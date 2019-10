Pueblos de menos de 50 habitantes ya hacen uso del «médico a la demanda» Desde 1991 no se ha actualizado la Orden que regula el funcionamiento de la Atención Primaria La Sociedad de Medicina de Familia lamenta que Sanidad no les haya informado de sus planes en Aliste

La idea de recurrir al modelo de «médico a la demanda», que la Consejería de Sanidad contempla como una posibilidad, no es nueva. De hecho, una orden de este departamento del año 1991, siendo entonces su titular el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ya recogía esta fórmula para los pueblos con menos de 50 vecinos. Desde entonces, esta regulación, que a su vez modificaba una orden de 1989, no se ha vuelto a actualizar, según confirmaron a ABC fuentes de la Consejería. En ella se recogen los criterios que deben regir la consulta asistencial sanitaria en los núcleos de población donde no radique el Centro de Salud, es decir, en los consultorios, que contarán con un médico y una enfermera. Así, en los enclaves de menos de 50 habitantes de hecho, la consulta será a la demanda; en aquellos de menos de cien, será un día a la semana; los pueblos que cuenten con entre 101 y 200 vecinos la apertura del consultorio se establece para dos días a la semana, y para los municipios entre 201 y 500 la atención será de tres días.

Esa es la norma que rige en la actualidad en los consultorios y centros de salud de Castilla y León y que se pretende modificar con el plan de reordenación de la Atención Primaria en el mundo rural que diseña la Consejería. Pero lo cierto es que el polémico sistema de médico a la demanda, es decir, el facultativo que sólo acude al consultorio cuando es requerido por el paciente, es una fórmula que no sólo está contemplada sino que, incluso, se aplica ya en la Comunidad, aunque de forma más oficiosa que oficial. De hecho, el presidente de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, Eduardo Lamarca, reconoció a ABC que es un sistema al que se recurre en los pueblos más pequeños y sin apenas vecinos. Se trata, en definitiva, de evitar al médico y a la enfermera alguno de los desplazamientos incluidos en la ruta de consultorios cuando no hay pacientes a los que atender. Así sucede, por ejemplo, en la localidad vallisoletana de Villalán de Campos donde, según confirmó su alcalde, han sido los propios vecinos los que han optado por este sistema.

Pero no es el único pueblo en el que así ocurre. Es también el caso, por poner otro ejemplo, de Peñacoba, Hortezuelos e Hinojar, pedanías pertenecientes al municipios burgalés de Santo Domingo de Silos. Allí, sus vecinos están obligados a llamar (no lo han decidido ellos) al Centro de Salud de Salas de los Infantes donde se les facilita una cita previa para el consultorio de su pueblo. Son tres núcleos de población que suman 87 habitantes (50 Hortezuelos, 30 Peñacoba y 7 Hinojar), así que el alcalde de Santo Domingo de Silos, Emeterio Martín, afirma que «hay que ser consciente del coste de llevar los servicios a estos municipios, pero hay que hacerlo por solidaridad». Reivindica, además, que a los pueblos que estén alejados más de 25 kilómetros de las grandes localidades «nos reduzcan los impuestos», dado que la prestación de servicios es menor. Lo cierto es que para este regidor burgalés, es necesario analizar todas las posibilidades a la hora de organizar las consultas médicas y si bien es cierto que el médico a la demanda es una opción «porque el médico aprovecha más el tiempo» el formato «tiene que tener mucha flexibilidad».

Estructura caduca

Desde la Sociedad de Medicina de Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Socalemfyc), su presidente, Eduardo Lamarca, reconoce la necesidad de llevar a cabo la reordenación de la Atención Primaria, entre otras cosas porque «lleva casi 30 años sin actualizarse». Recuerda que, «ya en 2016 dijimos que era necesario afrontar esa ordenación porque la estructura actual está caduca por los movimientos que ha experimentado la población». «Hay que adaptarse -insiste- algo que hasta ahora no se ha hecho». Lamarca lamenta que la Consejería no les haya informado de sus planes, por lo que piden conocer de la forma más detallada y técnica posible el proyecto piloto que se quiere desarrollar en la Zona Básica de Aliste (Zamora). En cualquier caso, el presidente de los médicos de familia en la Comunidad explica que la Atención primaria «no es una cuestión de consultorios o de médico a la demanda sino de dar un servicio con las máximas garantías de calidad». Un objetivo que, matiza, «hay que casarlo con los medios de que disponemos» para, a partir de ahí buscar la fórmula.

Asegura también que «la estructura física no es necesaria pero sí la asistencial», sobre la base de que «hay que apostar por un trato cuidadoso e individualizado». En cuanto la fórmula del médico a la demanda «no hay que rechazarla, sino comprobar si es o no la acertada».