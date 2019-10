Villalán de Campos: el ejemplo de un municipio que organiza su sanidad «sin políticos» Este pequeño pueblo vallisoletano ha decidido motu proprio y en silencio que su servicio sanitario sea «a la demanda»

Son sólo 30 vecinos, según el último censo, pero también un ejemplo de cómo seguir adelante sin caer en el pesimismo y se permiten sorprender, de vez en cuanto, con iniciativas tan novedosas como mediáticas. Villalán de Campos, un pequeño municipio vallisoletano y terracampiño situado a 57 kilómetros de la capital, ha decidido motu proprio y en silencio que su servicio sanitario sea «a la demanda».

Sus vecinos llegaron a la conclusión de que aunque el médico y la enfermera sólo acudían al consultorio una vez a la semana, podía dejar de hacerlo si no había pacientes, según relata el propio alcalde de la localidad, Ignacio Sánchez. Así que, cuando es necesaria la presencia de los facultativos -para consultas ordinarias, no de urgencias- uno de los vecinos se encarga de llamar a la médica, con la que, dicho sea de paso «están encantados, y también con la enfermera», explica el alcalde. «Así estamos todos contentos», asegura y matiza que el consultorio está perfectamente equipado y con un material relativamente nuevo. Incluso hay internet y eso ya es un lujo. «Lo que no tenemos es gente», se lamenta.

Además, el abrir el local y, en invierno, poner la calefacción, también supone un gasto que, si no hay pacientes, es innecesario. Así que Ignacio Sánchez reconoce que «la sanidad a la demanda, bien organizada, es la mejor solución» porque «es racionalizar los servicios, pero siempre garantizando la mejor prestación». En esta ocasión, han sido los propios vecinos los que han optado por esta solución, aunque el alcalde advierte de que «cuando los políticos empiezar a organizar las cosas, algo que no cuesta empieza a costar». Reconoce, además, que «no nos podemos quejar» y recuerda cómo en varias ocasiones el helicóptero de Sacyl ha tenido que acudir al municipio «cuando ha habido una situación complicada con un enfermo». Y es que al alcalde de Villalán, lo que de verdad le quita el sueño es que cada vez son menos vecinos.