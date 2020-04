Coronavirus España en directo: logran secuenciar el genoma del virus de dos pacientes en Barcelona

Actualizar

5.16Nicolás Maduro ofrece a Colombia equipos chinos para combatir el coronavirus El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofreció a Colombia este martes la donación de dos equipos de fabricación china para el diagnóstico del nuevo coronavirus, que padecen más de 900 personas y se cobró la vida de otras 16 en ese país sudamericano. "Vamos a hacer una cosa: con las máquinas que van a llegar del envío próximo de China, vamos a enviar a Colombia dos máquinas para hacer exámenes al pueblo de Colombia", dijo el mandatario durante una sesión del Consejo de Estado -que reúne a las cabezas de los poderes públicos ante una emergencia nacional- celebrada en el palacio presidencial de Miraflores.

5.11México anuncia acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional contra COVID-19 El Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció este martes la firma con los titulares del ejecutivo de los 32 estados del país de un acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional contra la COVID-19. El acuerdo señala que los gobiernos federal y estatales velarán de manera conjunta por el cumplimiento del acuerdo que declara emergencia nacional por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el coronavirus, indicó la presidencia de México en un comunicado de prensa.

4.48Malasia se disculpa por polémicos consejos a mujeres confinadas por COVID-19 El gobierno de Malasia emitió una disculpa después de la reacción contra una serie de polémicas recomendaciones dirigidas a las mujeres durante el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19, que en este país asiático ha causado 3 muertes y 2.766 infectados. Los consejos, publicados el lunes por el Ministerio malasio para la Mujer y Desarrollo Familiar, estaban orientados a mantener una relación positiva en el ámbito familiar y laboral, según sus autores.

4.47Suben a 10 los muertos por coronavirus en Honduras, con 172 casos positivos La cifra de muertos por coronavirus en Honduras aumentó a diez, mientras que los casos positivos en este país suman ya 172 con 31 nuevos confirmados por el Laboratorio Nacional de Virología, informó este martes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Hoy también falleció la doctora Denisse Roxana Murillo Martínez, quien estuvo hospitalizada en San Pedro Sula, ciudad del norte del país, aunque oficialmente no se ha confirmado mediante examen de laboratorio que su muerte haya sido por COVID-19, según el informe del Sinager divulgado en cadena nacional de radio y televisión.

4.20México llega a 1.215 contagios de COVID-19 con 121 nuevos casos México llegó este martes a 1.215 contagios de la COVID-19 con 121 nuevos respecto a los 1.094 del día anterior, y a 29 fallecimientos, uno más que el último reporte, informaron las autoridades sanitarias del país. El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, dijo que las autoridades sanitarias tienen registrados 3.511 casos sospechosos de la enfermedad, al presentar el reporte técnico de la epidemia del Coronavirus.

3.51Perú aprueba uso de fármacos para tratar a enfermos de COVID-19 El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) aprobó este martes un documento técnico que establece el uso de fármacos en el tratamiento de personas afectadas por COVID-19, entre ellos la cloroquina, la azitromicina y antirretrovirales. La medida fue autorizada en una resolución suscrita por el ministro de Salud, Víctor Zamora, como parte del documento técnico que establece las acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los enfermos por este virus.

3.47El BCIE aprueba plan por 1.960 millones de dólares para combatir coronavirus El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó este martes el Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación por 1.960 millones de dólares para mitigar el impacto por la pandemia del coronavirus en la región. El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo que la iniciativa dará recursos financieros de "rápido desembolso" a los países del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y otros países extrarregionales.

3.41Cuba cierra del todo sus fronteras vetando vuelos comerciales y embarcaciones El Gobierno cubano anunció este martes la suspensión de los vuelos comerciales a la isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales para frenar la expansión del coronavirus, del que suman 186 casos diagnosticados en el país y seis fallecidos. El primer ministro, Manuel Marrero, anunció esta medida durante una reunión gubernamental en la que consideró que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye "un riesgo para los cubanos", según un reporte de la agencia estatal Prensa Latina.

3.33Bolsonaro pide un pacto nacional por la vida pero también por los empleos El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha venido restando importancia a la gravedad de la pandemia COVID-19, defendió este martes un "pacto nacional" por la preservación de la vida "pero también de los empleos". En un pronunciamiento en red nacional de radio y televisión, el cuarto en los últimos días y que coincidió con cacerolazos de protesta en su contra en las principales ciudades del país, el líder ultraderechista reiteró varias veces que, además de salvar vidas, su Gobierno ha adoptado medidas para salvar los empleos de los brasileños.

3.09Panamá llega a los 30 muertos y acumula 1.181 contagios por COVID-19 Panamá registró 3 muertes y 106 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que llegó a 30 defunciones y 1.181 casos acumulados de la enfermedad, informaron este martes las autoridades sanitarias del país. Un total 969 pacientes están en aislamiento en sus hogares por presentar síntomas leves, mientras que 173 están hospitalizados, 50 de ellos en la unidad de cuidados intensivos y 123 en sala.

3.04El Salvador registra su primer muerto por el COVID-19 El Salvador registró este martes su primer fallecido por COVID-19, enfermedad de la que se han confirmado 32 casos en el país centroamericano, según su presidente, Nayib Bukele. "Primera muerte por COVID-19 en El Salvador", publicó Bukele en su cuenta de Twitter. Tras confirmar la muerte, el jefe de Estado detalló que la víctima es una mujer mayor de 60 años de edad que llegó al país desde Estados Unidos y el lunes entró en estado crítico.

2.29Argentina supera el millar de infectados por COVID-19, que ya deja 27 muertos Argentina superó este martes el millar de contagiados por coronavirus, que ya deja 27 fallecidos en todo el país tras conocerse hoy la muerte de tres mujeres de 52, 63 y 89 años de edad, confirmaron fuentes del Ministerio de Salud. En concreto, el último informe oficial reporta 88 nuevos casos de COVID-19 -el lunes fueron 146-, por lo que hasta ahora son 1.054 las personas que dieron positivo, de las que más de la mitad (50,2%) lo contrajeron en viajes a países con gran circulación del virus y el 28% por ser "contactos estrechos" de otros infectados.

2.16El actor Andrew Jack, de «Star Wars», muere por coronavirus con 76 años El actor Andrew Jack, que participó en varias películas de la saga "Star Wars", murió a los 76 en un hospital de Londres por complicaciones de salud después de contraer el coronavirus, informó este martes su representante. Además de interpretar al líder de la "Resistencia", Caulan Ematt, en la saga galáctica, Jack era uno de los entrenadores vocales más importantes de la industria del cine, donde enseñó y preparó los acentos de los personajes en producciones como "El Señor de los Anillos", "James Bond" con Pierce Brosnan y varias cintas de la franquicia de Marvel.

2.12El presidente de Argelia pide a los ciudadanos más disciplina El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboun, instó a los ciudadanos a ser "disciplinados" para ayudar a frenar la expansión del coronavirus, que, hasta hoy, causó la muerte de 44 personas en el país y en el que hay 716 contagiados. "Lo que nos falta no son los medios ni los fondos, sino la disciplina. La gente debe respetar medidas preventivas y consejos médicos", dijo Tebboun en la televisión estatal antes de confirmar que el Gobierno todavía es capaz de manejar la situación, a pesar de una caída en los precios de los hidrocarburos, el principal motor de la economía del país.

1.45La música, uno de los sectores más generosos en la crisis del coronavirus La industria de la música, una de las más afectadas en el mundo del espectáculo por las restricciones impuestas para contener el contagio del coronavirus, es también una de las más altruistas, con la creación de fondos para apoyar al gremio, conciertos en las redes y grandes donaciones para combatir la pandemia. "Nunca me había sentido tan orgulloso de pertenecer a la gran familia de la música a nivel global", dijo a Efe el empresario estadounidense Stephen Brooks, quien tras más de una década en la industria creó el canal "online" Latido Music, inspirado en el MTV de sus inicios.

1.22Brasil llega a 201 muertos y 5.717 casos confirmados de COVID-19 El Gobierno brasileño informó este martes de que el número de muertos en el país por la COVID-19 ha llegado a 201, en tanto que se elevó a 5.717 el número de casos confirmados desde la detección del primero, el pasado 26 de febrero. El balance de fallecidos sumó otros 42 en las últimas 24 horas y los nuevos casos confirmados fueron un total de 1.138, todo lo cual, según el Ministerio de Salud, revela una mayor expansión del virus en Brasil, donde el Gobierno ya ha aprobado medidas económicas para afrontar la emergencia equivalentes al 2,6 % del PIB.

1.20Aumento de altas sanitarias alienta a alivio en curva de COVID-19 en Ecuador El aumento de las altas sanitarias de pacientes hospitalizados con coronavirus en Ecuador apunta a un eventual alivio en la curva de contagio en el país, que este martes alcanzó un récord de 2.302 casos positivos para COVID-19. Así lo señaló el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en un mensaje de radio y televisión, en el que destacó el hecho de que 58 pacientes han recibido el alta hospitalaria, lo cual, según dijo, "empieza a tener un sentido de optimismo y de esperanza" por la posible incidencia en la curva epidemiológica del virus.

