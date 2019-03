La candidata de Podemos condenada por asesinato no renuncia a presentarse a la Alcaldía de Ávila Pilar Baeza advierte además de que llevará el asunto a los tribunales

La candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila Pilar Baeza ha anunciado este martes que no renunciará a presentarse a las elecciones municipales, previstas para el 26 de mayo, informa Ica. Y ha asegurado haber sufrido un chantaje contra su persona por las informaciones difundidas sobre su pasado, en alusión a la condena por un asesinato en 1985.

Además, ha comunicado su decisión de «a día de hoy Pilar no tiene ningún tipo de deuda con la justicia ni con la sociedad» en una comparecencia en la que ha estado acompañada por el secretario autonómico del partido, Pablo Fernández, quien tras salir a la luz los datos sobre el pasado de Pilar Baeza valoró que «a día de hoy no tine ningún tipo de deuda con la justicia ni con la sociedad». En la misma línea le mostr su apoyo el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique.

«No tengo nada de que esconderme»

«Voy a dar la cara y a dar las explicaciones que sean, yo no me oculto de nada y no tengo nada de que esconderme. Soy una persona normal y corriente, muy en contra de lo que pretenden hacer creer», subrayaba horas ayer a la agencia Ical la propia Baeza, quien añadía que su intención era «dar la cara y a dar las explicaciones que sean, yo no me oculto de nada y no tengo nada de que esconderme. Soy una persona normal y corriente, muy en contra de lo que pretenden hacer creer».