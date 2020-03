Actualizado: 31/03/2020 08:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Consejería de Sanidad ha decidido dar un paso más en el tratamiento de la infección por Covid-19 y, gracias al trabajo del Comité de Expertos de la Comunidad, ha apostado por «individualizar los tratamientos» para que la hospitalización sea menor y se contenga la gravedad de los casos. Son palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ayer explicó que ya se ha solicitado al Ministerio los fármacos adecuados para poner en marcha una «estrategia de tratamiento más precoz en las personas que no evolucionan bien». De ahí que sea necesario el apoyo de la Agencia Española del Medicamento para poner en marcha una nueva línea que consiste en adelantar la aplicación de los fármacos. Según indicó la consejera, el 80 por ciento de los casos evolucionan bien, en dos o tres días. Sin embargo, pasado este plazo, si continúan los síntomas y sobre todo la fiebre alta, se comenzarían a aplicar tratamientos a base de cloroquina y antibióticos. El objetivo es que si finalmente hay que recurrir al ingreso hospitalario, la enfermedad haya evolucionado menos y, además de ser más controlable, requiera una menor estancia en el hospital. Casado también anunció que se ha solicitado al Gobierno de España más medicamentos para uso hospitalario contra la malaria y el VIH, corticoides o eparina, y, en especial, productos para los servicios de cuidados intensivos, sobre todo relajantes.

En cuanto al déficit de material de protección, la consejera de Sanidad explicó que en los últimos aviones han llegado 3,7 millones de unidades entre mascarillas, guantes, monos y otro tipo de elementos. En este apartado, la consejera advirtió de que «no vamos a dejar de comprar material, aunque llegue el del Ministerio, hasta que acabe la pandemia»

Datos

Un final que aún no está cerca, según los datos aportados ayer por la Junta aunque un día más hay indicadores que hacen albergar cierta esperanza. Es el caso del crecimiento del número de casos, que se sitúa en el 7,1 por ciento, hasta los 5.801 positivos, 387 más con respecto a la jornada anterior, en la que la subida fue del 13, el 15,9 el sábado y el 18,4% el viernes. El número de fallecidos se ha incrementado 74, y ya son 516 en Castilla y León, mientras que los casos posibles alcanzan los 24.581 y las altas los 1.028, frente a las 871 de ayer, con lo que los curados superan a los fallecidos. Con estos datos y después de reconocer que «la semana será complicada», la consejera confesó que «no me atrevo a ser demasiado optimista, pero tengo la sensación de que se está aplanando la curva y de que el sistema sanitario está respondiendo». «Hay un cierto aplanamiento, sin alegrías, así que no nos podemos relajar», matizó.

Trabajo «en red»

La consejera tampoco quiso hablar de colapsos en los hospitales de Castilla y León porque «las áreas de salud ya no existen; toda Castilla y León es un área», explicando de esta manera que los centros hospitalarios «trabajan en red». Esta estrategia supone que los grandes ayudan a los pequeños, ya que son los de Segovia y Soria los que atraviesa en estos momentos las mayores dificultades y son los que ya han comenzados a derivar pacientes a Valladolid, en el primero de los casos, y a Burgos, en el segundo. «En Soria y Segovia están tensionados porque la respuesta es mas compleja», reconoció Verónica Casado, por lo que «tenemos que ser una única área para llegar a todos, porque la pandemia no distingue». «Nos colapsaremos cuando lleguemos al tope máximo de las UCIs extendidas» que, según dijo, tienen una ocupación media del 80.

De momento, según los datos facilitados por la Consejería, los catorce hospitales de la Comunidad han pasado de tener 166 camas en estos servicios a 500, de las cuales, están ocupadas 374. Sólo el Hospital Río Hortega de Valladolid ha completado ya las 37 camas de UCI de que disponía, mientras que en Soria hay libre una de las 21 operativas; en Ávila están vacías cuatro (de 22); en el Bierzo aún cuentan con cinco (de 18), en el Clínico de Valladolid con seis (de 64) y en Segovia quedan ocho (de 30). En el resto de centros la situación es un poco más desahogada.

Precisamente, ante la posibilidad de que llegue ese momento se están poniendo en marcha nuevos «recursos», como el hospital de campaña de Segovia, para el que se está buscando personal de Sacyl, ya que el Ministerio aun no ha respondido a la petición de la Junta de enviar quince médicos del Ejército, 30 enfermeras y 30 auxiliares.

Recursos para Soria

Es esa falta de personal con el que poder atender los nuevos equipamientos, lo que ha llevado a la Consejería a retrasar la petición de otro hospital de campaña para Soria algo que, finalmente, se hizo ayer con la advertencia de que esta instalación «debe ser absolutamente autónoma del centro hospitalario, ya que éste no puede, por carecer de ellos, poner ningún tipo de recursos humanos o materiales para su apertura». La UCI del Hospital Santa Bárbara ha crecido de 10 puestos a 21 pero ya tampoco tiene más margen. De hecho, ayer llegó un respirador más y otro está en camino. Por otra parte, las instalaciones del recinto ferial permanente de Aranda de Duero (Burgos) comenzaron ayer a recibir a sus primeros pacientes infectados por el coronavirus, que fueron trasladados desde el Hospital de los Santos Reyes.