0.15Advierten de «alto riesgo de contagio» de COVID-19 en escuelas de Nicaragua Las escuelas estatales de Nicaragua y una parte de colegios privados, así como universidades, corren “alto riesgo de contagio” de COVID-19, si el Gobierno no suspende las clases, advirtió este martes el grupo de expertos del Comité Científico Multidisciplinario. “Para el 25 de marzo, 165 países habían cerrado escuelas para impedir la expansión del COVID-19, en Nicaragua los centros públicos y universidades siguen impartiendo clases, y quienes asisten, junto con sus docentes, están en alto riesgo de contagio”, indicó el Comité.

23.36Ciudad de México refuerza medidas contra COVID-19 y ordena cierre comercios Los establecimientos comerciales de Ciudad de México no relacionados con actividades esenciales deberán cerrar a partir de este miércoles 1 de abril, informó este martes la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien exhortó a la población a quedarse en casa. "Es momento de cerrar distintos giros mercantiles y suspender actividades para fomentar que las personas se queden en casa, tanto los trabajadores como el resto de ciudadanía para evitar la transmisión", detalló la mandataria en conferencia de prensa.

23.15Wall Street cierra en rojo su peor trimestre desde la crisis de 2008 Wall Street cerró este martes en rojo su peor trimestre desde la crisis financiera de 2008, golpeado por la pandemia del COVID-19 y una volatilidad que ha recortado un 23 % del valor a su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, en los primeros tres meses del año más nefastos de su historia, según los analistas. Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, hoy el Dow Jones bajó un 1,84 % o 410,32 puntos, situándose en 21.917,16 enteros, y lastrado especialmente por grandes cotizadas como American Express (-5,15 %), Home Depot (-4,8 %) y Procter & Gamble (-4,3 %).

22.03El número de casos activos en Asturias asciende a 1.150, con 63 fallecimientos El número de casos activos de coronavirus en el Principado de Asturias ha ascendido este martes a los 1.150, con 63 fallecimientos -ocho más que ayer- y 109 curaciones -19 más que las registradas el lunes-, según los datos facilitados por la Consejería de Salud. En total el número de casos acumulados -incluyendo fallecidos y altas- asciende a 1.322 en Asturias. Así, hay 59 contagiados más que ayer, mientras que el lunes fueron 78 contagiados más que el domingo, día en el que hubo 70 nuevos casos respecto al sábado. El ritmo de incremento de los contagios fue mayor el sábado respecto al viernes, cuando hubo 84 nuevos casos; y comparando los datos del viernes respecto a los registrados el jueves, se produjeron 104 casos más. En cuanto a la situación de los enfermos que precisan ingreso hospitalario, 318 personas se encuentran en estos momentos hospitalizadas en planta -12 más que el lunes- y 72 en la UCI -11 más que ayer-.

21.55El hospital de Ifema suma un total de 1.500 camas con el pabellón 7 Los pabellones 7 y 9 de Ifema funcionan ya a pleno rendimiento como hospitales de campaña, con una capacidad de 1.500 camas de las que 800 están ocupadas. Este es el balance del coordinador general del hospital Ifema, Fernando Prados, quien en declaraciones a Europa Press, ha enfatizado que ya han pasado por este hospital de campaña 1.500 personas, de los que más de 500 han sido dados de alta.

21.49Transporte público gratis en Barcelona El consejo de administración de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), formada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, ha aprobado este martes que el transporte publico sea gratuito durante una semana. Por otro lado, un total de 2,3 millones de mascarillas quirúrgicas, 110.000 trajes de protección para sanitarios, 200.000 guantes de protección y 500 test rápidos han llegado este martes al aeropuerto de Barcelona.

21.43La UME desinfecta tres centros de Viladecans (Barcelona) La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha comenzado este martes a desinfectar el centro sociosanitario Frederica Montseny y dos residencias de ancianos de Viladecans ante la crisis sanitaria del coronavirus. En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que la UME se añade a los cuatro equipos municipales que también están haciendo tareas de desinfección de la vía pública, principalmente contenedores de residuos y los alrededores de los equipamientos más utilizados, como los sanitarios, comerciales, policiales y administrativos.

21.35CSIF advierte de la «saturación» de las ucis en diez hospitales de Valencia El sindicato CSIF ha advertido del incremento en la ocupación y de la «saturación» de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales de diez departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, y ha alertado de que en el resto «la situación también se agrava día a día». Lea la noticia.

21.28Italia permite a los niños dar un paseo acompañados de un progenitor El Ministerio del Interior de Italia precisó este martes que los niños pueden salir a dar un paseo y acompañados de un solo progenitor y en las proximidades de sus casas, después de las peticiones de conceder que los menores pudieran salir a pesar de las medidas de aislamiento debido a la pandemia del coronavirus. En un comunicado, Interior puntualizo que respecto al permiso de salir a pasear o correr cerca de casa, también podrán hacerlo los menores mientras estén acompañados de un progenitor y en las proximidades de casa. Lea la noticia.

21.20Fallece tras días ingresado en la UCI un médico de Cuenca de 60 años Un médico que prestaba servicio en el Centro de Salud situado en la calle Colón de Cuenca ha fallecido por coronavirus después de varios días siendo atendido en el Hospital Virgen de la Luz de la capital conquense. Según han confirmado a Europa Press, el sanitario tenía 60 años de edad, y llevaba varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario de la ciudad.

21.13El coronavirus ha causado ya más muertes en EE.UU. que el 11-S Casi dos décadas, el escenario se repite con otra crisis, esta vez de proporciones desconocidas y con un impacto social y económico difícil de calcular por el momento. La epidemia de coronavirus superó este martes en número de fallecidos al 11-S en EE.UU. El número de fallecidos se acercaba a los 3.500, con unos 175.000 contagiados en todo el país, el que acumula más casos, con diferencia, en todo el mundo. Informa Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York.

21.05Ciudadanos lanza la campaña #SomosEspaña«Somos España». Así, concisa y con un lema que ensalza la unidad nacional en un momento dramático, Cs ha lanzado una campaña en todas sus redes sociales para agradecer la labor de los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los agricultores... Hasta ahora, la formación que preside Inés Arrimadas ha tendido la mano al Gobierno en todo momento y se ha desmarcado de la crítica gruesa que sí han hecho el PP y, sobre todo, Vox. Vea el vídeo.

20.57Mueren ocho ancianos en una residencia de Lleida por coronavirus La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha asegurado este martes que en la residencia de ancianos Sant Josep de Lleida han fallecido ocho usuarios por coronavirus desde que se declaró la epidemia. Según ha informado la Conselleria, a este centro se le entregaron 780 mascarillas FFP2, 468 mascarillas quirúrgicas, 400 guantes, 39 gafas de protección y 156 batas.

20.50El PP cree que las últimas medidas del Gobierno llegan tarde y dejan desprotegidos a miles de españoles El último decreto del Gobierno con medidas económicas en plena crisis del coronavirus tampoco convence al Partido Popular, que cree que llega tarde y encima deja desprotegidos a miles de españoles. Fuentes populares, lamentan que siga sin abordarse el fondo del problema: la falta de liquidez en las empresas. «Es lo que garantiza el empleo». Lea la noticia.

20.42Centro de Microbiología secuencia el virus de pacientes de varias comunidades Un equipo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) ha realizado la secuenciacion completa del coronavirus a partir de muestras respiratorias de pacientes de varias comunidades autónomas, lo que permitirá conocer mejor las características del SARS-CoV-2. El estudio de secuenciación se ha hecho sobre muestras clínicas del virus, no con cultivos de laboratorio, procedentes de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco y permite observar un mapa de la circulación y características de circulación del virus por toda España.

20.35Prórroga de los contratos temporales de profesorado universitario y personal investigador durante el estado de alarma El Consejo de Ministros realizado en el día de hoy ha aprobado la prórroga de los contratos temporales del profesorado universitario, así como del personal investigador, durante el estado de alarma, en una propuesta conjunta del Ministerio de Universidades, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores visitantes, celebrados conforme a los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuya duración máxima esté prevista que finalice durante la vigencia del estado de alarma, se prorrogarán de acuerdo con las reglas establecidas en la disposición adicional aprobado hoy, salvo pacto en contrario entre las partes. Puede leer la noticia completa.

20.28Madrid interviene las ocho residencias en situación más crítica La consejería de Políticas Sociales ha aplicado la literalidad de la orden de 27 de marzo, que siguiendo otra del Ministerio de Sanidad permite la intervención de las residencias tanto públicas como concertadas o privadas: envía a ocho funcionarios a reforzar otras tantas residencias de mayores, las más afectadas por el coronavirus. Estos funcionarios asumirán el mando, aunque los directores de los centros no son retirados. Más detalles.

20.20España, segundo país en test hechos, según Illa Illa repasó el cuadro de situación en materia de suministros: «Mañana repartiremos 7 millones de EPI por lo que ascenderán a 18 millones y hemos adquirido 1.900 equipos de respiración asistida». Lea la noticia.

20.12Rueda de prensa Illa, sobre el artículo publicado en el "New York Times": "La labor de nuestros sanitarios es esencial. Eatamos trabajando para darles todo el material que necesitan. Nos sentimos muy orgullosos de ellos". Termina la comparecencia de prensa.

20.10Rueda de prensa Illa: "La sanidad privada y la pública funcionan como una sola desde que así lo establecimos".

20.09Rueda de prensa Illa, sobre si ha pensado dimitar a raíz e la denuncia sobre su persona por la gestión de la crisis: "Estoy centrado en el coronavirus".

