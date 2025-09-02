Buscyl echa a rodar con más de 150.000 usuarios y dispondrá de una 'app' «versátil»

Bruno Borreli tiene 23 años. Trabaja y vive en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), pero suele subirse a La Regional, la línea de autobuses metropolitana que une este municipio 'dormitorio' con la capital, varias veces a la semana, así que el nuevo dispositivo 'Buscyl digital' ... «me va a venir fenomenal». Hasta la fecha, solía pagar con 'calderilla', pero en el momento en que supo que se iba a poner en marcha lo solicitó. Este lunes, esperaba validar por primera vez su QR en la parada del número 80 de la Avenida de Colón. Este joven es uno de los usuarios que ayer estrenó este nuevo sistema que permite viajar sin coste alguno en 284 rutas repartidas por todas las provincias.

Esa parada fue el lugar el elegido por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, para detallar las características de un servicio que ha comenzado a rodar con más de 150.000 usuarios y que prevé que esté totalmente implantado en torno al 30 de septiembre, un mes antes de la fecha que se habían marcado. Al final de ese periodo, la gratuidad llegará a 2.610 rutas autonómicas y 395 concesiones.

Implantación gradual

El calendario diseñado por la Junta permite una implantación gradual, «garantizando una transición sin contratiempos». El 1 de septiembre, gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas.

El 15 de septiembre, incorporación de nuevas líneas; y el 30 de septiembre, cobertura total de todas las rutas autonómicas. Así, entre las muchas rutas que ya se pueden aprovechar de Buscyl, Sanz Merino citó la que une Golmayo con Soria, «una de las más demandadas de la provincia», o la que va desde Zamora a Sanabria a primera hora de la mañana, puesta en marcha por la Junta para paliar la supresión del servicio por parte de Renfe.

Según destacó el consejero, esta medida trasciende del ámbito de la movilidad para convertirse en una herramienta «de igualdad y equidad territorial», que «además de facilitar el ahorro de las familias, contribuye a paliar la despoblación» y a la vez supone «un mecanismo que contribuye a la sostenibilidad ambiental».

Sanz Merino consideró que la nueva medida está siendo «atractiva para la población», como demuestra el hecho de que la Junta haya recibido más de 200.000 solicitudes. Todas las peticiones que ya han sido verificadas recibirán un correo electrónico con esta tarjeta digital que permite acceder a los buses de carácter autonómico, validando el código QR en los terminales de algunos de los 2.000 vehículos que ya disponen de él.

Explicó que por el momento se ha aplazado el envío de tarjetas físicas tras «la experiencia con los menores de 15 años» y emplazó a un futuro análisis la posibilidad de enviar este tipo de tarjetas: «Ya veremos en qué medida funciona todo el sistema tecnológico». No obstante, explicó que aquellas personas que no utilizan móviles inteligentes recibirán su QR en formato papel mediante correo postal. Subrayó que al haberse apostado finalmente por el formato digital, la Junta lanza un mensaje de «modernización de los servicios públicos», un ámbito en el que se baraja la idea también de diseñar «en un futuro» una 'app' de Buscyl con «versatilidad».

Admitió que como cualquier sistema que comienza a funcionar está teniendo «muchas incidencias» que «estamos intentando solventar», pero aún así ya «tienen reconocido el derecho» el 75 por ciento de los solicitantes.