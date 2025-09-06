Suscribete a
Buscyl coge velocidad con más de 175.000 usuarios

El nuevo modelo de transporte gratuito en autobús para los empadronados en la Comunidad, que cumple su primera semana, supera ya los 280.000 solicitudes y sigue al alza

La Junta instalará 337 paradas de bus inteligentes distribuidas en las nueve provincias de Castilla y León

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en el día de la puesta en marcha Buscyl
El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en el día de la puesta en marcha Buscyl RUBÉN ORTEGA
Montse Serrador

Valladolid

Buscyl cumple mañana lunes sus primeros ocho días de rodaje. Más de 175.000 usuarios tienen ya la posibilidad, con su código QR, de hacer de forma gratuita alguna de las 284 rutas de transporte en autobús metropolitano e interurbano que ... ya están en marcha en la Comunidad, según fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.