20.09Rueda de prensa Illa: "No hay desabastecimiento de productos para sedar. Hay producción nacional y hay compra de estos productos. Se está trabajando en distintos protocolos por si hubiera que optar por otra medicación, que hasta ahora no ha sido el caso".

20.08Rueda de prensa Maroto, sobre el turismo: "Queremos plantear y esciuchar propuestas para pensar en el plan de recuperación de este sector".

20.07Rueda de prensa Maroto: "Trabajamos para concienciar a la gente de que haga una compra responsable y así puedan acceder a las tiendas cumpliendo los requisitos de Sanidad establecidos y teniendo en cuenta los días festivos que se avecinan".

20.05Rueda de prensa Illa: "Todas las aportaciones son coordnadas por el Centro de Compras. Allí se concentra todo el material comprado y las donaciones, que son muchas. Luego se reparte en función de las necesidades que detectamos. La Comunidad es luego la que reparte en su propio territorio".

20.03Rueda de prensa Illa: "Recordar que en España se viene haciendo una media desde hace semanas e 15 y 20 mil test diarios. Nuestro país figura por detrás de Suiza como el segundo país que más ha hecho", dice. Respecto a los test: "Estamos en el proceso de validar y establecer los protocolos de uso de los test recibidos. El objetivo es que todos los colectivos tengan test y diagnosticar al mayor número de personas".

20.02Rueda de prensa "Cuando hablamos de actividad mínima imprescindible es la que debería ser la norma es cada una de las empresas. Ese esfuerzo por reducir la movilidad es el objetivo", dice Maroto.

20.00Rueda de prensa Maroto: "Neceistamo reducir un poquito más, esa es la clave. Es el objetivo de este Gobierno. Muchas empresas van a tener que reducir la actividad y así se lo hemos trasladado".

20.00Rueda de prensa "El ministerio sigue trabajando en la coordinación de las distintas comunidades. Hemos contemplados todos los escenarios posibles, también el del traslado de pacientes de una comunidad a otra, si fuera necesario", dice Illa.

19.58Rueda de prensa Comienza el turno de preguntas.

19.56Rueda de prensa "Nos enfrentamos a una pandemia mundial y es difícil encontrar productos sanitarios en el mercado internacional. Es importante potenciar la producción de estos productos a nivel nacional", dice Maroto. La ministra agradece a todas las empresas que estos días se han adaptado a las necesidades del sistema.

19.54Rueda de prensa Maroto: "Queremos transmitir seguridad, certreza. Pronto hablaremos de cómo nos recuperarmos. El Gobierno ha ido dando respuestas desde que estalló la crisis", dice. "Uno de los objetivos ha sido sostener la actividad económica", añade. Maroto cuenta ahora las medidas adoptadas hoy en el Consejo de Ministros.

19.52Rueda de prensa Maroto: "Cuanto antes acabemos con la pandemia, antes podremos volver a la normalidad. La prioridad ahora es la salud y por eso es importante reducir la actividad".

19.50Rueda de prensa "Estamos haciendo un gran esfuerzo por contener el virus para proteger la salud de la población y la vez miniminzar el impacto económico. Las medidas están siendo efectivas", comienza diciendo Maroto.

19.50Rueda de prensa Illa: "El Consejo de Minsitros ha aprobado el reparto de 300 millones de euros entre las Comunidaes Autónomas. Quien más va a recibir es Madrid, la más afectada, y luego Cataluña".

19.48Rueda de prensa "España hace entre 15.000 y 20.000 test al día", dice Illa.

19.46Rueda de prensa Illa: "El objetivo de tener entregas estables es un hecho. Mañana repartimos 7 millones más de equipos de protección. El total ascenderá a 18 millones. Aún tienen que llegar equipos de respiración asistida y ha llegado una primera partida importante de kits rápida".

19.43Rueda de prensa Illa: "El objetivo es salvar vidas de españoles. No confrontamos economía y salud. Para que haya economía, debe haber salud. Quería agradecer a los empresarios que apoyan al gobierno de España en este empeño de todos contra el virus". Illa hace una especial mención al gremio farmacéutio.

19.41Rueda de prensa "Desde el 25 de marzo el oncremento de casos es del 12 %. Hoy ha sido del 10%", comienza diciendo Illa. "Es una estabilización de la epidemia. El objetivo es seguir bajando los casos notificados, la ralentatización. Las medidas están dando sus frutos y hay que seguir teniendo un comportamiento ejemplar".

19.30Otro positivo en el Comité de Seguimiento del Covid-19 El DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dado positivo por coronavirus. Se suma así un nuevo contagio en el Comité de Seguimiento del Covid-19, tras conocerse el de Fernando Simón y el de Laurentino Ceña. Informa Pablo Muñoz.

19.20No, este miércoles no cierran los supermercados Si usted ha recibido un mensaje de WhatsApp que anuncia el cierre de los supermercados a partir de este miércoles, sepa que se trata de un bulo. Los supermercados seguirán operando como hasta ahora, tomando las medidas de seguridad e higiene necesarias para estos momentos.

19.12Primer positivo en un campo de refugiados de Grecia Una mujer de origen africano se ha convertido en el primer positivo por coronavirus en un campo de refugiados de Grecia, el de Ritsona, según ha confirmado este martes el Ministerio de Migración del país heleno.

19.07Logran secuenciar genoma del virus SARS-CoV-2 en dos pacientes en Barcelona Investigadores del Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona han logrado secuenciar el genoma completo de dos cepas del virus SARS-CoV-2 de dos pacientes, lo que permitirá comparar las secuencias entre diferentes poblaciones y países para ver cómo el virus va cambiando a medida que se extiende entre la población. Según ha informado el centro sanitario, lo que debía ser un proyecto de un año de duración se ha convertido en una carrera contrarreloj para detener la pandemia y en tan sólo 15 días el grupo de investigación en Enfermedades Hepáticas del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y la Unidad de Virus Respiratorios del Servicio de Microbiología del hospital han secuenciado el genoma completo de dos cepas del SARS-CoV-2 de dos pacientes. La secuenciación del genoma del virus ayudará a saber por qué hay enfermos que responden mejor o peor al virus, es decir, se podrá saber para cada paciente, de forma individualizada, cómo está influyendo el virus en el desarrollo de la enfermedad.

19.00Extremadura también aplaza su selectividad Las pruebas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se celebrarán en Extremadura los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, en la convocatoria ordinaria, y los días 1, 2 y 3 de septiembre, en la extraordinaria. Así se ha acordado este martes la Comisión Organizadora de la que, en la región, forman parte la Universidad de Extremadura (UEx) y la Consejería de Educación y Empleo, según ha informado la Junta. El retraso de las pruebas de la EBAU fue acordado el pasado 25 de marzo en la Conferencia Sectorial de Educación, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, debido a la incidencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

18.555.000 millones de euros para salvar al fútbol La FIFA ha confirmado que trabaja en la posibilidad de proporcionar ayuda a la comunidad del fútbol ante el perjucio causado por la pandemia del coronavirus y que actualmente debate el formato y los detalles de la misma con las confederaciones, asociaciones y otras partes interesadas. El formato y los detalles exactos de esta ayuda «se están considerando y discutiendo actualmente en consulta con las asociaciones miembro de la FIFA, las confederaciones y otras partes interesadas, teniendo en cuenta que es necesario acordar y anunciar una decisión en un futuro próximo». La confirmación por parte de la FIFA de esta ayuda, que algunos medios han cifrado en 5.000 millones de euros, es consecuencia de los graves problemas financieros a los que hace frente la comunidad futbolística de todo el mundo.

18.47La selectividad en Cataluña se hará del 7 al 9 de julio Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) se celebrarán en Cataluña entre el 7, 8 y 9 de julio en su convocatoria ordinaria, tras el aplazamiento de las fechas inicialmente previstas del 9 al 11 de junio por la pandemia del coronavirus. Así se ha consensuado este martes por parte del Govern y las universidades catalanas en el marco del Consell Interuniversitari de Cataluña (CIC) en una reunión telemática de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils, ha informado la Secretaría de Universidades e Investigación de la Generalitat en un comunicado.

18.40«Creo que estoy ya recuperada» Una semana después de recibir el alta, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y su marido están recuperándose del Covid-19 en su casa. «Estoy muchísimo mejor. Yo creo que estoy ya recuperada», ha declarado este martes a Europa Press, protegida con una mascarilla y a las puertas de su casa.

18.32Optimismo desde Italia Informa el corresponsal de ABC en Italia, Ángel Gómez Fuentes: Prosigue la tendencia positiva en las cifras que indican que se está produciendo una contención de la epidemia, aunque continúa siendo alto el número de víctimas: 837 (+7,6 ) en un solo día, llegando a 12.428 el número de muertos desde el inicio de la epidemia, el 21 de febrero. Los curados son 15.729 (+1.109). Los infectados en total son 105.792, desde el 21 de febrero, según los datos ofrecidos por Protección Civil en la tarde del martes. Esto supone un aumento de 4.053 (+3,98 %), con relación al día anterior. Una indicación que refleja la buena tendencia de la contención del coronavirus se refleja en estos datos: El pasado día 26 fueron hospitalizados 1.276 nuevos pacientes, mientras los datos del lunes fueron 409 y el martes 397. Igualmente, se ha producido una drástica reducción en los nuevos ingresados en cuidados intensivos.

