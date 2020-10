La Junta investigará el caso de la mujer que falleció de cáncer en Burgos sin lograr una cita presencial La familia de la fallecida ha denunciado que no tuvo nunca una cita presencial con su médico de cabecera en Espinosa de los Monteros (Burgos) debido al Covid y tras un periplo de tres meses consiguió un diagnóstico, aunque ya demasiado tarde

M. Antolín VALLADOLID Actualizado: 05/10/2020 12:40h

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha informado de que su departamento ha abierto una investigación reservada sobre la muerte por un tumor grave de una mujer el pasado mes de agosto en Burgos que según ha denunciado la familia no tuvo nunca una cita presencial con su médico de cabecera en el municipio burgalés de Espinosa de los Monteros debido al Covid y tras un periplo de tres meses durante la pandemia consiguió un diagnóstico, aunque ya demasiado tarde.

Según ha concretado Casado, esta misma mañana se ha puesto en contacto con la hermana de la fallecida para saber lo que había ocurrido tras hacerse eco de la noticia varios medios. No obstante, antes de conocer si hubo o no negligencia en este caso, ha querido perdir «disculpas» por adelantado, por «si algo no se hubiera hecho bien».

La consejera ha recordado que las consultas telefónicas de Atención Primaria, la primera vía de contacto de los profesionales con sus pacientes desde el comienzo de la pandemia, tienen que ser realizadas como triaje pero nunca deben sustituir a una consulta presencial.

Casado se ha referido así a este caso al ser preguntada por los medios de comunicación después de que la denuncia saliese a luz este fin de semana en «El Correo de Burgos», donde la hermana de la fallecida relató lo ocurrido. «Mi hermana se moría al otro lado del teléfono y Sanidad nunca le tendió la ayuda que necesitaba», señalaba Lydia Sainz-Maza Zorrilla, para contar las vivencias por las que tuvo que pasar su hermana mayor, de 48 años de edad, que falleció en agosto por un cáncer de colon que dio síntomas en abril a través de un dolor fuerte en la pierna a la altura de la ingle.

La familia denunciaba en el diario que la Consejería de Sanidad se ha olvidado de que existen otras enfermedades graves, más allá del coronavirus, y por tanto añade que no todos los pacientes ni todas las dolencias pueden atenderse telefónicamente. «Hemos perdido nuestros derechos sanitarios», sostiene la hermana, que recuerda que Sonia pasó tres meses siendo atendida por teléfono.