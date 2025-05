PP y Soria ¡Ya! buscan un acuerdo de legislatura

Sería «bueno» que una amplia mayoría de partidos apoyen a quien se someta a la investidura y, por su parte, no va a faltar «la voluntad de contribuir a la gobernabilidad» de Castilla y León. Desde ¡Soria Ya! afrontan su nueva andadura en las Cortes con «responsabilidad» y con ánimos de «diálogo». Sus líneas rojas son sus reivindicaciones, aquellas que les llevaron a dar el salto a la política y que, según se desprende de su primera toma de contacto, tendrían encaje en la propuesta de Gobierno en solitario de los populares. Para buscar ese punto de encuentro se va a crear un grupo de trabajo a dos bandas en el que poner sobre el papel los planteamientos en los que «coinciden» con el fin de dar forma a un «acuerdo de legislatura» a partir del cual la plataforma soriana podría «quizás apoyar» ese Ejecutivo sin socios al que aspira Alfonso Fernández Mañueco.

Con ellos no será suficiente. Mañueco necesita diez votos a favor a mayores de los populares y ¡Soria Ya! sólo suma tres. Ese acuerdo que pudieran alcanzar seguiría necesitando que o Vox o PSOE se abstuvieran y por el momento ni unos ni otros están por la labor. Con los socialistas se rompieron las opciones de consenso tras sólo quince minutos de conversación y los de Santiago Abascal, por su parte, exigen entrar en Gobierno o no apoyarán al actual presidente en funciones, que es reacio a hacerles un hueco. Además, si ellos entraran en la «ecuación» la plataforma soriana saldría de ella, tal y como ha advertido uno de sus procuradores electos, Ángel Ceña.

Con Vox en el Gobierno «no haríamos falta y no creo que se cumplieran nuestras demandas» , ha señalado tras una reunión con Mañueco de la que salieron «moderadamente satisfechos». De momento, ellos trabajan en la opción de un Gobierno en solitario al que sí se plantean apoyar para garantizar la «estabilidad política de Castilla y León», siempre y cuando se ponga «el foco» en las necesidades de la provincia de Soria. «Se abren las puertas para poder llegar a soluciones positivas» para este territorio y «para toda la Comunidad». Para ello proponen un organigrama claro de actuaciones, que incluya un presupuesto y que se espera concretar en esas futuras reuniones del grupo de trabajo, en las que Mañueco se bajará del carro y ya no estará presente.

Con lo que escuchó en la reunión, que se prolongó más de una hora, tiene suficiente el líder de los populares en Castilla y León para asumir que «es posible llegar a un entendimiento» y delegar en su equipo la negociación de un acuerdo. ¡Soria Ya!, dijo, «tiene un compromiso de gobernabilidad y de construcción de Comunidad» que «coincide con el nuestro». El «límite» de los populares en este acuerdo y en otros susceptibles de ser cerrados con fuerzas de corte provincial es que no se incluirán reivindicaciones que «obedezcan a menosprecios territoriales o menoscaben el interés general» autonómico, tal y como ha dejado claro este sábado Fernández Mañueco.

Reclamos «extrapolables»

No estima, no obstante, el líder de los populares que sea el caso de la plataforma soriana, cuyas reivindicaciones, ha expuesto, son planteadas como mejoras no exclusivas para su territorio, sino «extrapolables» a otras provincias que puedan tener problemáticas similares, pero lanzó el aviso para navegantes al resto de partidos de carácter autóctono, como son UPL y Por Ávila. Con ambos hay prevista una reunión este mismo lunes, aunque Fernández Mañueco sólo acudirá a la cita con los leonesistas , que lograron tres procuradores el 13F. Y es que ha declinado asistir a las reuniones con los tres partidos que obtuvieron un escaño en las pasadas elecciones, como son la citada escisión del PP que se formó en territorio abulense, sus antiguos socios de Ciudadanos -cuyo procurador electo es el exvicepresidente Francisco Igea- y Unidas Podemos -representado por el portavoz nacional de la formación morada, Pablo Fernández-.

Con los dos últimos se citarán miembros del equipo del presidente del PP de Castilla y León el martes sin muchos visos de futuro. La unión con Podemos se antoja complicada , más aún con la ruptura con el PSOE de Mañueco, y Ciudadanos ya ha propuesto un «acuerdo transversal» a todos los partidos para lograr «una nueva mayoría» que garantice un gobierno autonómico «estable». En todo caso la pelota sigue estando en el tejado de Vox y en quién cederá si los populares en un Gobierno en solitario o los de Santiago Abascal en su pretensión de formar parte del mismo. Sea como sea, parece que será su voto el que decidirá la investidura a no ser que haya un giro radical en la relaciones con los socialistas.

Tomas de contacto paralelas

Paralelamente a las tomas de contacto de Mañueco, el resto de formaciones también están teniendo sus propios encuentros. En esta línea, Ceña ha avanzado que los procuradores electos y representantes de la plataforma ¡ Soria Ya! se citarán también con Ciudadanos, UPL y PSOE con el fin de «afrontar lo que nos viene por delante con responsabilidad y optimismo» y el «diálogo» que exige una Cámara sin mayorías.

También sigue en el aire cuál será la organización del Hemiciclo toda vez que el Reglamento de las Cortes permitiría bifurcar el Grupo Mixto. Para poder hacerlo el grupo que de desligue simplemente tiene que sumar cinco procuradores. Ceña ha expuesto que no hay nada acordado al respecto pero que efectivamente los grupos minoritarios van a explorar esta posibilidad que les permitiría, entre otras cosas, ampliar sus posibilidades de acción parlamentaria.