18.25La pirotécnica de la mascletà a la que fue Ábalos el 8-M enfermó de coronavirusReyes Martí, la pirotécnica encargada del espectáculo al que asistió el ministro Ábalos el 8M, dio positivo por coronavirus tras la mascletà. La empresaria ha explicado que notó los primeros síntomas del coronavirus el 13 de marzo, cinco días después de la mascletà, y comenzó a tener fiebre el 15. Lea la noticia.

18.22Alicante aplaza las fiestas de Hogueras Las fiestas de Hogueras de San Juan en Alicante se celebrarán este año del 2 al 6 de septiembre, aplazadas del 20 al 24 de junio como estaban previstas debido al estado de alarma por el coronavirus, lo que ha hecho inviable mantener el calendario, tal como han informado este martes fuentes municipales. Lea la noticia.

18.15Muere la madre de Susana Gallardo, mujer de Manuel Valls María Teresa Torrededía, esposa de Antonio Gallardo (laboratorios Almirall), ha fallecido a los 84 años por coronavirus.

18.08La OMS elogia la instalación en IfemaBruce Aylward, Director Ejecutivo interino del grupo orgánico Brotes Epidémicos y Emergencias Sanitarias de la OMS, ha dicho lo siguiente: "Es una instalación increíble la que han puesto en marcha para desahogar hospitales aquí en Madrid, es extraordinario".

18.00México decreta el estado de alarma El gobierno de México declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor debido a la expansión de la pandemia generada por el coronavirus (covid-19) en su territorio. En una rueda de prensa celebrada el lunes por la noche —madrugada en España— el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que la declaración de emergencia estará vigente hasta el próximo 30 de abril y será efectiva tras ser publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación, el equivalente en México al BOE de España.

17.53Dos hospitales de campaña en Galicia para enfrentarse al coronavirus Galicia habilitará desde la próxima semana dos hospitales de campaña en La Coruña y Santiago de Compostela, y no se descarta otro en Vigo a medio plazo. Las nuevas infraestructuras se establecerán en el recinto ferial coruñés y el Multiusos Fontes do Sar compostelano. La previsión de la Xunta es sumar, entre uno y otro, alrededor de 400 nuevas camas que se utilizarían como unidades de hospitalización, manteniendo las UCIs en los hospitales convencionales. Alberto Núñez Feijóo ha advertido este martes que "si marzo fue malo, abril va a ser peor", ya que se espera para ese mes la llegada a Galicia del pico de la pandemia".

17.48Prórroga de los contratos temporales de profesorado universitario y personal investigador durante el estado de alarma El Consejo de Ministros realizado en el día de hoy ha aprobado la prórroga de los contratos temporales del profesorado universitario, así como del personal investigador, durante el estado de alarma, en una propuesta conjunta del Ministerio de Universidades, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

17.40Roban 9 kilos de oro del Gran Bazar de Estambul, cerrado por el coronavirus El Gran Bazar de Estambul está cerrado debido a las medidas adoptadas por las autoridades turcas para frenar el contagio del coronavirus y el diario Hurriyet informó de un robo en la parte del mercado dedicada a la compra y venta de oro. Según este periódico, los ladrones se hicieron con dos bolsas de 4,5 kilogramos cada una y se dieron a la fuga por el laberíntico bazar. La Policía investiga lo ocurrido, pero no ha podido dar con ellos. En Turquía 168 personas han muerto hasta ahora y hay 10.827 contagiados, según las cifras oficiales. Informa, desde Jerusalén, Mikel Ayestarán.

17.35Panamá anuncia restricciones en función del sexo de las personas Panamá acumula 27 muertos y 1.075 casos confirmados de coronavirus, tras sumar tres decesos y 86 contagios en las últimas 24 horas. Para prevenir el contagio del Covid-19, el Gobierno panameño ha reforzado las medidas de cuarentena adoptadas y ha establecido un reparto de días en los que podrán circular los ciudadanos en función de su sexo, con el objetivo último de restringir la cantidad de personas que salen a la calle. Tras estudiar todos los modelos posibles y valorar todas las opciones, se ha decretado que las mujeres podrán salir a la calle los lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes, jueves y sábados estarán reservados para los hombres. Además, se ha prohibido la movilidad total los domingos. Informa Cynthia Falcón.

17.31«El gran error es que la gente no se está poniendo las mascarillas» Es la opinión de George Gao, director general de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de China, en una entrevista a «Sciencemag.org», quien reflexionó sobre las lecciones que la epidemia del coronavirus ha dejado en China. En base a estas enseñanzas, ha avisado del «gran error» que se está cometiendo en Europa y Estados Unidos.

17.24Resumen de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros Nuevo Consejo de Ministros con una fuerte carga económica, dirigida a reforzar lo que desde el Gobierno se ha denominado «red de protección» o «escudo social», con el aminorar el impacto sobre la economía y las personas de las medidas excepcionales adoptadas para combatir la expansión del coronavirus. Aquí se las resumimos.

17.20Un millón de contagiados Es la cifra a la que llegará la pandemia esta misma semana, según ha informado este martes la OMS. Actualmente, se cuentan casi 700.000 positivos en todo el mundo por coronavirus, una enfermedad que ya afecta a más de 200 países y territorios. El número de fallecidos supera los 30.000.

17.16«Los coronabonos no son prudentes» El ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra, ha admitido este martes no haber «mostrado la suficiente empatía» con los países del sur de Europa en plena crisis por el coronavirus cuando pedían más solidaridad financiera con la emisión de coronabonos y acceso a fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). «Deberíamos haber dejado claro la semana pasada, incluyéndome a mi mismo, que queremos ayudar. No empatizamos eso lo suficiente. Lo expresamos de tal manera que provocó resistencia», ha reconocido el ministro, en declaraciones al canal de noticias económicas RTL. Lea la noticia completa.

17.10Seis mayores dan positivo en residencias de Lugo y 12 trabajadores Seis mayores ingresados en residencias de la provincia de Lugo y doce trabajadores de esos centros han dado positivo a día de hoy por coronavirus, según han informado a EFE fuentes de la propia Xunta de Galicia. En concreto, tres personas mayores han dado positivo en la residencia de Foz, otras dos en Monforte y una más en Viveiro. En cuanto a los trabajadores de las residencias, sin duda el centro más afectado es el de Foz, donde siete personas de la plantilla han dado positivos por Covid19.

17.02Madrid refuerza al Samur El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado Samur, ante la crisis del coronavirus, con 68 nuevos efectivos, entre ellos 56 TATS (Técnico Auxiliar de Transporte Sanitario), 11 enfermeros y 1 médico.bFuentes municipales han precisado a Europa Press que el área de Hacienda y Personal, que capitanea Engracia Hidalgo, trabaja en colaboración con el área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, cuya delegada es Inmaculada Sanz, para incrementar las unidades operativas del SAMUR y del CISEM.

16.54El tráfico sigue a la baja y cae hasta el 75% al endurecerse el confinamiento La movilidad viaria sigue a la baja y ha caído hoy un 75 % en los accesos al área de Barcelona con respecto a un día normal y un 35 % en relación con el martes de la semana pasada, cuando aún no se había endurecido el confinamiento para permitir únicamente las actividades esenciales. Según datos del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), hasta las 15.30 horas de este martes la circulación en los accesos de Barcelona ha caído un 74,4 % en las salidas y un 76,6 % en las entradas con respecto a un martes con movilidad normal, antes de las restricciones por el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus.

16.47La OMS, a España: «No basta el aislamiento» La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comentado que España e Italia pueden estar llegando al pico de incidencia de casos del nuevo coronavirus, pero les ha advertido de que para reducir el número de contagios no basta con mantener aislada a la población, sino que deberán seguir realizando test diagnósticos. «¿Espera la OMS que Italia y España estén casi ahí? Sí, lo esperamos. Todo el mundo habla de la curva y la estabilización, pero la pregunta es cómo conseguir ir hacia abajo y para eso no basta con encerrar a la población, sino que también se necesita redoblar los esfuerzos de salud pública y en eso es en lo que se tienen que centrar los países», ha dicho el director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan.

16.40Moratoria del pago de las cotizaciones de autónomos durante seis meses El Gobierno ha aprobado este martes la moratoria del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante seis meses de los autónomos y empresas. Así lo ha señalado la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha remarcado que se ha aprobado un aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio de 2020 y una moratoria de las cuotas por los días trabajados de marzo sin intereses.

16.31Sierra leona registra su primer caso de coronavirus Se trata de un hombre de 37 años que llegó al país el pasado 16 de marzo con Brussels Airlines. El mismo día, Tanzania confirmó su primera muerte por Covid-19. Ya son más de 5.200 los casos registrados en 48 países en África, con más de 300 recuperados y 174 muertes por coronavirus. Para tratar de frenar el avance de la epidemia, otros dos países africanos han optado por el confinamiento obligatorio: Botsuana y Uganda. El presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, ha declarado el Estado de Emergencia, ha cerrado fronteras excepto para sus ciudadanos y residentes, y ha decretado el confinamiento obligatorio a partir del 2 de abril durante 28 días inicialmente. La medida llega tras confirmar ayer sus primeros tres casos de Covid-19. Su homólogo ugandés, Yoweri Kaguta Museveni, anunció anoche el "cierre nacional" durante las próximas dos semanas. Informa Alba Amorós.

