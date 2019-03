Aprobada la ley que permitirá cazar en Castilla y León, sin votos en contra y con la abstención de Podemos La iniciativa aprobada salva la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Las Cortes aprobaron este miércoles, en la sesión que ha cerrado esta legislatura, la proposición de ley que permite que se pueda volver a cazar en Castilla y León y con la que se salva la suspensión cautelar judicial, en una iniciativa sin ningún voto en contra y con la abstención de Podemos.

En un debate de guante blanco, en el que los grupos fijaron posición, el texto se ratificó con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, firmantes de la proposición de ley, y la abstención de Podemos. No hubo ningún «no» porque el procurador de IU, José Sarrión, contrario a la forma en que se solventa el fallo judicial, no pudo acudir al pleno al encontrarse enfermo.

Salvador Cruz (PP), que consideró un «honor» defender la propuesta también por su condición de cazador, manifestó que le hubiera gustado terminar la legislatura sin tener que aprobar una ley después de que se haya puesto en cuestión la caza con lo que supone para el medio rural.

«Cuestionar la caza es cuestionar el medio rural», sentenció el popular, que aseguró que las Cortes han hecho «lo correcto en un ejercicio de responsabilidad» y valoró, por ello, que es una institución «útil», en este caso para defender una actividad relacionada con los pueblos. «Ha sido la legislatura por la igualdad, el crecimiento económico y la supervivencia del mundo rural», zanjó.

El socialista José Luis Aceves diferenció la posición responsable y de comunidad expresada por su grupo con la gestión de este asunto por la Consejería, pero añadió que el texto que se aprueba es un «parche» y en la próxima legislatura se tendrá que aprobar una nueva ley que dé seguridad jurídica a la caza. «Aprobamos hoy política útil para garantizar que la actividad cinegética se pueda celebrar en esta campaña», anotó, informa Ical.

«Hay que decir aquí lo que no se ha dicho, nos encontramos ante una ley que llega 23 años después y con tres sentencias y la responsabilidad de que se ponga en cuestión la caza es de quien no legisla bien ni realiza los estudios pertinentes», reflexionó Félix Díez (Podemos), que dejó en la Cámara el respaldo de su grupo a la caza sostenible y la critica al PP por interesarse «ahora» ante el auge de Vox.

Díez consideró que PSOE y Ciudadanos se han equivocado al firmar la proposición de ley junto al PP, aseguró que la caza «no puede estar suspendida sine día» y estimó que esta ley «no blinda la caza, sino que es un parche y volverá a estar de nuevo en cuestión», por lo que emplazó al acuerdo para contar con una nueva regulación en la próxima legislatura.

Para frenar la despoblación y repoblar expresó el respaldo a la norma el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado, que incidió en el control de la sanidad animal, en el equilibrio medioambiental -donde citó a Miguel Delibes- o en los daños causados por algunos animales a los cultivos. «Vamos a legislar para la defensa de los pueblos y nuestro futuro», sostuvo.

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, justificó el voto a favor por lo que representa la actividad cinegética y no por «blanquear» la gestión de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la defensa de la caza sostenible y del medio rural. «No soy cazador, ni me gusta; estoy aquí para defender el medio rural y su supervivencia», aseguró.