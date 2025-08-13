Virgen del Sagrario, una devoción más allá de Toledo

La 'Virgen del Sagrario de Toledo' en besamanos este martes en la Iglesia de San Pablo de Cádiz

La religiosidad popular del sur nada tiene que ver con la que se vive en Toledo. No es ni mejor, ni peor, es diferente. Son dos formas de sentir y expresar un legado devocional que en la mayoría de ocasiones pasa de generación en generación. Y así ha llegado la devoción a la Virgen del Sagrario de Toledo a Cádiz, arraigada en la ciudad más antigua de Occidente desde al menos el siglo XVIII.

La imagen se presenta desde ayer en besamanos extraordinario en la iglesia de la Conversión de San Pablo, sede canónica de la Archicofradía del Ecce-Homo, como otras tantas devociones marianas de la ciudad con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción, declarado por el papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, una iniciativa impulsada por el Consejo de Hermandades y Cofradías.

Jaime Calderón Rovira, hermano mayor del Ecce-Homo, explica a ABC que aunque la Virgen del Sagrario de Toledo «no es titular de nuestra Archicofradía tiene una vinculación muy estrecha con nosotros desde el siglo XVIII, cuando ambas corporaciones sufragaron la reforma de la iglesia de la Conversión de San Pablo».

Detalles de diferentes estampas de la Virgen del Sagrario de Toledo de Cádiz y proyecto de su retablo ABC

Aunque en 2010 el Arzobispado de Cádiz dio por extinguida la cofradía de la Virgen del Sagrario de Toledo, los hermanos del Ecce-Homo han mantenido viva la devoción. «Este cariño que le tiene la Archicofradía del Ecce-Homo ala Virgen del Sagrario de Toledo se traduce en la celebración de una función solemne en su honor con motivo de la fiesta litúrgica de la Asunción de María», comenta el hermano mayor gaditano.

Y así, cada 15 de agosto, como ocurre en Toledo, la Virgen del Sagrario en Cádiz es el centro de una celebración litúrgica en su honor, incluso, años atrás llegó a procesionar en la víspera del Corpus Christi.

La Virgen del Sagrario de Toledo de Cádiz contó en tiempo con una importante producción de estampas para dar a conocer esta devoción en la ciudad gaditana. Estampas a modo de grabados y ya en el siglo XX de tipo foto con una coplilla en su reverso escrita por el padre Caldelas, en la que se puede leer: «Toledo y Cádiz te cantan con ansia de amor y paz».

A diferencia de la talla románica que se venera en la Catedral de Toledo, la Virgen del Sagrario de Cádiz es una escultura de vestir de talla completa y articulada de la escuela genovesa gaditana del siglo XVIII y de autoría desconocida, que cuenta con un amplio ajuar de mantos y sayas tanto bordadas como confeccionadas con brocados, en esto sí coincide con la devoción toledana que el próximo 15 de agosto procesionará por las naves de la Seo Metropolitana, una imagen de la que en 2026 se conmemora el centenario de su coronación canónica.