16.22EE.UU. pide que Maduro y Guaidó renuncien a la presidencia para crear un gobierno de emergencia en Venezuela El Gobierno de Estados Unidos propone este martes formalmente un plan de transición en Venezuela que incluye la renuncia a la presidencia tanto de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó como una solución urgente a la crisis política, que además le permita al país enfrentarse a la grave crisis sanitaria de la pandemia de coronavirus. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.

16.13Madrid ayudará a los creadores Para evitar o paliar en lo posible las repercusiones económicas del cese de actividad en el mundo de las artes visuales, la consejería de Cultura va a poner en marcha un plan por el que invertirá medio millón de euros en la compra de obras de arte. Se trata de estimular al sector con esta dotación extraordinaria para la adquisición de obras de arte. «En la consejería de Cultura y Turismo estamos siguiendo con preocupación como esta situación excepcional que atraviesa nuestro país por el Covid-19 está mermando la actividad y la capacidad de producción también del sector cultural», formado por creadores que «muchas veces son el elemento más débil», asegura a ABC la consejera, Marta Rivera de la Cruz.

16.05El Gobierno restringe la publidad del juego online durante el estado de alarma El Consejo de Ministros ha aprobado como medida excepcional, y solo mientras dure el estado de alarma, la limitación de la publicidad del juego, tal y como ha explicado el vicepresidente Pablo Iglesias en la comparecencia posterior a la reunión ministerial. Tal y como ha podido saber ABC, el borrador de la nueva ley limita el juego (tanto lotería del estado y ONCE, como juego online) a la franja de 01:00 a 05:00 de la mañana. El objetivo de Moncloa, según fuentes cercanas al Gobierno, es «evitar que el confinamiento genere un problema añadido de gasto compulsivo en juego».

15.57Soria triplica el porcentaje de contagios por coronavirus de España y casi duplica el de Madrid Según los datos oficiales ofrecidos por la Junta de Castilla y León en la jornada de ayer, en Soria se registraron 550 contagios desde que estalló la crisis, una cifra pequeña en términos absolutos al compararla con los 24.090 de la Comunidad de Madrid reseñados en el mismo periodo, pero mayores en proporción. En la tasa de incidencia por cada 1.000. habitantes, Soria arroja un valor de 0,62 y Madrid un 0,36. El caso de Segovia es similar, ya que sus 629 infectados sirven para colocar este valor en el 0,41. Esta tasa a nivel nacional es del 0,18 contagiados por cada mil habitantes. Lea la noticia.

15.50Sobre el aplanamiento de la curva El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el experto de Alertas, Fernando Simón, llevan avisando desde hace semanas que la curva se aplana sin que ocurra. Vea más detalles sobre la cronología de estos hechos.

15.43El Gobierno aprueba el reparto de 300 millones de euros a las CCAA El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución a las comunidades autónomas de 300 millones de euros dentro del plan de medidas económicas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto del COVID-19. El reparto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los criterios de porcentaje de población (80%) y número de casos (15%) e ingresos en UCI (5%) a fecha 24 de marzo. El objetivo es dar respuesta a las acciones más urgentes que cada CCAA tenga que abordar.

15.35Consejo de Ministros El Gobierno expone las nuevas medidas sobre alquileres y autónomos. Comperecen la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.Siga en directo esta comparecencia.

15.30Francia quiere producir mascarillas «para afirmar su soberanía nacional» «Debemos producir, fabricar más máscaras contra el coronavirus en nuestro territorio, para confirmar nuestra soberanía nacional», ha dicho el presidente de la nación, Emmanuel Macron. Nos lo cuenta Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

15.22Desalojan a decenas de sintecho de la Plaza Mayor por tareas de limpieza en el pavimento Durante la mañana de este martes, decenas de sintecho han sido desalojados de la Plaza Mayor para que se pudieran llevar a cabo tareas de limpieza en el pavimento de esta zona. La Policía Municipal, junto al Samur social, ha acudido a los soportales de la Plaza Mayor, donde duermen unas 35 personas sin hogar, para ordenarles que debían abandonar el lugar.

15.16«The New York Times» refleja la falta de protección en los hospitales españole «The New York Times» ha dedicado parte de su portada digital a los sanitarios españoles que combaten día a día el coronavirus, a los que califica de «kamikazes» por seguir trabajando pese a la falta de equipos de protección. «Más de 12.000 trabajadores de la salud han contraído Covid-19 en España en medio de una grave escasez de equipos de protección personal. Las enfermeras y los médicos nos mostraron cómo hacen sus propios uniformes, mascarillas y protectores», explica el medio estadounidense junto a un vídeo.

15.08Límite al uso del ascensor en Benidorm El Ayuntamiento de Benidorm ha remitido a todas las administraciones de fincas de la ciudad carteles con las limitaciones de uso del ascensor como medida de prevención frente al coronavirus. Lea la noticia.

14.57«El uso de mascarillas puede dar un falso sentimiento de seguridad» El uso de mascarillas puede dar un falso sentimiento de seguridad a quienes las portan y distraerles de otras medidas de prevención esenciales para evitar contraer el coronavirus, dijo hoy el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jasarevic. «El uso de mascarillas no se requiere para gente saludable. En cambio, las personas con síntomas debe usarlas para proteger a los demás y también los que cuidan a enfermos en casas y están más expuestos al virus», explicó el representante.

14.50Medicamentos a domicilio El Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Móstoles ha habilitado un nuevo servicio de atención farmacéutica no presencial y entrega de medicación a domicilio para los pacientes que requieren tratamiento de dispensación hospitalaria. El objetivo es atender a los pacientes de alto riesgo, priorizando a aquellos que tienen que estar en cuarentena por enfermedad COVID-19 positiva o contacto, pacientes mayores que vivan solos o no puedan desplazarse, pacientes onco-hematológicos o inmunodeprimidos, con enfermedad grave o que el hospital considere.

14.40Fundación Amancio Ortega La Fundación Amancio Ortega ha realizado ya compras de material sanitario para la lucha contra el Covid-19 por valor de 63 millones de euros, según ha informado este martes la institución, que ha precisado que las gestiones de compra continúan en marcha con el objetivo de seguir incrementando el volumen de material adquirido. En concreto, se trata principalmente de respiradores para las unidades de cuidados intensivos (1.450 unidades), mascarillas filtrantes para el uso de personal sanitario (3 millones de unidades), kits de detección del virus (un millón) y otros equipamientos para centros sanitarios, como camas hospitalarias (450 unidades).

14.20Policías piden a Marlaska que rectifique por decir que han contado con protección El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha exigido este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una rectificación «inmediata» por haber afirmado que los policías han dispuesto de «todos los medios de protección individuales necesarios y precisos para el ejercicio de sus funciones». En una nota de prensa difundida hoy, este sindicato, mayoritario entre las escalas de mando del Cuerpo Nacional de Policía, sostiene que las manifestaciones del ministro «no obedecen a la realidad», por lo que las consideran «un insulto».

14.15Llegan a España los dos millones de mascarillas donadas por Mango Los dos millones de mascarillas donadas por Mango al ministerio de Sanidad han llegado este martes al Aeropuerto de Zaragoza desde donde se distribuirán a los hospitales de todo el país con la red logística de la empresa. Mango, que hará la distribución siguiendo las indicaciones del ministerio, se ha sumado con esta medida a la lucha contra el coronavirus, ha informado la compañía.

14.08Hallan en Nerja un hombre con coronavirus que huyó de un centro médico en Madrid Un hombre que había dado positivo en coronavirus y se había escapado del Hospital de la Paz de Madrid ha sido trasladado al Hospital comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga, tras ser localizado por la Guardia Civil en la localidad malagueña de Nerja. Los agentes localizaron al hombre sobre las 14.00 horas de ayer, lunes, en la plaza del Chaparil de la localidad, tras poner en marcha el dispositivo policial y sanitario para evitar contagios, según ha informado el Ayuntamiento de Nerja y la Guardia Civil.

14.00Así funciona el hospital virtual que prueba los últimos avances de la lucha contra el Covid-19 El Hospital Virtual (Centro Avanzado de Simulación Clínica), de la Universidad Católica de Valencia está siendo el referente en las pruebas de investigadores, universidades y empresas para medir la idoneidad de los prototipos de respiradores mecánicos destinados a los pacientes afectados por COVID19. Como explica el director del Hospital Virtual, Constantino Tormo,«el simulador de pulmón de paciente valora la idoneidad de los respiradores mecánicos que se están fabricando a toda prisa, es decir, permite conocer las capacidades de los prototipos y de sus respuestas, a una amplia gama de frecuencias respiratorias y volúmenes pulmonares». Léelo aquí.

13.45Un evento en una mezquita de Nueva Delhi, foco del coronavirus en la India El Gobierno de Nueva Delhi anunció este martes que ha presentado una denuncia contra una mezquita de la capital india que se ha convertido en un foco del coronavirus en el país, con decenas de infectados y 7 muertos, tras un evento al que acudieron peregrinos de distintos países y tras el cual albergó a centenares de fieles pese al confinamiento decretado en la India.

13.40No, el ibuprofeno no parece ser perjudicial en los pacientes con coronavirus No, el ibuprofeno no parece ser perjudicial en los pacientes con coronavirus. Un estudio del King's College de Londres (Reino Unido) no ha encontrado pruebas a favor o en contra de que el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno, agrave la situación de pacientes con coronavirus. Léelo aquí.

