código QR, ha llevado a la Consejería ha decidir que este sea el sistema porque se ha demostrado que es «seguro y eficaz». Solo en los días en que estuvo operativa en julio se registraron más de 12.000 viajes gratuitos por parte de usuarios menores de esa edad. Por ello, todos aquellos ciudadanos que hicieron su solicitud por correo electrónico, están recibiendo su correspondiente código, con una identificación nominativa. Al resto llegará por correo ordinario aunque impreso en una tarjeta física, lo que permitirá facilitar su uso a aquellas personas que no estén familiarizadas con el mundo digital.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta o en la 'Ventanilla Única' de los ayuntamientos. El ciudadano solo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León. Para cualquier consulta, se mantiene disponible el servicio 012 de atención al ciudadano y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl).