La defensa de uno de los exjugadores de la Arandina acusados de agresión sexual niega el delito El letrado de Carlos Cuadrado «Lucho» esgrime que «si no hay delito no hay autor» al que condenar

La defensa de Carlos Cuadrado «Lucho», uno de los tres exjugadores de la Arandina CF acusados de agresión sexual a una menor, ha presentado su escrito de calificación ante la Audiencia Provincial de Burgos en el que asegura que los hechos investigados no son constitutivos de delito.

En el documento, al que ha tenido acceso Efe, los abogados del exfutbolista de forma muestran su disconformidad con las conclusiones de las acusaciones. «Los hechos no son constitutivos de delito», afirman los letrados. A partir de ahí, de forma correlativa, y siempre tras mostrar su disconformidad con las conclusiones de las acusaciones, señalan que si no hay delito no puede existir autor, ni cooperador y no concurren circunstancias modificativas de responsabilidad criminal.

En la misma línea, y teniendo en cuenta su discrepancia con las conclusiones de la acusación, también inciden en que no procede imponer ninguna pena ni responsabilidad civil.

Unos planteamientos que difieren de los escritos de acusación que han presentado, sucesivamente este verano, la Fiscalía, la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, y la acusación particular, que representa a la menor sobre la que presuntamente se cometió la agresión sexual.

Penas de 39 a 44 años

Las peticiones de pena de las acusaciones abarcan 39 años de prisión que pide la Fiscalía, que siguió la senda marcada por el Tribunal Supremo por el caso de La Manada de Pamplona, responsabilizando a cada uno de los participantes en la supuesta agresión de la comisión de este delito como autor y como cooperador necesario en el de los otros dos. La acusación particular reclama 44 años de prisión y la popular 43 años y ocho meses.

El escrito de la defensa del futbolista propone también distintos medios de prueba, empezando por el interrogatorio de los tres procesados, su defendido, Carlos Cuadrado, y los otros dos futbolistas encausados, Raúl Calvo y Víctor Rodríguez «Vit».

Numerosas pruebas testificales, periciales y documentales son también propuestas por los abogados. El escrito de calificación de la defensa de «Lucho» es el primero que se ha presentado en la Audiencia Provincial de Burgos.

Un trámite que, en las próximas jornadas, también solventarán los bogados de los otros dos encausados, Raúl Calvo y Víctor Rodríguez, que presumiblemente irán en el mismo sentido que este.

La presentación de estos escritos es un trámite previo a que se determine que medios de prueba se aceptarán y se determine la apertura del juicio oral por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en noviembre de 2017 contra una menor de 16 años en un piso que compartían en la localidad burgalesa.