13.34Comercio crea una guía para llevar a cabo la actividad comercial a distancia La Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha elaborado una «Guía de recomendaciones para el desarrollo de la actividad comercial a distancia y abastecimiento de zonas rurales sin locales comerciales», con motivo de la pandemia del coronavirus. Según ha señalado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, los servicios comerciales son esenciales para garantizar que los ciudadanos puedan disponer de aquellos productos necesarios para asegurar su completo abastecimiento.

13.27La Reina contacta con responsables del teléfono 016 La Reina Letizia ha realizado una llamada a los responsables del 016, el servicio de asistencia telefónica para mujeres víctimas de violencia de género. Según ha informado Casa Real, le han indicado que el teléfono ha incrementado su actividad durante el Estado de Alarma decretado por la crisis del coronavirus. La declaración de la alarma en España conlleva el confinamiento obligatorio de los ciudadanos en sus casas, con lo que hay mujeres víctimas de violencia de género se ven forzadas a convivir con su agresor.

13.20Francia pide al G20 una ayuda masiva a los países pobres ante el Covid-19 Francia quiere que el G20 decida «una ayuda masiva e inmediata» para los países en desarrollo, en particular los africanos, que se van a ver confrontados a la crisis sanitaria del coronavirus y al impacto económico que ya se está dejando sentir. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, explicó a la prensa que va a lanzar «un llamamiento a la solidaridad para los Estados más frágiles» durante la teleconferencia con sus homólogos del G20 este martes, con un aumento de las líneas de crédito y una moratoria en el reembolso de la deuda.

13.12EDreams presenta un ERTE para un máximo de 985 empleados en España La agencia de viajes en línea eDreams Odigeo ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectará a un máximo de 985 trabajadores en España. Al igual que otras muchas compañías vinculadas a la actividad turística, eDreams ha anunciado este martes este ERTE por fuerza mayor debido al impacto que está teniendo esta crisis sanitaria sobre su actividad.

13.05Los Bomberos de Madrid desinfectan 17 residencias de mayores Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han realizado, por el momento, labores de desinfección en 17 residencias de mayores y centros geriátricos de la capital donde ha habido o ha podido haber casos de coronavirus. Este trabajo de descontaminación se ha llevado a cabo a petición de la Comunidad de Madrid y en el marco de la colaboración ante esta crisis establecido entre los Gobiernos regional y municipal.

12.56Ascienden a 42 los fallecidos por coronavirus en Baleares La Dirección General de Salud Pública del Gobierno balear ha podido verificar la muerte de cinco personas en estos últimos días que finalmente han dado positivo por SARS-CoV-2. Estos óbitos se produjeron entre los días 27 y 29 de marzo. Concretamente, el día 27 fallecieron una mujer de 90 años en el Hospital de Son Llàtzer de Palma y un hombre de unos 95 en el Hospital Sant Joan de Déu, también en la capital balear. El día 28, murió en Son Llàtzer una mujer de alrededor de 95 años y en Sant Joan de Déu lo hizo un hombre de más de 80. En este último centro hospitalario, el día 29 murió un hombre de más de 65 años. Con estas, son 42 las personas que han fallecido en Baleares por coronavirus, 41 en Mallorca y una en Ibiza, informa Josep María Aguiló.

12.51Más de 1.000 turistas atrapados en Barcelona por la cancelación de vuelos Más de un millar de turistas de diferentes nacionalidades se han quedado atrapados en Barcelona por la cancelación de sus vuelos a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus y han sido reubicados en hoteles de la ciudad que se han mantenido abiertos para hacer frente a esta emergencia. Así lo ha informado el Ayuntamiento de Barcelona a través de un comunicado, en el que asegura que se ha puesto a disposición del Cuerpo Consular de la ciudad.

12.45El taxi se queda sin pasajeros Los taxistas se han quedado sin pasajeros tras la paralización de la actividad económica, e insisten en reclamar al Gobierno medidas urgentes en materia fiscal y social para hacer frente a esta crisis, así como la entrega inmediata de mascarillas y otros elementos de protección. La solicitud de servicios de taxis por aplicaciones o emisoras es ahora una décima parte de la habitual, descontando los traslados que se están realizando gratis, voluntaria y solidariamente para sanitarios y otro personal esencial, ha señalado este martes la patronal Fedetaxi en un comunicado.

12.41Rueda de prensa Simón, por videollamada, explica que lo que se ha hecho en España hasta ahora está basado en los datos científicos. «Espero que pronto se observe una evolución buena en todos los países». «Las medidas que hemos tomado son muy fuertes, tienen que tener un efecto».

12.39Rueda de prensa El comisario principal de la Policía Nacional reitera que no ha habido en ningún momento escasez de material de protección para los agentes. «En ningún momento ningún policía ha ido a un servicio al que tuviera que llevar material de protección sin llevarlo».

12.37Rueda de prensa El Jemad confirma que ha fallecido el primer militar por coronavirus, un subteniente del Ejército del Aire ayer en el Hospital Gómez Ulla. «No estaba implicado en la Operación Balmis», dice. Explica que hay además 208 militares contagiados.

12.36Rueda de prensa El 85% de los fallecidos tienen más de 70 años, dice Sierra. El 60%, más de 80 años. Y hasta los 30 años el porcentaje de fallecidos no llega al 0,2%, explica.

12.33Rueda de prensa Sobre la situación de las UCI, María José Sierra explica que es su mayor preocupación en este momento. Hoy hay 334 ingresos en UCI más que ayer, que ya suponen un total de más de 5.000. «Lo que estamos haciendo es ver las necesidades de las comunidades autónomas», remarca, y reitera el traslado de material y que no se descarta el traslado de pacientes «siempre que sea de manera consensuada entre comunidades».

12.31Rueda de prensa Simón, por videollamada, explica que «los fines de semana la notificación suele estar un poco por debajo de lo real», por lo que «esos descensos tan acusados que hemos visto en sábado y domingo no serían tan acusados», aunque asegura que «la tendencia se mantiene».

12.30Rueda de prensa Fernando Simón participa por videollamada en la rueda de prensa y asegura que se encuentra «muy bien».

12.27Rueda de prensa Manifiesta Rallo la necesidad de que los trabajadores que deban ir a trabajar lo hagan con una declaración de los empleadores que acredite la necesidad del desplazamiento.

12.26Rueda de prensa Estas cifras de movilidad a la baja, dice Rallo, se mantienen también en los trenes de larga distancia, autobuses y transporte aéreo. «Son datos muy positivos que reflejan el compromiso y la disciplina de toda la sociedad española».

12.24Rueda de prensa Los servicios de Cercanías, dice la secretaria general de Transportes, María José Rallo, siguen presentando un nivel de utilización «muy bajo».

12.22Rueda de prensa Ayer se llevaron a cabo 1.519 actividades de protección a víctimas de violencia de género, dice Santiago.

12.20Rueda de prensa En Córdoba, dice Santiago, la Guardia Civil han ayudado a ocho personas sin hogar, facilitándoles material de protección y alimentos. También destaca la colaboración con la UME en la deinfección en varias residencias de mayores.

12.17Rueda de prensa José Manuel Santiago, jefe del Estado mayor de la Guardia Civil, explica que ayer se formularon 6.085 denuncias y se detuvo a 23 personas por desobediencia y resistencia, entre ellas a los tres ocupantes de un vehículo robado.

12.16Rueda de prensa Explica también la intervención ayer por un grupo de personas que estaba en la calle incumpliendo el estado de alarma. Uno de los detenidos, explica, incluso intentó agredir con un cuchillo a los agentes. Hay varios agentes que necesitaron cuidados médicos.

12.14Rueda de prensa Se ha detectado también un envío masivo de correos maliciosos, dice González.

12.14Rueda de prensa Habla González también sobre los bulos detectados en un blog que anuncia productos para curar el coronavirus en 24 horas.

12.12Rueda de prensa Sobre los bulos, dice González, hay que poner atención en un fraude detectado por la Policía consistente en el envío masivo de correos que suplantan a una multinacional. En el correo se indica que se ha bloqueado la cuenta y hay que introducir de nuevo los datos de acceso. Es un fraude, remarca.

12.11Rueda de prensa José Ángel González, comisario principal de la Policía Nacional, asegura que se ha detenido en las últimas 24 horas a 83 personas, un total de 866 desde que se decretó el estado de alarma.

12.10Rueda de prensa Hasta la fecha, dice el Jemad, se han instalado 16 hospitales de campaña en toda España.

12.09Rueda de prensa Esta noche, dice el Jemad, llega otro avión con material sanitario para luchar contra el coronavirus.

12.07Rueda de prensa Miguel Villarroya, Jemad, explica la presencia militar hoy en 190 localidades.

12.06Rueda de prensa Reitera Sierra que la tendencia se mantiene desde el 25 de marzo.

12.04Rueda de prensa María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, explica que la tendencia se mantiene, pese al «ligero aumento» en los casos totales en Cataluña y en Madrid.

12.00Ford producirá 50.000 respiradores en EE.UU. La compañía automovilística Ford producirá 50.000 respiradores artificiales para personas infectadas por el coronavirus en Michigan (Estados Unidos) en los próximos 100 días, y a partir de ahí podrá ensamblar hasta 30.000 unidades al mes según la necesidad de los hospitales. En un comunicado, la empresa ha explicado que colaborará con la firma médica GE Healthcare para el desarrollo de estos respiradores. «La plantilla de Ford y GE Healthcare, que trabajan de manera creativa e incansable, han encontrado la manera de producir estos respiradores de forma rápida y en cantidades significativas», ha indicado el presidente y consejero delegado de Ford, Jim Hackett.

