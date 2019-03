La candidata a la Alcaldía de Ávila de Podemos fue condenada por el homicido de un joven Su novio y un amigo le mataron después de que éste la violara en 1985. Ella facilitó el arma Desde Podemos defienden que ya ha cumplido «su deuda», que está reinsertada y que es legítima su aspiración política

La candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, fue condenada por un homicidio cometido hace 33 años, cuando su novio y un amigo vengaron la violación que ésta dijo haber sufrido por parte del fallecido. Al parecer, ella, que entonces tenía 23 años, les facilitó el arma con la que mataron al joven, que cogió de la armería que tenía su familia en Leganés, donde creció.

Los hechos se remontan a septiembre de 1985, cuando Pilar Baeza le contó a su entonces pareja que un amigo suyo le había violado meses antes. Ello desencadenó que una noche, su novio, de 24 años, y un amigo, de 19, quedaran con la víctima y la llevaran engañada a un descampado, donde le descerrajaron cuatro tiros. Posteriormente, se deshicieron del cadáver en un pozo en Villanueva de Perales, a 40 kilómetros de Leganés, donde todos vivían.

A los dos días de su desaparición, el padre de la víctima presentó una denuncia. Tal y como relata una crónica de la época publicada en ABC, en principio se pensaba que podía haberse ausentado sin más, pero pasaban los meses y llamó la atención que nunca usara su tarjeta de crédito ni hubiera movimientos bancarios.

Las investigaciones llevaron hasta los dos condenados varones, con quienes la víctima había sido vista la noche en la que se le perdió el rastro, aunque ellos lo negaron. Se empezó entonces a vigilarles, hasta que las madres de ambos manifestaron a la Policía que estaban dispuestos a entregarse. El más joven de los dos acabó haciéndolo, confesando el crimen tres meses después y guiando hasta el cuerpo, que ya se encontraba en avanzado estado de descomposición. Tras ello se entregarían también el que fue considerado autor material de los disparos y novio de Pilar Baeza y ella misma, que ya había sido señalada por haberles facilitado el arma.

Los tres fueron condenados a prisión por la muerte del joven. Ya con su pena cumplida Pilar se trasladaría a Ávila. Su incursión en la vida política arrancó en el año 2012, cuando «descubrí que todos los ahorros que heredé de mi padre me los habían robado en una de las entidades bancarias más prestigiosas de esta ciudad, entonces me armé de coraje y salí a la calle. De la noche a la mañana me convertí en la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Participaciones Preferentes en Ávila a la que representé y defendí durante cuatro duros años de movilizaciones junto con los compañeros afectados. Cuando se abrió el Círculo de Podemos en Ávila me inscribí y solicité crear una comisión de Pymes y Autónomos en la que trabajamos varios compañeros durante los meses previos a las elecciones municipales del 2015, elecciones en las que colaboré con Trato Ciudadano (Plataforma ciudadana independiente de ámbito local)», de acuerdo con su carta de presentación en la web de primarias al Congreso y el Senado de Podemos. Hace unas semanas fue elegida por primarias como candidata a la Alcaldía de Ávila.

En Podemos están al tanto de los hechos. Ella misma informó, tras ganar las primarias, al líder de la formación morada en Castilla y León, Pablo Fernández, quien en declaraciones a ABC ha señalado que se trata de unos «hechos terribles» que acaecieron hace más de treinta años y que «a día de hoy Pilar no tiene ningún tipo de deuda con la justicia ni con la sociedad». «Se ha reinsertado, lleva muchos años con un negocio en Ávila y la Constitución la ampara para su libre ejercicio de los derechos civiles. Entre ellos, poder votar en unas elecciones o presentarse, como es el caso». Es una «posición compleja y complicada», pero «ella está convencida de seguir adelante y desde luego yo no me sentía legitimado para impedirlo», ha expuesto.