11.50Un teléfono de apoyo para los afectados por el coronavirus El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Psicólogos han puesto en marcha este martes un teléfono de apoyo para la población afectada por coronavirus con tres números de teléfono diferenciados, dirigidos a familiares de enfermos o fallecidos, profesionales y población en general.

11.45Bélgica informa de 192 nuevas muertes por coronavirus, incluida una niña de 12 años Bélgica ha informado este martes de 192 nuevas muertes de pacientes con coronavirus, entre ellas una menor de doce años de edad, con lo que el balance total de fallecidos desde que llegó el virus al país se eleva a 705 casos. «El fallecimiento de una niña de doce años es un momento emocionalmente difícil porque afecta a un menor, pero también afecta a la comunidad médica y científica», ha dicho en una rueda de prensa el portavoz de las autoridades sanitarias para la lucha contra el coronavirus, el virólogo Emmanuel André.

11.33Actualización de datos España registra 94.417 casos y 8.189 fallecimientos, 849 más que ayer. El total de pacientes en UCI asciende a 5.607, mientras que la cifra de personas que ya se han recuperado se sitúa en 19.259, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

11.23CSIF denuncia a Illa ante el Supremo por su gestión en la crisis del coronavirus La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, como máxima autoridad del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, por su gestión ante la pandemia. En concreto, CSIF considera que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser «constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente».

11.20El Rey se reúne con el ministro de Sanidad El Rey se ha reunido en las últimas horas en el Palacio de la Zarzuela con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, uno de los ministros designado autoridad competente en el marco de la declaración del estado de alarma, han informado fuentes de Casa Real. Desde que se decretó el estado de alarma para tratar de combatir la epidemia de coronavirus, el jefe del Estado ha mantenido ya reuniones con los ministros de Defensa, Interior y Transportes y Movilidad Urbana, así como con la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación digital.

11.15Alemania supera los 500 muertos y suma otros 4.615 contagios Alemania ha superado este martes la barrera de los 500 muertos y ha sumado en las últimas 24 horas otros 4.615 casos más de contagios por el nuevo coronavirus, siguiendo así con la tendencia al alza de los últimos días, según los datos publicados por Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del seguimiento de enfermedades infecciosas. En concreto, el total de fallecidos se eleva ya a 583, tras sumar 128 muertes más en el último día, mientras que la cifra total de contagios asciende a 61.913, lo que sitúa al país como el quinto a nivel mundial en número de casos, por detrás de Estados Unidos, Italia, España y China, país este último en el que se originó la pandemia.

11.10La OCU no detecta «de momento» subidas de precios OCU no ha detectado «de momento» subidas de precios en una cesta de 25 productos básicos de venta 'online', compuesta por alimentos y productos de droguería e higiene, como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus. En concreto, la organización de defensa de los consumidores observa fluctuaciones de precios, pero no necesariamente al alza. De hecho, dentro de un mismo tipo de producto ha observado tanto bajadas como subidas.

11.00Más de 785.000 contagiados y 37.820 muertos por coronavirus en el mundo La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, ha superado la cifra de los 785.000 contagiados y ha causado la muerte a más de 37.000 personas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando en un solo día 20.900 nuevos casos, lo que representa un nuevo récord en incremento diario de contagios y sitúa al país con más de 164.000 personas con el virus y 3.170 muertos.

10.50Esperanza Aguirre asegura que ella y su marido están recuperados La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha señalado que tanto ella como su marido están ya recuperados de coronavirus y ha agradecido el trabajo de quienes les han atendido en la Fundación Jiménez Díaz. En declaraciones a Europa Press, Aguirre ha asegurado que está «muchísimo mejor» y ha remarcado que han tenido «mucha suerte» porque algunos de sus amigos «no lo han podido superar».

10.42Dan de alta a los primeros pacientes de Igualada ingresados El Hospital General de Cataluña ha dado de alta a los primeros pacientes procedentes del brote de coronavirus en la Cuenca de Ódena (Barcelona), han informado a Europa Press fuentes del centro. El hospital habilitó camas para pacientes de Igualada (Barcelona) para disminuir la presión por el brote de coronavirus en la Cuenca de Ódena.

10.36Detenidos en Gijón dos hombres tras alegar que estaban en la calle buscando colillas para poder fumar Agentes de la Policía Local de Gijón han detenido a dos hombres, vecinos del municipio, L.G.P, de 61 años, y C.J.J, de 21 años, tras sorprenderles paseando juntos, supuestamente mientras buscaban colillas de tabaco para poder fumar. Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés, los hechos tuvieron lugar sobre las 20.00 horas de este pasado lunes en la calle Los Andes.

10.29Birmania registra su primera muerte por coronavirus Birmania ha anunciado este martes su primera muerte por coronavirus, un hombre de 69 años con cáncer que había estado recibiendo tratamiento en Australia antes de regresar al país. Según el Ministerio de Salud, el hombre estuvo un mes en Australia recibiendo tratamiento antes de regresar al país, vía Singapur, el pasado 14 de marzo. El paciente ha fallecido en un hospital de Rangún a primera hora de este martes.

10.21La OMS cree que España e Italia están llegando al pico de la curva La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comentado que España e Italia pueden estar llegando al pico de incidencia de casos del nuevo coronavirus, pero les ha advertido de que para reducir el número de contagios no basta con mantener aislada a la población, sino que deberán seguir realizando test diagnósticos. «¿Espera la OMS que Italia y España estén casi ahí?, sí, lo esperamos. Todo el mundo habla de la curva y la estabilización, pero la pregunta es cómo conseguir ir hacia abajo y para eso no basta con encerrar a la población, sino que también se necesita redoblar los esfuerzos de salud pública y en eso es en lo que se tienen que centrar los países», ha dicho el director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan.

10.05Reino Unido supera los 1.400 muertos Reino Unido cuenta ya 1.408 víctimas mortales de coronavirus, 180 más que el domingo, lo cual evidencia un leve descenso en la cifra diaria de fallecidos, de un total de 22.141 casos -2.619 más-, según ha informado este lunes el Ministerio de Sanidad. De acuerdo con las autoridades británicas, ya han hecho un total de 134.946 test de Covid-19, de los cuales 112.805 han dado negativo y 22.141, positivo, según informa la cadena pública BBC.

9.55El expresidente de la República del Congo, Yhombi Opango, murió el lunes del nuevo coronavirus El expresidente de la República del Congo, Yhombi Opango, murió el lunes del nuevo coronavirus, Covid-19, en Francia, según confirmó su familia a AFP. El ex líder congoleño, de 81 años, había estado enfermo antes de contraer el virus y murió en un hospital de París. Nacido en 1939 en la región norteña de Cuvette (Congo), Yhombi Opongo fue un oficial del ejército que subió al poder tras el asesinato del presidente Marien Ngouabi. Dirigió el Congo-Brazzaville desde abril de 1977 hasta que fue derrocado en febrero de 1979 y fue Primer ministro de 1993 al 1996. Al año siguiente se vio obligado a exiliarse en Costa de Marfil, donde permació durante una década. Informa Alba Amorós.

9.50Rumanía aísla la ciudad que registra el 28% de casos confirmados en el país El Gobierno rumano ha anunciado el cierre de la ciudad de Suceava, en el noreste del país, en la que se han confirmado el 28 % de los casos detectados en todo el territorio nacional y queda aislada del resto del país en un intento de contener la pandemia. Rumanía ha confirmado hasta el momento 2.109 casos de coronavirus, 593 de los cuales han sido detectados en Suceava. De las 53 muertes provocadas por el COVID-19 hasta ahora, 22 han ocurrido en Suceava, cuyo hospital fue cerrado y desinfectado la semana pasada después de que se contagiaran con el virus un centenar de médicos y personal sanitario.

9.40El Gobierno aclara que últimas restricciones laborales no afectan a autónomos El Gobierno ha aclarado que el real decreto ley por el que se amplían las restricciones laborales a trabajadores no considerados esenciales hasta el próximo 9 de abril y se establece el permiso retribuido recuperable «no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia». En una orden incluida en un BOE extraordinario publicado anoche, también se especifica que las actividades de representación sindical y patronal tampoco están afectadas «con el fin garantizar la asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores».

9.30El Ibex 35 abre con una subida del 1,1% El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 1,10%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.733,50 enteros a las 9.01 horas, pendiente del Consejo de Ministros que aprobará nuevas medidas económicas para combatir el coronavirus, entre ellas una moratoria de cuotas a autónomos y pymes y ayudas a alquiler y empleadas de hogar, y tras los datos procedentes de China.

9.20China investiga a la empresa que vendió a España los test rápidos del virus China ha abierto una investigación a la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, que vendió al Gobierno de España una partida de test rápidos para detectar el coronavirus que, según las autoridades españolas, resultaron defectuosos, informaron este martes a Efe fuentes oficiales. Los resultados de esa investigación, que aún continúa, no han detectado irregularidades por el momento, según las mismas fuentes, que recalcaron que el Gobierno chino no «tolerará ninguna práctica» que no se ajuste a los criterios autorizados.

9.10Luces de esperanza entre los más vulnerables Entre las tinieblas y la incertidumbre que ha pintado el coronavirus esta primavera de 2020, unos destellos: los aplausos para los pacientes extubados o que reciben el alta. Entre la oscuridad para el colectivo de personas mayores, una luz, amplia, brillante, esperanzadora: la sonrisa de Italica Grondova, 102 años, recuperada del Covid-19 tras veinte días ingresada, «La inmortal», apodo recibido en el hospital de Génova donde fue tratada. En España, las sonrisas son las de María, Ana María y Amador. Con y sin patologías, bajas defensas y altas edades. Supervivientes del Covid-19. Lee aquí sus historias.

9.00Sin fármacos para sedar a pacientes intubados en las UCI Las UCI están al límite y también los recursos que necesitan. A la escasez de respiradores y dispositivos de ventilación mecánica podría sumarse la falta de fármacos para sedar a los pacientes. Al menos, esta es la llamada de atención que ha lanzado la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), muy reivindicativa desde que empezó la avalancha de enfermos por la pandemia. Ayer alertó de que empieza a haber un desabastecimiento de estos medicamentos esenciales para los enfermos críticos. Léelo aquí.

8.50Sánchez preside el Comité de Gestión Técnica del coronavirus y el Consejo de Ministros El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este martes a las 9.30 horas la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus y a las 10.30 el encuentro del Consejo de Ministros que se celebrará por videoconferencia desde La Moncloa. El Comité de Gestión Técnica está integrado por los cuatro ministros delegados para la crisis del coronavirus: el de Sanidad, Salvador Illa; la titular de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, además del de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

8.40El Gobierno contempla dar alojamiento a las víctimas de violencia machista El Consejo de Ministros de este martes aprobará, previsiblemente, un real decreto con medidas para reforzar la protección y asistencia a las víctimas de la violencia machista. Entre ellas, según confirman fuentes del Gobierno a ABC, se incluirá la garantía de una alternativa habitacional segura para las víctimas de violencia de género, trata o explotación. Se hará a través de alojamientos turísticos (hoteles), en el caso de que los servicios de acogida no tengan plazas disponibles. Léelo aquí.

8.30Estados Unidos sobrepasa las 3.000 muertes Más de 3.000 personas han muerto a consecuencia del coronavirus en Estados Unidos, según el último balance difundido por la Universidad Johns Hopkins, que sitúa la cifra de afectados en el país norteamericano en 164.539. El estado de Nueva York es el epicentro de la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, y es también el que más fallecimientos por esta causa ha registrado, al menos 1.329, según la recopilación de la citada universidad. No obstante, los 50 estados, el distrito de Columbia y otros territorios estadounidenses han reportado casos.

8.22La Iglesia de Madrid ofrece servicios telefónicos El Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha dos servicios telefónicos de «escucha». Se trata de la Coordinadora de centros de escucha en estado de alarma, impulsada junto a Cáritas Diocesana de Madrid y los Religiosos Camilos y de un teléfono para personas solas. En el primero de los casos, a través del número 616 414 839, se ofrece «un servicio de acompañamiento, desde la escucha activa de forma telefónica e individual, a personas que están atravesando situaciones de crisis, como la enfermedad o la pérdida de un ser querido, o que están en proceso de dificultad, bloqueo, soledad, sufrimiento, etc. También habrá una sección especial de escucha para profesionales sanitarios», explicó la iglesia madrileña.

8.14Puesta en marcha del hospital de campaña El hospital de campaña instalado en las inmediaciones de las Urgencias del Hospital Gregorio Marañón comenzará a funcionar este martes con la previsión de alcanzar 80 puntos para atender a pacientes leves de coronavirus. Según han indicado fuentes del centro sanitario a Europa Press, la instalación provisional la componen siete carpas, que contará con personal sanitario del hospital para tratar a pacientes que acuden a las Urgencias, uno de los servicios que presenta mayor demanda.

8.11El Gobierno aprobará hoy ayudas al alquiler y a las empleadas de hogar El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un plan para el mercado del alquiler que contempla una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros. También podría ver la luz un aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo de autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de seis meses, así como una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, como el de las empleadas del hogar, como parte del plan de choque para mitigar los impactos del Covid-19.

6.55Japón elevará a 73 los países de su veto migratorio, incluido Estados Unidos El Gobierno japonés aumentó este martes a 73 los países desde los que prohíbe o prohibirá entrar en Japón por la propagación del coronavirus y que se corresponden con los territorios a los que desaconseja viajar, incluido Estados Unidos. Teniendo en cuenta el pronunciado aumento mundial en el número de infectados y muertes por el coronavirus SARS-CoV-2 y la aceleración de la velocidad de propagación, Japón ha decidido elevar su alerta de viaje al nivel 3 (de un total de 4), con el que desaconseja viajar bajo ninguna circunstancia a ciertos territorios. La alerta se extendió hoy para 49 países, entre ellos EE.UU., Canadá, Corea del Sur, China, Ecuador, República Dominicana, Chile, Panamá, Brasil, Bolivia, Reino Unido o Grecia, desde los que Japón prohibirá entrar a viajeros no nipones, dijo su ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, en una rueda de prensa.

6.52El Centro Nacional de Tenis, en Flushing Meadows, se transformará en un hospital La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) informo esta noche de manera oficial que las instalaciones del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, sede del torneo US Open, será utilizado para albergar 350 camas de hospital, de manera temporal, y preparar paquetes alimenticios durante la pandemia de coronavirus. El portavoz de la USTA, Chris Widmaier, dijo que un área en la que se sitúan las canchas cubiertas comenzará a convertirse en una instalación médica a partir mañana. Las autoridades estatales y locales de Nueva York intentan incrementar su capacidad hospitalaria en 87.000 camas que les permita hacer frente a la pandemia del coronavirus que afecta de forma más agresiva a todo el estado de Nueva York.

6.45México declara la «emergencia sanitaria de fuerza mayor» ante el aumento de casos de coronavirus El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha anunciado este lunes que el Gobierno ha declarado la «emergencia sanitaria de fuerza mayor» ante el aumento de casos de coronavirus en el país norteamericano, que ya ha dejado 28 muertos y 1.094 afectados. Ebrard, que ha especificado que el Covid-19 se considera en el país «grave y de atención prioritaria», ha precisado que la Secretaría de Salud de México ha recomendado a los habitantes que permanezcan en sus casas con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus. La medida estará en vigor hasta el 30 de abril. Por otra parte, el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador ha ampliado también hasta el 30 de abril la suspensión de las actividades no esenciales decretada en el marco de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

6.42Corea del Sur confirma 125 nuevos casos de coronavirus El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este martes de que se han registrado 125 nuevos casos de Covid-19, elevando el total de contagios a 9.786. Las autoridades surcoreanas han explicado que el aumento del número de contagios con respecto al día anterior, 78, se ha producido tras un «brote masivo» en un hospital de Daegu, uno de los epcicentros de la pandemia en el país. En relación a la cifra de fallecidos, se han certificado cuatro más, por lo que ya son 162 las personas que han fallecido a causa del virus, según ha contado la agencia estatal de noticias Yonhap.

6.41China anuncia que no se han registrado casos de coronavirus a nivel local, pero sí 48 importados El Ministerio de Salud de China ha anunciado este martes que no se han registrado casos de transmisión local del Covid-19 en todo el país, pero sí 48 provenientes del extranjero. El número total de casos importados ha ascendido a 771 y se han localizado 44 casos sospechosos, todos ellos de pertenecientes a personas que llegaron a China de otros países. A su vez, este lunes, las autoridades sanitarias han confirmado la muerte de una persona por coronavirus en la provincia de Hubei. Hasta el momento, se han producido 3.305 muertes por coronavirus en el país asiático y se han registrado 81.518 casos.

6.40Bolivia supera los 100 positivos de coronavirus 20 días después de detectar el primer caso Bolivia ha alcanzado este lunes la cifra de 107 pacientes de coronavirus, 20 días después de detectar el primer caso en el país, según ha confirmado el Gobierno de la nación andina. Este lunes se han registrado diez nuevos casos, ha anunciado el ministro de Salud boliviano, Aníbal Cruz, al tiempo que ha trasladado que, hasta el momento, se han producido seis muertes a causa del Covid-19 en Bolivia. De los diez nuevos casos, siete se han detectado en Santa Cruz, dos en Cochabamba y uno en La Paz. «Todos los pacientes están en zona de aislamiento bajo un permanente control médico», ha señalado Cruz, según ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.

6.35Un vuelo Iberia Habana-Madrid mañana, última oportunidad de turistas españoles Un vuelo de Iberia que partirá en la madrugada de mañana martes al miércoles desde La Habana hacia Madrid será el último vuelo directo a España programado desde el país caribeño, y por tanto también la última oportunidad de regresar a casa sin escalas para los 900 turistas españoles aún en la isla. El vuelo que partirá desde el aeropuerto internacional José Martí de la capital cubana será operado por un Airbus 330/300 con capacidad para 280 pasajeros, indicó a Efe una fuente de la aerolínea.

6.30Un tercer vuelo repatría a españoles desde la República Dominicana Un vuelo especial de Iberia despegó este lunes desde Santo Domingo con 292 pasajeros, en su mayoría españoles, con rumbo a Madrid, en el tercer vuelo que efectúa la compañía desde que la República Dominicana cerró sus fronteras el pasado día 19 por el coronavirus. En total casi 900 personas, de la que 750 son ciudadanos españoles, han viajado en esos tres vuelos especiales fletados por Iberia en colaboración con las autoridades españolas, según fuentes diplomáticas consultadas por Efe.